Για τέσσερα χρόνια ο Fadi Fawaz ήταν μαζί με τον George Michael. Ήταν εκείνος που όταν ξύπνησε βρήκε τον τραγουδιστή νεκρό από ανακοπή καρδιάς. Ίσως είναι το πιο σκληρό πράγμα να βρίσκεις τον σύντροφο σου νεκρό από την μία στιγμή στην άλλη.

Ο ίδιος λοιπόν έγραψε συγκινητικά λόγια στο twitter:

«Είναι τα Χριστούγεννα που δεν θα ξεχάσω ποτέ, βρίσκοντας τον σύντροφό σου νεκρό ειρηνικά το πρωί. Δεν θα σταματήσεις να μου λείπεις ποτέ«.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

— Fadi Fawaz (@fadifawaz) December 26, 2016