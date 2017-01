Η Εβδομάδα Μόδας Athens Xclusive Designers Week, η μακροβιότερη διοργάνωση στο χώρο της Ελληνικής μόδας, ανακοινώνει την επίσημη έναρξη υποβολής αιτήσεων για το θεσμοθετημένο διαγωνισμό Νέων Σχεδιαστών, New Designers Awards, στο πλαίσιο της 21ης διοργάνωσής της που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Απριλίου 2017. Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς πορείας της και μέσα από μια πληθώρα Νέων Σχεδιαστών που έχουν λάβει μέρος στο θεσμό New Designers Awards και έχουν αναδειχθεί, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας έχει βραβεύσει πάνω από 50 νέους σχεδιαστές, οι οποίοι διακρίθηκαν και έκαναν τη σταδιοδρομία τους στην αγορά της μόδας. Έτσι λοιπόν και φέτος, η 21η Athens Xclusive Designers Week δίνει για πολλοστή φορά το βήμα και την ευκαιρία σε νέους δημιουργούς να παρουσιάσουν τις συλλογές τους, να διαγωνιστούν για σημαντικά βραβεία και ουσιαστικά να ενταχθούν ενεργά στο χώρο της μόδας.

Οι νέοι δημιουργοί που θα συμμετέχουν στα New Designers Awards, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια επίδειξη μόδας υψηλών προδιαγραφών παραγωγής και καλλιτεχνικής επιμέλειας και να διαγωνιστούν για τα βραβεία Best Catwalk, Best Trendsetter και Best New Designer, εξασφαλίζοντας σημαντικά έπαθλα για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία καθώς και την εξέλιξη τους.

Παράλληλα, μέσω του δικτύου της Athens Xclusive Designers Week, οι συμμετέχοντες σχεδιαστές θα έρθουν σε επαφή με σημαντικούς φορείς του χώρου της μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, buyers, showrooms, ξένα fashion weeks και δημοσιογράφους. Η ανάδειξη των νικητών, όπως κάθε σεζόν, έτσι και φέτος θα διεξαχθεί με ψηφοφορία των μελών μιας κριτικής επιτροπής, αποτελούμενης από επιχειρηματίες του χώρου της ένδυσης, δημοσιογράφους και καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι σχεδιαστές πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Σχεδίου Μόδας και να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με δικό τους fashion label έως 2 χρόνια.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας: Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.