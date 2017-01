Από το λανσάρισμά της το Φεβρουάριο έως και σήμερα, η 3INA (προφέρεται «Mina») μετρά ήδη 17 καταστήματα σε 10 χώρες και έχει γίνει το αγαπημένο brand όλων των τολμηρών, αισιόδοξων και δυναμικών γυναικών.

Τώρα, ήρθε η στιγμή που η 3ΙΝΑ καταργεί τα σύνορα και τους περιορισμούς, καθώς ανακοινώνει τη συνεργασία της με το ASOS.com και γίνεται πλέον διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο! Με αυτή τη νέα συνεργασία κάθε γυναίκα σε κάθε γωνιά του πλανήτη μπορεί να πειραματιστεί, να παίξει με τα χρώματα και τις υφές και να ανακαλύψει το αυθεντικό της στυλ στο μακιγιάζ.

Στο ASOS.com μπορείς να βρεις μεγάλη γκάμα από τα αγαπημένα σου προϊόντα 3INA, από τα best sellers The Pen Eyeliner, The Cream Eyeshadow και The Longwear Lipstick, μέχρι τις exclusive και limited-edition συλλογές, για να δημιουργήσεις τα πιο ξεχωριστά looks!

Οι συνιδρυτές της 3INA, Mark Eve και Pablo Rivera, δηλώνουν: «Δημιουργήσαμε τη 3INA με ένα στόχο: να ταράξει τη βιομηχανία ομορφιάς! Η 3INA είναι αυθεντική και προσιτή, θηλυκή και ταυτόχρονα πραγματική, πρωτότυπη και χωρίς περιορισμούς! Είναι φανταστικό ότι μπορούμε πλέον να προσφέρουμε τα προϊόντα μας σε περισσότερες από 230 χώρες μέσω ενός από τα πιο διάσημα sites μόδας στον πλανήτη. Ένας πελάτης που αγοράζει από το ASOS είναι ένας εν δυνάμει πελάτης της 3INA. Το κοινό μας είναι το ίδιο, γι’ αυτό μέσω αυτής της συνεργασίας μπορούμε να συνεχίσουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε γενναία, τολμηρή και χωρίς περιορισμούς ομορφιά σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο.»