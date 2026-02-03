Η ΑΦΗΣ παρουσίασε την ταινία μικρού μήκους «Το Καλό Επιστρέφει» σε μια λαμπερή πρεμιέρα στην Αθήνα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, η επίσημη πρεμιέρα της νέας κοινωνικό-κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους της ΑΦΗΣ, με τίτλο «Το Καλό Επιστρέφει», στις αίθουσες Gold Class στα Village Cinemas @ The Mall Athens.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας ευαισθητοποίησης της ΑΦΗΣ για την ανακύκλωση μπαταριών και συγκέντρωσε πλήθος προσκεκλημένων από τον χώρο της τηλεόρασης, των media και της δημιουργικής βιομηχανίας.

Ξεχωριστή παρουσία στην πρεμιέρα είχε η Έλενα Παπαρίζου, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι της ταινίας, προσδίδοντας με τη φωνή της έντονο συναίσθημα και φως στο βασικό μήνυμα της ιστορίας: Όταν κάνεις το καλό, πάντα επιστρέφει.

Η ταινία «Το Καλό Επιστρέφει» αφηγείται μια τρυφερή ιστορία με πρωταγωνιστές τη μικρή Ρίτα, το ρομπότ Ρόμπυ και μια μπαταρία που γίνεται το σύμβολο της αξίας της ανακύκλωσης. Μέσα από μια απλή, καθημερινή πράξη, η ιστορία αναδεικνύει πώς η υπευθυνότητα και η φροντίδα για το περιβάλλον μπορούν να μετατραπούν σε στάση ζωής και να δημιουργήσουν αλυσιδωτά θετικά αποτελέσματα.

Η ΑΦΗΣ, μέσα από τη νέα της καμπάνια, υπενθυμίζει ότι η ανακύκλωση μπαταριών δεν αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική υποχρέωση, αλλά μια καθημερινή πράξη ευθύνης που συμβάλλει σε έναν κόσμο βιώσιμο, ανθρώπινο και γεμάτο προοπτική.

Δείτε την ταινία «Το Καλό Επιστρέφει» εδώ: https://www.tokaloepistrefei.gr/