ΜΕ LOFI ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΗΣ DISNEY, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ «UNDER THE SEA», «A WHOLE NEW WORLD», «YOU‘VE GOT A FRIEND IN ME» Κ.Α.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ “HAKUNA MATATA” ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ PURRPLE CAT ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ LOFI MINNIE: FOCUS ΑΛΜΠΟΥΜ

Το νέο άλμπουμ Lofi Minnie: Focus με κλασικά τραγούδια της Disney σε στυλ Lo-fi chill beats είναι διαθέσιμο και κυκλοφορεί από την Walt Disney Records. Το ψηφιακό άλμπουμ περιλαμβάνει επιτυχίες της Disney επανεκτελεσμένες στο στυλ του Lo-fi, που έγινε γνωστό την τελευταία δεκαετία χάρη σε καλλιτέχνες με επιρροή ανά τον κόσμο και σε μια -πολυπολιτισμική κοινότητα θαυμαστών.

Το Lo-fi είναι ένα ανερχόμενο είδος μουσικής με ρίζες στο hip-hop, την house και την jazz, και παίζεται συνήθως με μουσικά όργανα που κρατούν τέμπο 70-90 παλμών ανά λεπτό για να ταιριάζει με τον ανθρώπινο παλμό της καρδιάς. Οι ακροατές συχνά ακούνε Lo-fi για πολλές ώρες, δεδομένου του πόσο εύκολα μπορεί να συμβάλει την συγκέντρωση.

Το Lofi Minnie: Focus, αναδεικνύει εμβληματικές επιτυχίες όπως το «Hakuna Matata» από το The Lion King, το «Into the Unknown» από το Frozen 2 και το «A Whole New World» από τον Aladdin και άλλα, επανεκτελεσμένα με μια νέα δροσερή προσέγγιση – τα Disney beats είναι τέλεια για μελέτη, δημιουργία ή ακόμα και για χαλάρωση.

Τα τραγούδια της Disney έχουν επανεκτελεστεί από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Lo-fi μουσικής σκηνής από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Purrple Cat, Jazzinuf και eevee, που συνδυαστικά συγκεντρώνουν πάνω από 12 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στο Spotify.

Σχετικά με τον συνδυασμό της Minnie με τη Lo-fi μουσική στο άλμπουμ, ο Tim Pennoyer της Disney είπε: «Η Disney και η Minnie Mouse ταιριάζουν φυσικά με τη Lo-fi, ειδικά με τα ενδιαφέροντα της Minnie προς τη δημιουργικότητα, τη μουσική και την ευεξία να κλίνουν στους δεσμούς της Lo-fi γι’ αυτό-έκφραση και τις ηρεμιστικές διαλογιστικές της ιδιότητες».

H Lo-fi μουσική έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια κοινότητα πολλαπλών πλατφορμών και σ’ ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυσσόμενα είδη του Spotify, δημοφιλές σε κοινό ηλικίας 10-35 ετών σε όλο τον κόσμο. Το YouTube έχει γίνει επίσης το πιο δημοφιλές κανάλι για τους θαυμαστές της Lo-fi ως ένα μέρος όπου μπορούν να απολαμβάνουν κινούμενα σχέδια ή γραφικά τοπία ενώ ακούνε μουσική.

Λίστα Τραγουδιών: