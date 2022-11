Το The Lost Explorer mezcal εντυπωσίασε στην 1η του εμφάνιση στο Athens Bar Show

Η Δυναμική ΑΕ παρευρέθηκε φέτος στο Athens Bar Show (ABS), που διοργανώθηκε στις 8 & 9 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη και παρουσίασε με επιτυχία το ολοκληρωμένο portfolio των προϊόντων της, με πρωταγωνιστή το premium The Lost Explorer mezcal.

Επιχειρηματίες του χώρου αλλά και καταξιωμένοι bartenders επισκέφθηκαν τους τρεις ειδικά διαμορφωμένους χώρους του ABS που είχε παρουσία το The Lost Explorer, μυήθηκαν στη φιλοσοφία του “Sip curiously” και ενημερώθηκαν αναλυτικά για το brand και τα μοναδικά serves με mezcal.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευτούν τις 3 διαφορετικές ποικιλίες mezcal, την απαλή Espadín, τη γήινη Tobalá και την εκλεπτυσμένη Salmiana μ’ ένα ιδιαίτερο food pairing στο bar του ABS P.U.B & Business Lounge (Premium UltraPremium Brands & Business Lounge).

Το εντυπωσιακό bar του The Lost Explorer στο ABS P.U.B & Business Lounge φιλοξένησε τους λάτρεις του mezcal, χαρίζοντάς τους μια premium εμπειρία απόλαυσης. Το food pairing ανέδειξε με ιδανικό τρόπο το mezcal μέσα από τις τρεις ποικιλίες αγαύης που διαθέτει, με highlight τον φυσικά αποξηραμένο ανανά που ισορροπούσε απόλυτα με τις καπνικές νότες του Espadín.

Στο Tomas Estes’ Agave Embassy στους Παλαιούς Φούρνους, σ’ έναν ξεχωριστό χώρο για τους λάτρεις της αγαύης, οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στον κόσμο των agave spirits, απολαμβάνοντας Paloma & Margarita Classic Cocktails με Τhe Lost Explorer mezcal αλλά και δοκιμάζοντας σκέτες τις 3 ποικιλίες του, το Espadín, το Tobalá και το Salmiana, έχοντας την δυνατότητα να αποκωδικοποιήσουν κάθε πτυχή που είναι κρυμμένη στη γεύση του.

Το περίπτερο της Δυναμικής Α.Ε. συγκέντρωσε τις περισσότερες επισκέψεις με παρουσία Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων του χώρου, οι οποίοι ανακάλυψαν τα προϊόντα της,γνώρισαν καλύτερα τη φιλοσοφία των brands της και έμαθαν συναρπαστικές συνταγές για cocktails από εξειδικευμένους bartenders. Το corner του The Lost Explorer έκλεψε τα βλέμματα των παρευρισκόμενων με την Mexican προσέγγιση και τα ιδιαίτερα χειροποίητα alebrijes – «πλάσματα» εμπνευσμένα από τον πολιτισμό και τους μύθους της Οαχάκα – από τοπικούς Mεξικανούς τεχνίτες που υποστηρίζει έμπρακτα το brand.

Σχετικά με την παρουσία του mezcal στη χώρα μας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πάνος Μπάρλος, CEO της Δυναμικής ΑΕ, «Το mezcal αρχίζει να εδραιώνεται στην Ελλάδα με τις πωλήσεις να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Συγκεκριμένα το The Lost Explorer mezcal εντάσσεται αρμονικά στα classic serves που επιλέγει ο Έλληνας καταναλωτής και έχει αρχίσει να αποκτά το δικό του κοινό».

Στο πλαίσιο του Athens Bar Show 2022, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και ομιλίες που παρακολούθησαν οι επισκέπτες με μεγάλο ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, ο Global Brand Ambassador The Lost Explorer mezcal, Peter Sanchez, τη δεύτερη ημέρα της έκθεσης μίλησε για τη βιώσιμη παραγωγή και την τέχνη της δημιουργίας του mezcal στο σεμινάριο με θέμα “Mezcal for the future”. Μας πρότεινε μοναδικά serves με τα 3 είδη του mezcal και μας προσκάλεσε το βράδυ της ίδιας μέρας να τον απολαύσουμε σε ρόλο guest shift στο Barro Negro. Την επόμενη μέρα στο πολύ επιτυχημένο Closing Party του ABS, το Espadín ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους προσφέροντας Negroni με ένα δυνατό καπνικό twist.

Το The Lost Explorer mezcal έχει ήδη ξεκινήσει το δικό του «ταξίδι» στη χώρα μας, μας προτρέπει να το ακολουθήσουμε και να κάνουμε αυτό που πρεσβεύει, να ζούμε με περιέργεια και να ανακαλύπτουμε συνεχώς…

