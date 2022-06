Μετά το άγριο σκηνικό που συνέβη στα χθεσινά βραβεία «Mad Video Music Awards 2022», με τους δύο τράπερ και τους μπράβους τους να πιάνονται στα χέρια, ο κόσμος μέσω των social media αλλά και πολλοί διάσημοι με δηλώσεις τους υποστήριξαν πως αυτές είναι εικόνες ντροπής.

Ελεονώρα Μελέτη

Η Ελεονώρα Μελέτη σχολίασε το περιστατικό στην εκπομπή της δηλώνοντας, «Πραγματικά, διψούσα να ακούσω κάποιον, όπως πχ τον φροντιστή της σκηνής, να ζητήσει συγγνώμη. Ευτυχώς το έκανε ο Ασημινάκης. Εμείς ό,τι πλάνα έχουμε, τα έχουμε προβάλλει. Ας ελπίσουμε ότι είναι όλα καλά για την Έλενα Παπαρίζου».

«Αυτό που βλέπω εγώ είναι εικόνες ντροπής. Μην ξεχνάτε ότι στη γιορτή αυτή οι άνθρωποι που δίνουν το παρών είναι νέα παιδιά».

Ελένη Μενεγάκη

Μια ακόμη παρουσιάστρια η Ελένη Μενεγάκη σχολίασε το περιστατικό στη σημερινή εκπομπή της αναφέροντας οτι,

«Όπως ξέρετε δεν μιλάω με κανέναν τα βράδια, ό,τι κι αν είναι μπορούμε να το πούμε το πρωί. Στις 7 το πρωί το έμαθα, ανοίγοντας την τηλεόραση. Σκεφτόμουν, να περιμένεις τόσο πολύ την επιτυχημένη βραδιά που γίνεται κάθε χρόνο, και τώρα να συμβαίνουν τέτοια σκηνικά, τα οποία είναι δυσάρεστα και γι’ αυτούς που είναι μέσα και γι’ αυτούς που είναι έξω»

«Δεν δημιουργούν ωραία εικόνα για τη βραδιά και είναι πολύ επικίνδυνη. Το έβλεπα σήμερα και λέω «δεν είναι δυνατόν!». Και ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι μέσα πάρα πολύς κόσμος, ξεκινώντας μία φασαρία, είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένας πανικός και μετά άλλα προβλήματα. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Εμείς δεν θα τα προβάλλουμε ευτυχώς αυτά που έγιναν αλλά εύχομαι να φτάσει το μήνυμα ότι αυτές οι γιορτές δεν θα ανήκουν σε έναν ή δύο ή τέσσερις ανθρώπους. γιατί να χαλάμε τη βραδιά. Είδα την Παπαρίζου και στενοχωρήθηκα. Αισθανόμουν άβολα που το έβλεπα όλο αυτό. Ας είναι αυτή η μοναδική φορά που συνέβη κάτι τέτοιο κι ας πάρουμε όλοι ένα μάθημα. Ας αγκαλιάσουμε όλοι αυτές τις στιγμές που τις θέλουμε όλοι κι ας αφήσουμε πίσω αυτά τα συμβάντα».

Καίτη Γαρμπή

Η τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή η οποία πήρε το Τιμητικό Βραβείο, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας,

«Θρίλερ ζήσαμε χθες το βράδυ. Μα πώς είναι δυνατόν τα σημερινά παιδιά στην πλειοψηφία να έχουν αυτούς τους τύπους ως πρότυπα; Αυτούς τους τσαμπουκάδες που κυκλοφορούν με όπλα και μπράβους και οι στίχοι και τα βίντεο τους μιλάνε για βία, ναρκωτικά, πορνεία, σεξισμό, οπλοκατοχή. Γιατί βραβεύονται, γιατί καν καλούνται σε αυτή τη γιορτή της μουσικής; Πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας, να τους εξηγήσουμε στα παιδιά μας, να τους εξηγήσουμε τι πραγματικά λέει αυτό που ακούνε. Κι επειδή ουδέν κακόν αμιγές καλού, ας ελπίσουμε πως αυτό που έγινε θα τους απομυθοποιήσει στα μάτια των παιδιών που τους ακούνε φανατικά και είναι τα είδωλά τους».

Νίκος Βουρλιώτης

Ο τραγουδιστής Νίκος Βουρλιώτης ή αλλιώς NiVO, πήγε στα MAD VMA’s με σκοπό να παρουσιάσει το βραβείο για το καλύτερο hip hop clip και ήταν εξοργισμένος με αυτά που συνέβησαν. Ανάρτησε ένα post στο Facebook, γράφοντας,

«Σήμερα πήγα στα MAD VMA’s με σκοπό να παρουσιάσω το βραβείο για το καλύτερο hip hop clip. Με τίμησε ιδιαίτερα η πρόταση του καναλιού, όχι μόνο γιατί ήμουν μέλος αυτής της τηλεοπτικής ομάδας από το ξεκίνημά του αλλά κι επειδή είχα τη χαρά να πάρω αυτό το βραβείο πολλές φορές στο παρελθόν στην πολύχρονη καριέρα μου.

Ήθελα να δω φίλους, ήθελα να ζήσω τη μαγεία των βραβείων που τόσο έχει λείψει απ’ όλους μας…

Είχα μάλιστα προετοιμαστεί καλά…

Θα μιλούσα για τους FFC, για TXC, για Ημίζ, για Razastarr αποδίδοντας τα εύσημα στα ιστορικά hip hop ονόματα της χώρας και θα ένιωθα χαρά και υπερηφάνεια λέγοντας ότι “σήμερα το hip hop είναι η πιο δημοφιλής μουσική στην Ελλάδα” δίνοντας τη σκυτάλη σε όλα αυτά τα νέα παιδιά με τα εκατομμύρια streams και views.

Και λίγο πριν ανέβω στη σκηνή, βλέπω να πέφτει ξύλο, πολύ ξύλο, υποκινούμενο μάλιστα από μερικά από αυτά τα παιδιά, που συνοδεύονται από ανθρώπους που παραπέμπουν σε άλλα ήθη και σκηνικά. Δυστυχώς η «μπάλα» πήρε και τους παραδίπλα παριστάμενους, είτε ήταν η Έλενα Παπαρίζου είτε κάποια παιδιά που εργάζονται σε δισκογραφικές εταιρείες. Και οι κάμερες γράφουν. Και το ίντερνετ ξεσπά, κυρίως κατά της μουσικής ΜΟΥ, και της κουλτούρας ΜΟΥ. Και ΔΥΣΤΥΧΩΣ έχουνε «πάτημα»!!!

Και η χαρά μου μετατράπηκε σε ντροπή. Σηκώθηκα και έφυγα αηδιασμένος. Δεν παρουσίασα καμιά απονομή, δεν ανέβηκα καν στη σκηνή.

Όχι, δεν απολογούμαι. Μόνο υπόσχομαι με τη μουσική μου και τη στάση μου να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος. Ότι η rap δεν είναι μόνο ποζεριλίκια, βία και μπράβοι. Πως και περιεχόμενο έχει και συναισθήματα κουβαλά.

Όσο για τους άλλους, μια φιλική συμβουλή:

Καθαρίστε τη συμπεριφορά σας, τη «φάση» σας!!!Δείτε λίγο ψύχραιμα τι γίνεται. Γιατί όπως λένε και στη γενέτειρα του είδους, «What goes up, must come down”»,