Νέα μαντάτα για την προσωπική ζωή της Selena Gomez σπαρταράνε. Τόσο φρέσκα. Η νεαρή τραγουδίστρια μετά την μικρή της αποχή, επέστρεψε δυναμικά. Η προσωπική της ζωή τουλάχιστον σίγουρα είναι καλύτερη από πριν, αφού πλέον διατηρεί δεσμό με τον The Weeknd (πραγματικό όνομα Abel Tesfaye). Άκουσον-άκουσον.

Αυτά τα νέα σίγουρα δεν θα αρέσουν στην Bella Hadid, την πρώην του, η οποία εκτός ότι την είχαν τσακώσει στο αεροπλάνο να κοιτάει φωτογραφία της μαζί του μετά τον χωρισμό τους τον Νοέμβριο, το βλέμμα της στο show της Victoria’s Secret επίσης, άφηνε να εννοηθεί ότι δεν τον είχε ξεπεράσει.

Πάντως οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το ΤΜΖ δεν χωράνε αμφισβήτηση:

Selena Gomez and The Weeknd Making Out (PHOTO GALLERY) https://t.co/jTBlzhPj9d

— TMZ (@TMZ) January 11, 2017