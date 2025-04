Σήμερα γιορτάζουμε την πιο αρωματισμένη μέρα του χρόνου – την Laundry Day! Είναι η ιδανική ευκαιρία να παραδεχτούμε πως ναι, μερικές φορές φοράμε τη “καλή” μας μπλούζα και για τρίτη φορά, απλά γιατί πέρασε το sniff test. Αλλά όχι σήμερα! Σήμερα είναι η μέρα που τα καλάθια άπλυτων αδειάζουν (ή τουλάχιστον προσπαθούν), τα πλυντήρια δουλεύουν υπερωρίες και ο αφρός από τα απορρυπαντικά μοιάζει με γιορτινή σαπουνόφουσκα.

Κι αν νομίζεις πως η Laundry Day είναι απλά άλλη μια δικαιολογία για να κάνεις δουλειές του σπιτιού, σκέψου το αλλιώς, είναι το fashion restart σου. Βάζεις πλυντήριο σημαίνει ανακαλύπτεις ρούχα που είχες ξεχάσει, κάνεις σιδέρωμα σημαίνει αποκτάς μπράτσα. Μέρα καθαρής ενέργειας, καθαρής συνείδησης και –μεταξύ μας– καθαρών ρούχων. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όσους γιορτάζουν με χλωρίνη, μαλακτικό και ένα playlist που λέει “I’m gonna wash that man right outta my hair”!

Όπως και να έχει, πάντως η Finos Film γιορτάζει τη μέρα αυτή με ένα υπέροχο βίντεο όπως πάντα!

