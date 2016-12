Το Andydote Fashion Fair είναι μια εμπορική έκθεση, διάρκειας τεσσάρων ημερών, που έχει στόχο να αποτελέσει έναν θεσμό για την ανάδειξη των Ελλήνων δημιουργών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Σχεδιαστές και brands ενώνονται και συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με ένα κοινό σκοπό: να συστηθούν σε εμπόρους και κοινό. Στα πλαίσια της έκθεσης, οι έμποροι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν για τρείς μέρες και σε ένα χώρο επιλεγμένους Έλληνες σχεδιαστές και brands με υψηλής αισθητικής αξίας προϊόντα. Οι σχεδιαστές καθώς και τα brands θα λάβουν μέρος σε μια exclusive έκθεση με αισθητική και χαρακτήρα. Βασικό και κοινό χαρακτηριστικό όλων των εκθετών, είναι η επιστροφή στις ελληνικές πρώτες ύλες, η χειροποίητη κατασκευή και οι αυθεντικές ιδέες.

Μία έκθεση μόδας απευθυνόταν μέχρι σήμερα αποκλειστικά σε εμπόρους. Το Andydote Fashion Fair καινοτομεί και ανοίγει τις πόρτες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν: Το Andydote Fashion Fair θα αποτελέσει την 1η Εμπορική Έκθεση που θα είναι ανοιχτή για μια μέρα μόνο (Κυριακή 22/01) και για το κοινό, με σκοπό να συστηθούν οι δημιουργοί και τα προϊόντα τους στο ευρύτερο κοινό, αλλά και να πραγματοποιήσουν –εφόσον το επιθυμούν- λιανικές πωλήσεις.

Τις τρεις πρώτες μέρες της έκθεσης (19-21/01/17) η είσοδος επιτρέπεται σε εμπορικούς επισκέπτες, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στην έκθεση είναι απαραίτητο να προσκομίσουν την εμπορική τους κάρτα (επωνυμία εταιρείας-ΑΦΜ). Την τελευταία μέρα της έκθεσης (22/01/2017) η είσοδος επιτρέπεται και στο κοινό.

Η Έκθεση πραγματοποιείται με την διοργανωτική υποστήριξη του πρακτορείου Fashion Assured.

Εκθέτες

180 Degrees, 3rd Floor, Bitter Coco, Ckontova, Dante, Ε-Τ Collection by Elsa Toli, Etoile Coral, Eugene Wood Sunglasses, Fishbone Design, Individual Art Leather, Iosifinastars, Zoya, Kaliston Art, Kiwi, Lena Lada, Love That bags, Loukia Kyriakou, Mallory The Label, Nassos Ntotsikas, Naughty By Nature, Dimitrios Ordoulidis, Petalooda, Sandalaki, Sissy Christidou, The KNLs, The Motley Goat, Tiramisu Eyewear, Xdx Bijoux, Your Someday (η λίστα ανανεώνεται διαρκώς)

Εκθεσιακός χώρος

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον πολιτιστικό χώρο ΑΘΗΝΑΪΣ στις αίθουσες SILK ROOM και Μουσείο. (Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα, Τ.Κ 10447 Τηλ:2103480000 www.athinais.com.gr)

Κατάλογος Έκθεσης

Ο κατάλογος της έκθεσης διατίθεται δωρεάν στους εμπορικούς επισκέπτες από την γραμματεία κατά την είσοδό τους στην έκθεση και παράλληλα θα διατίθεται σε μορφή pdf στο site της έκθεσης www.andydote.eu.

Ωράριο Λειτουργίας έκθεσης

Πέμπτη 19/01 έως Σάββατο 21/01 11:00 – 20:00

Κυριακή 22/01 11:00-17:00