Ετοιμάζεσαι για πασχαλινές εξορμήσεις? Βάλε την τεράστια βαλίτσα πίσω στην αποθήκη και ακολούθησε αυτόν τον οδηγό για να μην κουβαλήσεις (πάλι) όλη σου την προίκα. Θα σου φτάσουν τα ρούχα, μην αγχώνεσαι. Δεν θα το χρειαστείς και το τρίτο τζιν παντελόνι, πίστεψε μας.

Go Small or Go Home

Όσο μικρότερη αποσκευή, τόσο το καλύτερο. Γιατί όταν σου περισσεύει χώρος, σίγουρα θα καταλήξεις με 15 μπλουζάκια για ένα τριήμερο. Άσε που δεν θα χρειαστεί να αγγαρέψεις κανέναν να σου κουβαλάει την βαλίτσα και θα είναι πιο εύκολη η μετακίνησή σου.

Δώσε βάση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα

Όσον αφορά τα ρούχα, διάλεξε ποιοτικά κομμάτια από την ντουλάπα σου που θα μπορείς να τα συνδυάσεις με πολλά outfits και απέφυγε τα πολύ ογκώδη κομμάτια. Όσον αφορά το μακιγιάζ και την περιποίηση προσώπου, προσπάθησε να τα περιορίσεις στα 10 προιόντα. Ναι το ξέρουμε ότι σου είναι δύσκολο, αλλά είσαι σίγουρη ότι θα χρειαστείς highlighter στο χωριο?

“Κι αν το χρειαστώ?” Όχι δεν θα το χρειαστείς

Εκτός κι αν πηγαίνεις κάπου πραγματικά απομακρυσμένα, αν κάτι πραγματικά το χρειαστείς στο τέλος, πήγαινε αγόρασέ το. Αλήθεια, δεν θα κάνεις ούτε μια μάσκα μαλλιών αυτές τις μέρες. Γι αυτό άσε κάτω το βαζάκι και πάρε μόνο τα απαραίτητα. Ούτε τα 3 τζιν και οι 4 φούστες θα σου χρειαστούν. Υπολόγισε τις μέρες που θα διαρκέσει το ταξίδι και κάνε έναν πρόχειρο προγραμματισμό των outfits που θα φορέσεις.

Ελπίζουμε να σε βοήθησαν αυτές οι 3 συμβουλές και να αφήσεις την τεράστια βαλίτσα σου να σκονιστεί στην αποθήκη αυτό το πάσχα.