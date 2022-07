Το FLEX ZONE γιορτάζει την κουλτούρα του δρόμου παρέα με το Havana Club, το αυθεντικό ρούμι των δρόμων της Κούβας και με κορυφαία ονόματα του ελληνικού rap: Light, Mente Fuerte, FLY LO & Sapranov θα βάλουν φωτιά στη σκηνή του πιο fresh street culture festival της πόλης, την Πέμπτη 7 Ιουλίου, στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, στο Γκάζι.

Τι πιο fresh όμως από νέους street heroes της πόλης που θα δείξουν το ταλέντο τους στη σκηνή του Havana Club Flex Zone: Η street dancer Κλειώ Αρβανίτη και 15 νέοι χορευτές θα δώσουν ένα on and off stage performance χορού και ο Πάνος Γεωργούλιας με ομάδα σπουδαστών του Polis Decay Art – Tattoo School θα δημιουργήσουν live ένα graffiti εμπνευσμένο από τα beats της Αθήνας.

Τα νέα ταλέντα που θα συμμετέχουν στα side events του Havana Club Flex Zone, έχουν διακριθεί στα δημιουργικά workshops Havana Club Grounds, που πραγματοποιήθηκαν γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο: για να δώσουν φωνή σε νέους ανθρώπους που εμπνέονται από την τέχνη, την πόλη και την κουλτούρα των δρόμων.

Ζήσε κι εσύ την εμπειρία του Havana Club FLEX ZONE!

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr, WIND, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Δήμος Αθηναίων | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, YOLENI’S