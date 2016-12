~Details~ of our handcrafted embossed croc printed leather belt with vintage type carved buckle! Get yours at: www.individualartleather.con #leathercrafts #leathergoods #handmadeingreece #leathertreasures #genuineleather #leatherbelt #vintagestyle

A photo posted by individual (@individual_artleather) on Dec 20, 2016 at 11:04am PST