Η αλήθεια είναι πως η απόφαση να ξεκινήσεις γυμναστική μοιάζει συχνά με γρίφο για δυνατούς λύτες αφού πρέπει να ζυγίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου και το αν αντέχεις το κόστος ενός γυμναστηρίου ενώ παράλληλα ψάχνεις το είδος άσκησης που δεν θα σε κάνει να βαρεθείς στο πρώτο δεκάλεπτο. Μέσα σε αυτό το χάος της αναζήτησης εμφανίζονται τα AI fitness apps που υπόσχονται να γίνουν ο προσωπικός σου γυμναστής μέσα από την οθόνη του κινητού σου χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να σου φτιάξουν το ιδανικό πλάνο.

Πόσο έξυπνη είναι τελικά η προπόνησή σου

Αυτές οι εφαρμογές λειτουργούν με έξυπνους αλγόριθμους που διαβάζουν την ηλικία και τους στόχους σου είτε θέλεις να δεις το σώμα σου να γραμμώνει είτε απλώς να νιώσεις πιο δυνατή. Το Freeletics και το Fitbod για παράδειγμα έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν από τις δικές σου αντοχές και να ανεβάζουν τον πήχη όταν βλέπουν ότι τα καταφέρνεις ενώ το Nike Training Club παντρεύει την τεχνολογία με την εμπειρία πραγματικών trainers. Στην πραγματικότητα έχεις έναν ψηφιακό βοηθό που σε ακολουθεί παντού και προσαρμόζει το πρόγραμμα ακόμα και αν η μέρα σου ήταν εξαντλητική και το μόνο που αντέχεις είναι μερικές διατάσεις στο χαλί του σαλονιού σου.

Η γοητεία της εξατομίκευσης και τα γκρίζα σημεία

Το μεγάλο ατού αυτών των εφαρμογών είναι η ευελιξία τους καθώς μπορείς να γυμναστείς στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου ή στο πάρκο της γειτονιάς σου χωρίς να δεσμεύεσαι από ωράρια. Το κόστος είναι σαφώς χαμηλότερο από μια μηνιαία συνδρομή σε personal trainer και τα στατιστικά που βλέπεις στην οθόνη σου δίνουν μια ικανοποίηση που σε κρατάει σε εγρήγορση. Ωστόσο η τεχνητή νοημοσύνη όσο εξελιγμένη και αν είναι δεν μπορεί να δει αν η πλάτη σου είναι στη σωστή θέση ή αν ζορίζεις τα γόνατά σου με λάθος τρόπο. Υπάρχει πάντα ο φόβος ενός τραυματισμού αφού η κάμερα του κινητού δεν αντικαθιστά το έμπειρο μάτι ενός επαγγελματία που θα σε διορθώσει την κρίσιμη στιγμή.

Η χρυσή τομή για το δικό σου σώμα

Αν έχεις ήδη μια επαφή με τον αθλητισμό και ξέρεις πώς να εκτελείς τις βασικές κινήσεις τότε ένα τέτοιο app μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου για να παραμείνεις fit χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία. Αν όμως τώρα κάνεις τα πρώτα σου βήματα ή κουβαλάς κάποιο παλιό τραυματισμό καλό θα ήταν να δείξεις λίγο σκεπτικισμό και να μην εμπιστευτείς τυφλά ένα λογισμικό. Η τεχνολογία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αλλά η συνέπεια και η πειθαρχία πηγάζουν από εσένα και καμία εφαρμογή δεν θα σε τραβήξει από το χέρι αν δεν το αποφασίσεις η ίδια. Ίσως η ιδανική συνταγή να κρύβεται κάπου στη μέση ξεκινώντας με μερικά μαθήματα με έναν άνθρωπο που θα σου μάθει τα βασικά και συνεχίζοντας με την άνεση που σου προσφέρει το κινητό σου.