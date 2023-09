Η ABBA Revival Band στο The Ellinikon Experience Park

Η ABBA Revival Band στο The Ellinikon Experience Park

Το The Ellinikon Experience Park υποδέχεται το Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου την ABBA REVIVAL BAND στην πρώτη εμφάνισή της στην Αθήνα.

Το πολυβραβευμένο μουσικό σχήμα που έχει ταξιδέψει τη μουσική των ABBA σε όλον τον κόσμο, ανακηρύχθηκε πρόσφατα ως «η καλύτερη ABBA TRIBUTE BAND» στα βρετανικά βραβεία «National Tribute Awards». Σε μια βραδιά-γιορτή της pop μουσικής, η ABBA REVIVAL BAND έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό, μέσα από ένα εντυπωσιακό show αφιερωμένο στα τραγούδια της μπάντας που επηρέασε την παγκόσμια μουσική σκήνη και αγαπήθηκε από εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο.

Αγαπημένες μελωδίες όπως το Mamma mia!, Dancing queen! Gimme Gimme Gimme! και Take a Chance οn Me, υπέροχες ερμηνείες, πρωτότυπες χορογραφίες και ειδικά σχεδιασμένα κοστούμια, εμπνευσμένα από εμβληματικές εμφανίσεις των ABBA, θα χαρίσουν στους θεατές που θα βρεθούν στη Πλατεία Α του The Ellinikon Experience Park, μια αξέχαστη μουσικοχορευτική παράσταση.

Ώρα Έναρξης: 21.00. Οι πύλες θα ανοίξουν στις 19:00.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 12€

Προπώληση στο more by Viva

Εισιτήρια θα διατίθενται και την ημέρα της εκδήλωσης, στην είσοδο της Πλατείας Α.

Τo The Ellinikon Experience Park, μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις ειδικά σχεδιασμένες για όλες και όλους, προσφέρει μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας. Το Πάρκο λειτουργεί καθημερινά από τις 09.00 έως τις 23.00, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Η πρόσβαση γίνεται από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πολύ κοντά στο σταθμό «Ελληνικό» του Μετρό. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, έχει δημιουργηθεί χώρος ελεύθερης στάθμευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το experiencepark.theellinikon.com.gr

Instagram: https://www.instagram.com/the_ellinikon_official/

Facebook: https://www.facebook.com/TheEllinikon

YouTube: https://www.youtube.com/TheEllinikon