Αν έχεις διάθεση για μια πίτα διαφορετική από τις συνηθισμένες, τότε αυτή εδώ είναι η τέλεια επιλογή. Συνδυάζει πράσινα λαχανικά, φρέσκα μυρωδικά και ό,τι τυρί αγαπάς, μέσα σε τραγανό φύλλο. Ιδανική για μεσημεριανό, για παρέα, ακόμα και για lunchbox στη δουλειά.

Υλικά που θα χρειαστείς

6 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

200 γρ. πράσινα λαχανικά (π.χ. πράσο, σέλερι, πράσινη πιπεριά)

500 γρ. χόρτα ή πράσινα φυλλώδη λαχανικά χωρίς κοτσάνι και ψιλοκομμένα (κάλυ, σπανάκι, σέσκουλα κτλ.)

60 γρ. φρέσκα μυρωδικά (άνηθος, κόλιανδρος, μαϊντανός, δυόσμος, φύλλα σέλινου)

200 γρ. τυρί της επιλογής σου (φέτα, χαλούμι, ρικότα, κρέμα τυριού, κατσικίσιο ή ακόμα και τσένταρ)

Ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι

2 αυγά χτυπημένα

250 γρ. φύλλο κρούστας

Αλάτι και πιπέρι

Προετοιμασία

Ξεκίνησε ζεσταίνοντας 2 κουταλιές από το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι. Ρίξε το κρεμμύδι και άφησέ το να μαλακώσει για 4-5 λεπτά, έτσι ώστε να βγάλει τη γλύκα του. Στη συνέχεια πρόσθεσε τα πράσινα λαχανικά και άφησέ τα να μαγειρευτούν αργά για 7-10 λεπτά.

Ύστερα ρίξε τα φυλλώδη χόρτα — ξεκινώντας από τα πιο σκληρά, όπως κάλυ ή λάχανο. Πρόσθεσέ τα λίγα-λίγα, γιατί θα μαλακώνουν και θα κατεβαίνει ο όγκος τους. Τα πιο σκληρά θέλουν περίπου 15 λεπτά, ενώ το σπανάκι και τα τρυφερά φύλλα θέλουν γύρω στα 5 λεπτά.

Όταν όλα γίνουν τρυφερά και λαμπερά, άφησέ τα να κρυώσουν. Πίστεψέ με, αυτό το βήμα θα σε σώσει από μια πίτα που «νερώνει».

Η γέμιση

Στράγγιξε καλά τα χόρτα και βάλε τα σε ένα μεγάλο μπολ. Πρόσθεσε τα μυρωδικά, τα τυριά και το ξύσμα λεμονιού. Αλάτι, πιπέρι, και στο τέλος ρίξε τα χτυπημένα αυγά για να δέσει όμορφα η γέμιση.

Στήσιμο της πίτας

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C (180°C αν έχεις αέρα).

Άλειψε τον πάτο ενός τετράγωνου ταψιού 23 εκ. με ελαιόλαδο. Άνοιξε το φύλλο και σκέπασέ το με μια νωπή πετσέτα για να μην ξεραθεί — το φύλλο κρούστας δεν αστειεύεται, διψάει πιο πολύ κι από παιδί στο καλοκαίρι.

Δούλεψε ένα-ένα τα φύλλα: άλειψε κάθε φύλλο με ελαιόλαδο και στρώσε το στο ταψί, αφήνοντας τις άκρες να κρέμονται. Βάλε τρία φύλλα σταυρωτά ώστε να δημιουργηθεί σταθερή βάση.

Ρίξε τη γέμιση και τύλιξε προς τα μέσα τις άκρες των φύλλων. Με τα υπόλοιπα φύλλα, κάνε μικρές «μαζεμένες» φωλίτσες και άπλωσέ τες στην επιφάνεια για αυτό το ωραίο, ανάλαφρο, τραγανό αποτέλεσμα.

Ψήσιμο

Ψήσε για 40 λεπτά, μέχρι να γίνει χρυσαφένια και κριτσανιστή και να μυρίζει όλο το σπίτι. Όταν βγει από τον φούρνο, άφησέ την 10 λεπτά να σταθεί και μετά κόψε τετράγωνα κομμάτια.

Σέρβιρε με μια απλή σαλάτα ντομάτας και λίγο ζυμωτό ψωμί. Απλό, αυθεντικό και πάντα νόστιμο!

Καλή απόλαυση!