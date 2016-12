Απόκτησε το look των γιορτών με έκπτωση 20%!

Τίποτα δεν έμεινε για τα Χριστούγεννα και το last minute shopping είναι πάντα το πιο «αποδοτικό» κι αυτό που οι περισσότερες από εμάς επιλέγουμε για να βρούμε τα looks που θα μας κάνουν να λάμψουμε τη βαρδιά των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς ή για να διαλέξουμε τα δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Τα Wyou stores στο The Mall Athens και στα πολυκαταστήματα attica καθώς και το online store www.wyoustores.com είναι ο απόλυτος προορισμός για «X-mas Glam, X-mas Style» με δώρο -20% σε όλα τα είδη για τις fashion lovers. Παγιέτες, βελούδο, vinyl , glitter, metallics, άφθονο χρυσό, δαντέλα, δέρμα, επιβλητικό μαύρο είναι μερικά από τα festive fashion trends που θα λατρέψετε για τις γιορτινές εμφανίσεις σας! Δεν έχετε παρά να τα ανακαλύψετε και να κερδίσετε τις εντυπώσεις!

Be fabulous! Be glamorous! Be a #wyoustores girl!