Άλλη μια εβδομάδα που είσαι εδώ και δεν έχεις πάρει άδεια για να κάνεις ατελείωτες βουτιές σε κάποια παραλία;

Μη στεναχωριέσαι το καλοκαίρι στην Αθήνα είναι ωραίο αρκεί να ξέρεις πως να το εκμεταλλευτείς στο έπακρο για αυτό και εμείς (που είναι και η τελευταία μας εβδομάδα πριν βγούμε σε άδεια) σε ενημερώνουμε για το που μπορείς να πας αυτή την εβδομάδα!

Δευτέρα

To άρωμα B.U. Passion σας προ(σ)καλεί να ζήσετε την κάθε σας στιγμή με πάθος… ακόμη και μέσα σε ένα κατάστημα! Tο B.U. δημιουργεί ένα δωμάτιο σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο Υπερμάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στο Ίλιον (Λεωφόρος Δημοκρατίας 67Α). Στο δωμάτιο μπορείς να εκφράσεις τον πραγματικό σου εαυτό, το πάθος σου για τη στιγμή. Εκεί B.U. Boys & Girls για να σου παρουσιάσουν το B.U. Passion και να σε βοηθήσουν να βγάλεις τις πιο υπέροχες φωτογραφίες στον ειδικά διαμορφωμένο καθρέπτη σαν μια άλλη σταρ του σινεμά που ετοιμάζεται να βγει από το καμαρίνι της. Χαμογέλασε, χόρεψε, τραγούδησε, φωτογραφήσου και απόλαυσε τη στιγμή! Μην ξεχάσεις να βάλεις στο hashtag #BUSpreadThePassion και να μοιραστείς μια στιγμή γεμάτη πάθος στο κατακόκκινο δωμάτιο στα social media αλλά και να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό διεκδικώντας ένα ταξίδι 2 ατόμων για το Παρίσι!

Τρίτη

Πώς θα σου φαινόταν να κάνεις μαθήματα μαγειρικής απο την άνεση του σπιτού σου και μάλιστα από τους ειδικούς των ζυμαρικών; Να εκπαιδευτείς πάνω σε αυθεντικά, ιταλικά πιάτα παρέα με έναν απο τους πιο καταξιωμένους chef του είδους; H Barilla σου δίνει την ευκαιρία να εξελίξεις τις γνώσεις σου στη μαγειρική, μαθαίνοντας όλα τα μυστικά ενός αυθεντικού σεφ. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Master of Pasta, Πάνο Ιωαννίδη. Πώς, λοιπόν, μπορείς να γίνεις κι εσύ Master of Pasta; Με μερικά πολύ απλά βήματα: Μπαίνεις στο site και παρακολουθείς τα 3 μοναδικά video Master Class αφιερωμένα στην τέχνη των ζυμαρικών! Αφού ολοκληρώσεις τα μαθήματά σου, αν απαντήσεις σωστά όλες τις ερωτήσεις, παίρνεις το Master of Pasta δίπλωμα… με το σπαθί σου – ή πιο σωστά, με το ακονισμένο σου μαχαίρι – υπογεγραμμένο από τον Πάνο Ιωαννίδη και έτσι είσαι ένα βήμα πιο κοντά στα πλούσια δώρα που χαρίζει η Barilla.

Τετάρτη

Τετάρτη σήμερα και μιας και δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνεις γιατί τα μαγαζιά είναι κλειστά για ψώνια αλλά ούτε η ιδέα του ποτού σε ενθουσιάζει γιατί πρέπει να ξυπνήσεις αύριο πρωί ήρθε η ώρα να απολαύσεις την αγαπημένη σου συνήθεια! Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φτιάξεις μια κατσαρόλα (ξέρεις τη μεγάλη) ποπ κορν και να δεις όσα περισσότερα επεισόδια μπορείς από την αγαπημένη σου σειρά στο Netflix!

Πέμπτη

Λίγες ημέρες πριν αδειάσει για τα καλά η πόλη μια «βόμβα» σκάει στον πεζόδρομο της Σαλαμίνος στον Κεραμεικό.

Για πρώτη φορά στην Αθήνα, Burger και spicy food contests*! Δύο διαγωνισμοί για γερά στομάχια με μεγάλα δώρα. Όλα αυτά παρέα με daiquiris με φρέσκα φρούτα (ανανά, passion fruit, lime, φράουλα) στα €6 και προφανώς λαχταριστό street food με τιμές από 4 έως €6 γιατί ως γνωστόν «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει»!

Παρασκευή

To βράδυ της Παρασκευής 27 Ιουλίου, θα μπορούμε να δούμε ολόκληρη την Πανσέληνο, η οποία θα χρωματιστεί κόκκινη λόγω της της έκλειψης, (θα δούμε το λεγόμενο Blood moon)Κάθε Πανσέληνος είναι ξεχωριστή, γι’ αυτό μη χάσετε την ευκαιρία να την θαυμάσουμε από την ταράτσα του Μπάιος! Ζητήστε από το μπαρ ένα Bloody Mary, το κοκτέιλ που θα σερβίρει το μπαρ σε μειωμένη τιμή ειδικά για το Blood moon!

Σάββατο

Περνάμε όλη μας την ημέρα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία! Στην πιο ιδανική τοποθεσία, η απρόσκοπτη θέα της Ακρόπολης, του λόφου του Λυκαβηττού και της Βουλής είναι πραγματικά μαγευτική. Για πρωινό ή μεσημεριανό, το κομψό περιβάλλον του GB Roof Garden Restaurant δημιουργεί μία ατμόσφαιρα ηρεμίας, ενώ το δείπνο είναι μαγευτικό όταν τα φώτα της πόλης ανάβουν.Το μενού του εστιατορίου αποπνέει ένα υψηλό επίπεδο γαστρονομίας. Η «νέα Μεσογειακή κουζίνα» βρίσκει την τέλεια έκφραση της ενώ ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης εξασκεί την απλή κουζίνα βασιζόμενος στα πρωτογενή υλικά και την άψογη τεχνική. Σφραγίστε το κλείσιμο μίας υπέροχης ημέρας ενώ απολαμβάνετε τα πιο ξεχωριστά κοκτέιλ στο GB Roof Garden Bar ή στο ανοιχτό Bar8, ειδικά δημιουργημένα απο τους επαγγελματίες bartenders μας.

Κυριακή

Τρέχουμε στο 10ο Greece Race for The Cure! Για 10η χρονιά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διοργανώνει το Greece Race for the Cure®, αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και συμβολικό περίπατο 2 χιλιομέτρων ενάντια στον καρκίνο του μαστού, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και με την έγκριση της αμερικανικής Οργάνωσης Susan G. Komen®.

Το επετειακό, 10ο Greece Race for the Cure® θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου με αφετηρία το Ζάππειο.