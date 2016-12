H μουσική ομορφαίνει τη ζωή μας και μας συντροφεύει σε κάθε μας βήμα. Ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην ομορφότερη εποχή του χρόνου δε γίνεται να μην «ντύσεις» μουσικά τις φετινές γιορτές, είτε γιατί επιθυμείς να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου, είτε γιατί θέλεις να κάνεις κάποιο δώρο CD (ή γιατί όχι βινύλιο που είναι και πάλι στη μόδα) στα αγαπημένα στου πρόσωπα. Βέβαια η επιλογή της κατάλληλης μουσικής για να φτιάξεις τη δική σου playlist μπορεί να αποδειχθεί ένας μικρός «μπελάς», ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές επιλογές. Δε χρειάζεται όμως να σκας, καθώς εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε την τελειότερη μουσική playlist για τα φετινά Χριστούγεννα…

«Ξένο ρεπερτόριο»!

Τον φετινό Νοέμβριο μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στον… γαλαξία έκανε το δυναμικό comeback της. Φυσικά αναφερόμαστε στους Metallica, οι οποίοι επέστρεψαν δριμύτεροι με το Hardwired to… Self Destruct. Σκληροί αλλά «αγνοί» metal ήχοι με αρκετές hard rock επιρροές συνθέτουν την εικόνα ενός album που είναι ουσιαστικά ένα ταξίδι από τις πρώτες μέρες των Metallica μέχρι σήμερα. Εάν βέβαια δεν σου αρέσει τόσο η metal και hard rock σκηνή και προτιμάς κάτι πιο light ένα must-have φετινό album είναι σίγουρα αυτό της Sia, καθώς με το album της: «This is Acting» η γνωστή τραγουδίστρια με την χαρακτηριστική της φωνή αγαπήθηκε όσο καμία άλλη μέσα στο 2016. Σε περίπτωση που θέλεις να κοιτάξετε μία εξίσου δυνατή φωνή, σίγουρα η Adele με το 25 και την εκπληκτικά κρυστάλλινη φωνή της, δε γίνεται να λείπει από τη συλλογή σας. Κομμάτια όπως τα «when we were young» και «Hello» είναι βέβαιο ότι θα σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις ένα μοναδικό ταξίδι συναισθημάτων.



Εάν ψάχνεις για κάτι πιο trendy και δυναμικό τότε το LP Starboy του Weekend, στο οποίο ο γνωστός καλλιτέχνης της hip-hop έχει ορισμένες πολύ καλές συνεργασίες (με Lana Del Rey και τους Daft Punk). Πολύ καλές επιλογές από τον κόσμο της pop σκηνής είναι η Ariana Grande με το album της “Dangerous Woman”, ενώ εάν σου αρέσει το είδος της pop δεν γίνεται να μην ρίξεις μία ματιά και στην Taylor Swift με το album της 1989 το οποίο τείνει να γίνει «κλασικό». Εάν βέβαια αναζητάς κάτι σε πιο «ηλεκτρονικούς» ρυθμούς ο ιδιαίτερος ήχος του Kygo, στο album του Cloud Nine, είναι βέβαιο ότι θα σε συνεπάρει, ενώ o “master” της EDM Calvin Harris στο Motion είναι ο καταλληλότερος για να ανεβάσεις την ένταση. Και επειδή το 2016 ήταν μία χρονιά που ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο αγαπημένος David Bowie έφυγε από κοντά μας, οπότε αξίζει να αποκτήσεις μία από τις καλύτερες συλλογές του.

O επιμένων ελληνικά!

Φυσικά, εάν δεν σου αρέσει τόσο η ξένη μουσική και προτιμάτε τους Έλληνες καλλιτέχνες σας έχουμε σημειώσει ορισμένες προτάσεις που θα είναι βέβαιο ότι θα σε ανταμείψουν. Εάν σου αρέσουν οι λαϊκές φωνές, θα σου συστήναμε κάτι από Γιάννη Πλούταρχο, ενώ το live-tour του Νίκου Βέρτη είναι ένα μουσικό ταξίδι στις καλύτερες συναυλίες του γνωστού τραγουδιστή που θεωρείται από τους πιο πετυχημένους της γενιάς του, ενώ και ένα ακόμη μεγάλο όνομα της λαϊκής σκηνής, ο Γιώργος Μαζωνάκης μας ταξιδεύει στα καλύτερα τραγούδια της πολύχρονης καριέρας του με τη συλλογή: «Με λένε Γιώργο», ενώ και το Best of του Αντώνη Ρέμου είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις.

Εάν παράλληλα ψάχνεις για μία συλλογή που να αποτελείται από διάφορους καλλιτέχνες (που εδώ που τα λέμε είναι ότι καλύτερο για το χριστουγεννιάτικο ή πρωτοχρονιάτικο γλέντι στο σπίτι), τότε η συλλογή Minos 2016 περιλαμβάνει 20 από τα καλύτερα ελληνικά hits του 2016, ενώ και η συλλογή Heaven 2016 θα σε ταξιδέψει στον παράδεισο της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τα κομμάτια που αγαπήθηκαν περισσότερο μέσα στο 2016. Εάν βέβαια ψάχνεις για κάτι πιο «ποιοτικό» από τον χώρο του έντεχνου, τότε οι «Μέρες του Φωτός» της Νατάσσας Μποφίλιου και το «Μυστικό Τοπίο» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη είναι σίγουρο ότι θα ξυπνήσουν τις αισθήσεις σου! Εάν πάλι αναζητάς κάτι σε συλλογή από τον συγκεκριμένο χώρο το complete boxset με 9 CD της Ελευθερίας Αρβανιτάκη είναι ίσως το καλύτερο πακέτο που κυκλοφορεί το οποίο περιλαμβάνει τα μουσικά κομμάτια της αγαπημένης τραγουδίστριας.

Και τα… Χριστουγεννιάτικα!

Στη playlist που ετοιμάσαμε για σένα βάλαμε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, όμως δεν θα μπορούσε η λίστα μας να μην περιλαμβάνει και ορισμένα Christmas albums (που θα σε βοηθήσουν να μπεις ακόμη καλύτερα στο κλίμα των φετινών εορτών). Η συλλογή Christmas Jazz θα δώσει μία διαφορετική (και πιο jazz) διάσταση στις φετινές γιορτές, ενώ με τη συλλογή Simply The Best Christmas θα γνωρίσεις για τα καλά το πνεύμα των Χριστουγέννων. Εάν ψάχνεις για περισσότερο χριστουγεννιάτικα σου προτείνουμε επίσης τα: The Best Of Christmas Hits, The Real Christmas και το Christmas (Deluxe Edition) του Michael Buble.

Ελπίζουμε να καλύψαμε κάποιες από τις μουσικές αναζητήσεις σου, ωστόσο για πολλά περισσότερα μουσικά κομμάτια (τα οποία καλύπτουν κάθε γούστο) δεν έχεις παρά να επισκεφτείς το πλησιέστερο κατάστημα Public.