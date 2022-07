Με ιδιαίτερη χαρά έπειτα από δύο χρόνια συναντηθήκαμε ξανά όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, παρέα με όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, άτυπες κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς, που καθημερινά προσφέρουν εθελοντικό έργο στην κοινωνία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον.

Η άμεση επικοινωνία μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των ενεργειών τους, η επιβράβευση των εθελοντών, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών ήταν οι στόχοι που επιτεύχθηκαν στις εργασίες του Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2022 «Voluntary Action», που διοργάνωσε για πέμπτη χρονιά το skywalker.gr με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Το φεστιβάλ, φέτος υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, έλαβε χώρα το τριήμερο 1, 2 & 3 Ιουλίου στο Πάρκο Τρίτση με επισκέπτες που προσήλθαν για να συναντηθούν με τις εθελοντικές οργανώσεις, να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια, να παρακολουθήσουν ομιλίες και ψυχαγωγικά δρώμενα, καθώς και την καθιερωμένη τελετή απονομής βραβείων.

Σκοπός του φεστιβάλ και αυτή τη χρονιά ήταν η σύγκλιση του οικοσυστήματος του εθελοντισμού και η ανάδειξη της παραγωγής κοινωνικών αγαθών στη σημερινή Ελλάδα.

Διακρατικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των workshops με τους εξής τίτλους:

την Παρασκευή 1 Ιουλίου: «Στελέχωση Εθελοντών» και «Εξασφάλιση Πόρων-Fundraising» με εισηγήτρια την κα Λένα Παναγιωταρέα , Major Projects / Speed Dating Event / Civil Society Conference, Higgs.

, Major Projects / Speed Dating Event / Civil Society Conference, Higgs. το Σάββατο 2 Ιουλίου: «Συμμετοχή στην Πράσινη Ανάπτυξη» με εισηγήτρια την κα Ιωάννα Δανδέλια , Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Οργανισμού Cigaret Cycle.

, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Οργανισμού Cigaret Cycle. την Κυριακή 3 Ιουλίου: «Γεωλογία και Νέες Τεχνολογίες» με εισηγητές τον κ. Θεόδωρο Γαβαλά, Γεωλόγο, τον κ. Παναγιώτη Καρούτσο, Γεωλόγο, και την κα Φωτεινή Τουντάκοβα, Γεωπεριβαλλοντολόγο.

Το θεωρητικό σκέλος των workshops συμπληρώθηκε ιδανικά από τις ομιλίες που δόθηκαν:

την Παρασκευή 1 Ιουλίου: «Ο εθελοντισμός στα χρόνια του Covid-19» με ομιλητές την κα Ντιάνα Φαγούδη , Chief Operations Officer του Οργανισμού «We4all»

και τον κ. Βασίλη Σφακιανόπουλο , Ιδρυτή του Οργανισμού «Save Your Hood», και συντονίστρια την κα Φωτεινή Τουντάκοβα , Γεωπεριβάλλοντολόγο, «Διαχείριση κοινωνικών κρίσεων και έκτακτων αναγκών» με ομιλητές τους κ.κ. Παναγιώτη Βασιλόπουλο , Εθελοντή Ανθρωπιστικού Οργανισμού «Humanity Greece», Παναγιώτη Χριστοδουλάκη , Πανεπιστημιακό, Πρόεδρο «ΠΑΚΟΕ», και Σάββα Χρυσαφίνη , Υπεύθυνο Κρίσεων του Οργανισμού «IASIS», και συντονίστρια την κα Σοφία Χύτου , Δημοσιογράφο Pagenews.gr

, Chief Operations Officer του Οργανισμού «We4all» και τον κ. , Ιδρυτή του Οργανισμού «Save Your Hood», και συντονίστρια την κα , Γεωπεριβάλλοντολόγο, «Διαχείριση κοινωνικών κρίσεων και έκτακτων αναγκών» με ομιλητές τους κ.κ. , Εθελοντή Ανθρωπιστικού Οργανισμού «Humanity Greece», , Πανεπιστημιακό, Πρόεδρο «ΠΑΚΟΕ», και , Υπεύθυνο Κρίσεων του Οργανισμού «IASIS», και συντονίστρια την κα , Δημοσιογράφο Pagenews.gr το Σάββατο 2 Ιουλίου: «Η ανάγκη του εθελοντισμού στη σύγχρονη κοινωνία» με ομιλήτριες τις κ.κ. Ιωάννα Δανδέλια, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Οργανισμού «Cigaret Cycle ΑΜΚΕ», Αργυρώ Σπυριδάκη, Διευθύντρια του Οργανισμού «Διαβάζω για τους άλλους», Αναστασία Ιωαννίδου, Founder του Οργανισμού «Υoung Volunteers In Action» και συντονίστρια την κα Φωτεινή Τουντάκοβα, Γεωπεριβαλλοντολόγο, «Πώς επιβίωσαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στα χρόνια του Covid-19;» με ομιλήτριες τις κ.κ. Μαρία Χονδρονάσιου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Συλλόγου «Αμυμώνη», και Κατερίνα Παπαποστόλου, ΑΜΚΕ «ΖΩΕΣ» και συντονίστρια την κα Ελισάβετ Λάτσιου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Marketing, Nevronas.gr.

Το Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2022 «Voluntary Action» αποτέλεσε και φέτος μια γιορτή προσφοράς, συνεργασίας και ευγνωμοσύνης με επιπλέον δράσεις:

«Voluntary Action Festival 2022 – Podcast Edition»: Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Χαντζηγεωργίου με το δημοφιλές της Podcast «Πες τα στη θεία Κοκό» του Spotify κάλυψε συνεντεύξεις από οργανισμούς, εκπροσώπους των panels και τους διοργανωτές του φεστιβάλ.

«Νίκος Βενετάκης Live»: To εξαιρετικό Live του Νίκου Βενετάκη ολοκλήρωσε μουσικά την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2022 « Voluntary Action ». Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Ιουλίου στις 21:00 στον υπαίθριο χώρο του Πάρκου Τρίτση!

« ». Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Ιουλίου στις 21:00 στον υπαίθριο χώρο του Πάρκου Τρίτση! Προβολή της ταινίας «Χαρμολύπη»: Η επιστημονική ανάλυση ταινίας έγινε από τη Φωτεινή Τουντάκοβα, Γεωλόγο και Γεωπεριβαλλοντολόγο. Ο βαθμός ρύπανσης που προκαλείται από τον άνθρωπο, ειδικά στις θάλασσες και στους ωκεανούς, έχει πάψει να αποτελεί μόνο ανησυχία εδώ και πολύ καιρό, προτρέποντάς μας να αντιδράσουμε άμεσα. Ζούμε στην εποχή που η παθητικότητα των χωρών και των θεσμών μάς έκανε όλους, έχοντας τουλάχιστον ένα ίχνος οικολογικής συνείδησης, να αναλάβουμε προσωπική πρωτοβουλία για τον καθαρισμό και τη διατήρηση της φύσης. Η βιομηχανία της μόδας, ως ένας από τους σημαντικότερους ρύπους, έχει τεράστια ευθύνη και καθήκον να ενεργεί υπεύθυνα έναντι του ζωτικού μας χώρου που μοιραζόμαστε με άλλα ζωντανά πλάσματα. Λόγω της ανθρώπινης απερισκεψίας, ο πλανήτης μας έχει μολυνθεί υπερβολικά και τα ζώα και ολόκληρο το οικοσύστημα υποφέρουν από τις καταστροφικές συνέπειές της. Δυστυχώς η αμέλεια για τη συνοχή μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης θα είναι τελικά το τίμημα για την επιβίωσή του.

«Ζωοφιλική ενημέρωση απ’ την Κατερίνα Παπαποστόλου, ΑΜΚΕ “ΖΩΕΣ”». Το Σάββατο 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ζωοφιλική ενημέρωση για τους μικρούς φίλους του φεστιβάλ με στόχο την ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων και την ομαλή τους διαβίωση.

« Ρομποτική, VR & πειράματα από τους RoboSociety!» Μέσα απ’ τη διαδραστική παρουσίαση των RoboSociety οι επισκέπτες του φεστιβάλ ενημερώθηκαν για τις νέες τεχνολογίες στη Ρομποτική, στο Virtual Reality, και έλαβαν μέρος σε ξεχωριστά πειράματα.

Ρομποτική, VR & πειράματα από τους RoboSociety!» Μέσα απ’ τη διαδραστική παρουσίαση των RoboSociety οι επισκέπτες του φεστιβάλ ενημερώθηκαν για τις νέες τεχνολογίες στη Ρομποτική, στο Virtual Reality, και έλαβαν μέρος σε ξεχωριστά πειράματα. «Γεωλογία για όλους» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Έρευνας, Ορυκτών και Πετρωμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών: Oι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά γεωλογικά εκθέματα και να ενημερωθούν γι’ αυτά από τον Γεωλόγο Παναγιώτη Καρούτσο.

Το Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2022 «Voluntary Action» ολοκληρώθηκε με την απονομή των Βραβείων «Voluntary Action» 2022. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα του Δημαρχείου Αχαρνών.

Σκοπός των Βραβείων «Voluntary Action», που διοργανώθηκαν για πέμπτη χρονιά από το skywalker.gr, είναι η τίμηση των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι καθημερινά δίνουν αυθόρμητα ένα κομμάτι του εαυτού τους στην κοινωνία ώστε να εξασφαλίσουν ένα ομορφότερο μέλλον για εκείνους που το έχουν ανάγκη.

Βραβεία

Κατηγορία «ΑΜΕΑ»

Επιβραβεύεται ο οργανισμός που ενεργεί για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αναδεικνύοντας και αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείρισή τους εντός του κοινωνικού συνόλου.

Αργυρό βραβείο: Άγγιγμα Ζωής

Χάλκινο βραβείο: Αμυμώνη

Κατηγορία «Εκπαίδευση»

Αναγνωρίζεται το έργο των οργανισμών που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τον προσδιορισμό, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση μαθησιακών κενών και προβλημάτων ανηλίκων και ενηλίκων ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, αναδεικνύοντας την αξία της μάθησης υπεράνω εκχρηματισμένων σχέσεων.

Αργυρό βραβείο: Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Εθελοντών Αττικής

Αργυρό βραβείο: Young Volunteers in Action

Αργυρό βραβείο: ΖωΕΣ – Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων, Ιδρυμάτων & Οργανισμών

Κατηγορία « Παιδ ί & Οικογ έ νε ι α »

Αξιολογείται η αποτελεσματική δράση των οργανισμών που προάγουν την αξία της οικογένειας, προστατεύουν ευάλωτες οικογένειες, αγέννητα παιδιά, παιδιά, γονείς, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες και υποστηρίζουν την υιοθεσία, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.

Αργυρό βραβείο: Humanity Greece

Αργυρό βραβείο: Αμυμώνη

Αργυρό βραβείο: Κοινωνικό Έργο «Προσφέρω» Ομάδα Εθελοντών Πολιτών

Κατηγορία «Υγεία & Πρόνοια»

Αναγνωρίζεται η συνεισφορά στην προάσπιση της υγείας ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω της πρόληψης και της περίθαλψης.

Χρυσό βραβείο: Άγγιγμα Ζωής

Κατηγορία «Πρόσφυγες – Μετανάστες»

Απονέμεται σε οργανισμούς που προσέφεραν υπηρεσίες υποδοχής, προώθησης, πρόνοιας και περίθαλψης σε πρόσφυγες και μετανάστες υπό το πρίσμα του ανθρωπισμού.

Χρυσό βραβείο: Inner Wheel

Κατηγορία «Τέχνες – Πολιτισμός – Αθλητισμός»

Επιβραβεύονται οι οργανισμοί των οποίων οι δράσεις προάγουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στην ανάδειξη των τεχνών και του αθλητισμού.

Χρυσό βραβείο: Vento Volunteers

Κατηγορία «Περιβάλλον»

Αξιολογείται η δράση για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, καθώς και η αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων στη δυναμική της τοπικής ανάπτυξης.

Χρυσό βραβείο: Cigarete Cycle

Χρυσό βραβείο: we4all

Αργυρό βραβείο: Save Your Hood

Τα βραβεία απένειμαν οι κ.κ.:

Ερμίνα Γάκη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος Μ.Α

Συμβουλευτική Ψυχολόγος Μ.Α Μαρία Γριζά, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, skywalker.gr

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, skywalker.gr Ελισάβετ Καλαρούτη, Διευθύντρια Δράσεων και Μεταδόσεων, sgr

Διευθύντρια Δράσεων και Μεταδόσεων, sgr Μαίρη Κατσαπρίνη, Διευθύντρια Marketing, skywalker.gr

Διευθύντρια Marketing, skywalker.gr Ιωάννα Μίχου, Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων, sgr

Οι νικητές των βραβείων παρουσιάστηκαν από τον κ. Ανδρέα Πετρόπουλο, Event Manager, skywalker.gr, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να αναδειχθούν χωρίς την πολύτιμη συμβολή των μελών της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία απαρτιζόταν από τους:

Ερμίνα Γάκη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος ΜΑ

Συμβουλευτική Ψυχολόγος ΜΑ Δημήτριος Μιχαηλίδης , Δημοσιογράφος, «ΑγροΝέα»

, Δημοσιογράφος, «ΑγροΝέα» Θεοδώρα Φούντα, Κοινωνιολόγος, Coach & Mentor

Τέλος, μπορείτε να δείτε το video του Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2022«Voluntary Action» στο εξής link.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την Aιγίδα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Υποστηρικτές: OXYZED, ΘΕΩΡΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, KALIMERA ELLADA.GR, PAGENEWS.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, ENALLAKTIKOS.GR, E–DAILY, E–RADIO, MAGDA’S NEWS, E–STAGE.GR, START UP.GR, ART AND LIFE, EMEA.GR, STARTUPPER, THAT’S LIFE, FLOW MAGAZINE, CSRNEWS.GR, PINK.GR, ECOZEN.GR, SIGMA MEDIA GROUP, HELLENIC MEDIA GROUP, THE COLUMNIST, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, LET IT BE.GR, STENTORAS.GR, STENT, SETTLE.GR