H Ubisoft και η CD Media σας προσκαλούν στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι της χρονιάς με άρωμα gaming, στις 23 Δεκεμβρίου 2016 στο ID 24.7.365 (Πλατεία Αγίων Ασωμάτων, Θησείο) Το Ubisoft Party φέρνει την διαδραστική ψυχαγωγία στην χώρα μας, σε ένα μοναδικό πάρτι στο κέντρο της Αθήνας συνδυάζοντας μουσική, χορό, αμέτρητες δραστηριότητες και gaming.

Είτε θέλετε να διασκεδάσετε σε ξέφρενους ρυθμούς, είτε να δοκιμάσετε μερικούς από τους επερχόμενους τίτλους της εταιρείας, το Ubisoft Party είναι η πιο must εμπειρία για τα φετινά Χριστούγεννα και ο καλύτερος τρόπος να αποχαιρετήσετε το 2016.

Στο Ubisoft Party θα πραγματοποιηθούν πολλές συναρπαστικές δραστηριότητες, όπως Make Up Arts, διαγωνισμοί, cosplays, break dance, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν αγαπημένους τίτλους της Ubisoft όπως τα For Honor, Watch Dogs 2, Just Dance κι άλλα!

Εσύ θα μείνεις σπίτι;

Μάθετε περισσότερα στο www.ubinight.gr