Ξέρεις εκείνη τη στιγμή που σκρολάρεις, πέφτεις πάνω σε ένα fashion post και λες «ΟΚ, το θέλω τώρα!»; Ε, κάπως έτσι ένιωσα κι εγώ βλέποντας τις νέες Spring καμπάνιες. Γιατί μιλάμε για εκέινο το σημείο που η μόδα δεν είναι απλώς ρούχα, αλλά είναι mood, ιστορία, vibe. Από τον Bad Bunny που φοράει Calvin Klein μέχρι τον Jason Statham με τη Rosie Huntington-Whiteley για την Falconeri, οι Spring καμπάνιες μόδας μιλάνε τη γλώσσα σου.

Bad Bunny για Calvin Klein: Όταν το underwear γίνεται statement

Αν νομίζεις ότι το αντρικό underwear δεν μπορεί να σε κάνει να κολλήσεις, μάλλον δεν έχεις δει ακόμα τον Bad Bunny με Calvin Klein. Στην καμπάνια Spring 2025, σε σκηνοθεσία Mario Sorrenti, ο superstar παίζει με τον φακό όπως μόνο εκείνος ξέρει — άνετος, αυθεντικός και άκρως αισθησιακός. Το καλύτερο; Η νέα σειρά Icon Cotton Stretch δεν είναι μόνο για να τη θαυμάζεις αλλά και για να τη φοράς (ή να τη χαρίζεις). Ένα underwear που δε νιώθεις απλώς πάνω σου, αλλά σε κάνει να νιώθεις εσύ.

Falconeri: Ένα love story με φόντο την Comporta

Αν θες κάτι πιο cinematic, η καμπάνια της Falconeri με το iconic couple Rosie και Jason είναι σαν να βλέπεις trailer για ρομαντική ταινία με κομψότητα made in Italy. Η minimal αισθητική της μάρκας γίνεται ακόμα πιο ατμοσφαιρική στην Πορτογαλία, με το Ultrafine Cashmere να «ζωγραφίζει» πάνω τους. Το story είναι απλό: φύση, αγάπη, υφές που σε χαϊδεύουν. Και ξέρεις τι; Έτσι θέλω να νιώθω κάθε φορά που ντύνομαι.

G-Star: Utility meets coolness

Για πιο urban girls (aka εμάς), η G-Star ρίχνει στο τραπέζι όλα τα must του season: cargo παντελόνια με 3D design, boyfriend jeans, και boxy tees από οργανικό βαμβάκι. Αν είσαι σαν εμένα, που θες να είσαι άνετη αλλά και να ξεχωρίζεις, αυτή η συλλογή είναι για σένα. Η λέξη-κλειδί εδώ είναι versatility. Το φοράς στη δουλειά, το φοράς στο afterwork ποτό, το φοράς γιατί απλά σε κάνει να νιώθεις badass.

Stradivarius: Always fashionably late

Το πιο fun concept έρχεται από Stradivarius. Δύο φίλες που αργούν — αλλά ποιος νοιάζεται όταν το outfit είναι on point; Μου θύμισε εμένα και τη φίλη μου, που πάντα φτάνουμε καθυστερημένες με ένα latte στο χέρι, αλλά με τέλειο look. Ρομαντικά φορέματα, bomber jackets και αέρινα παντελόνια δημιουργούν το πιο ανανεωμένο city style. Late is the new chic.

Γιατί τελικά, όλα είναι θέμα feeling

Οι Spring καμπάνιες μόδας είναι statements και επιτέλουν ήρθε η εποχή να τις χαρούμε. Κι αν με ρωτάς, φέτος είναι η χρονιά που επιτέλους η μόδα θυμίζει περισσότερο εσένα, εμένα και όλες μας. Με μεγάλη δόση αυθεντικότητας, ένα hint αισθησιασμού και πολύ χαρακτήρα.