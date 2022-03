Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας πλησιάζει και σιγά σιγά όλοι κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες για ένα τραπέζι γεμάτο μικρές και μεγάλες απολαύσεις. Χαρταετός, λαγάνα και χαλβάς είναι τα must ενός εορταστικού τραπεζιού αλλά τραπέζι χωρίς μουσική δεν γίνεται.

Η σειρά φορητών ηχείων XBOOM GO PL της LG προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ήχου και είναι ιδανική για κάθε χρήστη που θέλει η αγαπημένη του μουσική να τον συνοδεύει διαρκώς, ενώ το μικρό μέγεθος των ηχείων εξυπηρετεί στη μεταφορά τους από το πρωί ως το βράδυ.

Χάρη στη τεχνολογία Meridian, η σειρά φορητών ηχείων ΧΒΟΟΜ GO PL παρέχει ήχο κορυφαίας ποιότητας, για να μπορεί ο χρήστης να απολαμβάνει βαθιά μπάσα, πλούσια πρίμα και καθαρά φωνητικά κάθε φορά που ακούει την αγαπημένη του μουσική. Παράλληλα, η αξιολόγηση IPX5 εξασφαλίζει ότι τα ηχεία μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και αν βραχούν.

Η κομψή και στρογγυλεμένη σχεδίαση, το φινίρισμα από καουτσούκ διευκολύνει το κράτημα και ταιριάζει άνετα στο χέρι, ενώ τα φώτα του δακτυλιοειδούς woofer προσδίδουν μια πολύχρωμη διάθεση. Το XBOOM GO PL2 διαθέτει κομψή και στρογγυλεμένη σχεδίαση και εξασφαλίζει με τη μπαταρία του ένα non-stop πάρτι 10 ωρών. Επίσης, έχει τη δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης δυο XBOOM GO PL2 και επιτυγχάνει τον πολλαπλασιασμό του ήχου για ακόμα πιο δυνατές εμπειρίες μουσικής.

Αντίστοιχα, το XBOOM GO PL5 είναι ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν ακόμα πιο δυνατό ήχο, καθώς διαθέτει μπάσο διπλής δράσης και ισχύ 20watt, ενώ το φωτιζόμενο woofer αναβοσβήνει με βάση το ρυθμό της μουσικής, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη μαγεία στο πάρτι. Το XBOOM GO PL7 παρέχει ήχο κορυφαίας ποιότητας, ο οποίος διευρύνεται με την επιλογή Sound Boost για ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Με ισχύ 30watt και με διάρκεια μπαταρίας 24 ωρών, δίνει τη δυνατότητα ενός non stop πάρτι, όπου κι αν βρίσκεται ο χρήστης. Επιπλέον, συνδέοντας δύο XBOOM Go PL7 σε LG τηλεόρασή, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν, εύκολα και γρήγορα, μια μοναδική surround εμπειρία ήχου στο σπίτι.

Όποια και εάν είναι η επιλογή σου για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, τα φορητά ηχεία XBOOM GO PL της LG θα είναι η καλύτερή σου παρέα.