Τι πιο δροσιστικό τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού από μια παγωμένη γρανίτα ξυλάκι; Είναι η ιδανική λύση για να δροσιστείτε, να απολαύσετε μια γλυκιά λιχουδιά και, το καλύτερο όλων, να τη φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι! Ξεχάστε τις έτοιμες, γεμάτες συντηρητικά γρανίτες και ετοιμαστείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας, με αγνά υλικά και τις γεύσεις που αγαπάτε.

Η διαδικασία είναι απλή, διασκεδαστική και το αποτέλεσμα θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους. Είτε προτιμάτε τις κλασικές φρουτένιες γεύσεις, είτε θέλετε να πειραματιστείτε με πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, οι σπιτικές γρανίτες ξυλάκι είναι η τέλεια καλοκαιρινή απόλαυση.

Τι θα χρειαστείτε:

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα:

Φόρμες για γρανίτες ξυλάκι: Υπάρχουν σε διάφορα σχέδια και μεγέθη, από πλαστικές μέχρι σιλικόνης. Επιλέξτε αυτές που σας βολεύουν.

Ξυλάκια για γρανίτες: Συνήθως περιλαμβάνονται στις φόρμες, αλλιώς μπορείτε να τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ ή καταστήματα με είδη ζαχαροπλαστικής.

Μπλέντερ ή ραβδομπλέντερ: Για να πολτοποιήσετε τα φρούτα.

Για να πολτοποιήσετε τα φρούτα. Σουρωτήρι (προαιρετικό): Αν θέλετε πολύ απαλή υφή χωρίς κομματάκια φρούτου.

Βασική Συνταγή για Φρουτένιες Γρανίτες Ξυλάκι:

Αυτή είναι η βασική συνταγή, την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε με τις αγαπημένες σας γεύσεις.

Υλικά:

2 φλιτζάνια φρούτα της επιλογής σας (π.χ. φράουλες, κεράσια, καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα, ανανάς, μάνγκο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κατεψυγμένα φρούτα.

1/4 – 1/2 φλιτζάνι νερό (ανάλογα με το πόσο ζουμερά είναι τα φρούτα)

1-3 κουταλιές της σούπας μέλι, σιρόπι αγαύης ή ζάχαρη (προσαρμόστε ανάλογα με τη γλυκύτητα των φρούτων και τις προτιμήσεις σας)

Χυμός από μισό λεμόνι (προαιρετικά, για να τονίσει τις γεύσεις και να αποτρέψει το μαύρισμα ορισμένων φρούτων)

Εκτέλεση:

Προετοιμάστε τα φρούτα: Πλύνετε καλά τα φρούτα. Αν χρησιμοποιείτε φράουλες ή κεράσια, αφαιρέστε τα κοτσάνια και τα κουκούτσια αντίστοιχα. Κόψτε τα σε κομμάτια για να πολτοποιηθούν πιο εύκολα. Πολτοποιήστε τα φρούτα: Βάλτε τα κομμένα φρούτα στο μπλέντερ μαζί με το νερό, το γλυκαντικό (μέλι/σιρόπι/ζάχαρη) και τον χυμό λεμονιού (αν χρησιμοποιείτε). Πολτοποιήστε μέχρι να έχετε ένα λείο μείγμα. Αν θέλετε πιο λεπτόρρευστη υφή, προσθέστε λίγο ακόμα νερό. Σουρώστε (προαιρετικά): Αν προτιμάτε γρανίτες χωρίς καθόλου κομματάκια φρούτων, περάστε το μείγμα από ένα λεπτό σουρωτήρι, πιέζοντας με ένα κουτάλι για να βγει όλο το υγρό. Γεμίστε τις φόρμες: Μοιράστε το μείγμα στις φόρμες για γρανίτες, αφήνοντας λίγο κενό στην κορυφή, καθώς το υγρό διαστέλλεται όταν παγώνει. Τοποθετήστε τα ξυλάκια: Βάλτε τα ξυλάκια στις ειδικές υποδοχές των φορμών. Παγώστε: Μεταφέρετε τις φόρμες στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4-6 ώρες, ή ιδανικά για ένα βράδυ, μέχρι να παγώσουν εντελώς. Ξεφορμάρισμα: Όταν είναι έτοιμες, για να τις ξεφορμάρετε εύκολα, κρατήστε τη φόρμα για λίγα δευτερόλεπτα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό (ή βυθίστε την σε ένα μπολ με ζεστό νερό). Τραβήξτε απαλά το ξυλάκι και απολαύστε!

Ιδέες για Παραλλαγές:

Μην περιοριστείτε στις κλασικές γεύσεις! Εδώ είναι μερικές ιδέες για να πειραματιστείτε:

Γιαουρτο-γρανίτες: Αντικαταστήστε μέρος του νερού με στραγγιστό γιαούρτι για πιο κρεμώδη υφή και αυξημένη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε με φράουλες και γιαούρτι!

Γρανίτες με λαχανικά: Ναι, καλά διαβάσατε! Προσθέστε λίγο σπανάκι ή αγγούρι για επιπλέον βιταμίνες. Η γεύση τους είναι πολύ διακριτική, ειδικά αν τις συνδυάσετε με γλυκά φρούτα όπως ο ανανάς.

Χυμοί και Αναψυκτικά: Χρησιμοποιήστε τον αγαπημένο σας χυμό (π.χ. πορτοκάλι, μήλο, βύσσινο) ή ακόμα και αναψυκτικό (π.χ. λεμονάδα, κόκα κόλα για τους τολμηρούς) για να φτιάξετε τις γρανίτες σας.

Κοκτέιλ γρανίτες (για ενήλικες): Προσθέστε μια μικρή ποσότητα αλκοόλ (π.χ. ρούμι με ανανά, βότκα με λεμόνι) για μια πιο "ενήλικη" εκδοχή. Προσοχή όμως, το αλκοόλ μειώνει το σημείο πήξης, οπότε ίσως χρειαστούν περισσότερη ώρα στην κατάψυξη.

Προσθέστε μια μικρή ποσότητα αλκοόλ (π.χ. ρούμι με ανανά, βότκα με λεμόνι) για μια πιο “ενήλικη” εκδοχή. Προσοχή όμως, το αλκοόλ μειώνει το σημείο πήξης, οπότε ίσως χρειαστούν περισσότερη ώρα στην κατάψυξη. Πολύχρωμες γρανίτες: Δημιουργήστε στρώσεις με διαφορετικές γεύσεις! Γεμίστε τη φόρμα μέχρι τη μέση με το ένα μείγμα, παγώστε για 1-2 ώρες, και μετά προσθέστε το δεύτερο μείγμα.

Οι σπιτικές γρανίτες ξυλάκι είναι ένας υπέροχος και υγιεινός τρόπος να δροσιστείτε το καλοκαίρι. Είναι εύκολο να τις φτιάξετε, μπορείτε να τις προσαρμόσετε στις γευστικές σας προτιμήσεις και είναι πολύ πιο οικονομικές από τις αγοραστές. Δοκιμάστε τις και καλές απολαύσεις!