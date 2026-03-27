Σε μια εποχή όπου η Ελλάδα μετατρέπεται με ταχείς ρυθμούς σε έναν κεντρικό ψηφιακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη πρόκληση της δεκαετίας. Το Workforce Innovation 2026, που διοργανώνεται από τη Smart Press, επιστρέφει δυναμικά στις 27 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, μετεξελισσόμενο σε ένα ολιστικό Skills & Career Summit που φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα: ποιος θα στελεχώσει την ψηφιακή Ελλάδα του αύριο;

Η γέφυρα προς το «Digital Gateway»

Το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται σε στρατηγική σύγκλιση με το 16ο AI Connected World, δημιουργώντας μια μοναδική συνέργεια. Ενώ το AI Connected World αναδεικνύει την τεχνολογική υποδομή -τα Data Centers, τα δίκτυα επόμενης γενιάς και τις Smart Cities που καθιστούν την Ελλάδα «Digital Gateway»- το Workforce Innovation 2026 εστιάζει στον πιο κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας: τους ανθρώπους.

Η θεωρία πλέον δίνει τη θέση της στην πράξη. Η συνύπαρξη των δύο διοργανώσεων επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δουν το συνολικό «κάδρο»: από τα μεγάλα έργα υποδομής μέχρι τις επαγγελματικές κατευθύνσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίησή τους.

Από τη γνώση στην καριέρα: Ένας ζωντανός καταλύτης ανάπτυξης

Ως Skills & Career Summit, η διοργάνωση επικεντρώνεται στην ουσιαστική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Μέσα από έναν δυναμικό συνδυασμό εκθεσιακής παρουσίας, εξειδικευμένων workshops και ομιλιών από κορυφαία στελέχη, το Summit θα αναλύσει τους βασικούς πυλώνες της νέας εργασιακής πραγματικότητας:

The Tech Talent Expo: Κορυφαίες εταιρείες και οργανισμοί θα βρίσκονται εκεί με φυσική παρουσία, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες και αποφοίτους να έρθουν σε απευθείας επαφή με τους μελλοντικούς τους εργοδότες.

Γεφυρώνοντας το Skills Gap: Εστίαση σε τομείς αιχμής όπως το AI, το Cybersecurity, το Cloud Engineering και τα Data Analytics. Τι αναζητούν πραγματικά οι CTOs και πώς μπορεί το ταλέντο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις;

The Human Edge: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ανθρώπινες δεξιότητες αποκτούν νέα αξία. Η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη αναδεικνύονται ως τα απαραίτητα «όπλα» για την ηγεσία του αύριο.

Employer Branding & Gen Z: Πώς οι οργανισμοί μπορούν να γίνουν ελκυστικοί για τη νέα γενιά, επενδύοντας στη συμπερίληψη, το wellbeing και την ευελιξία.

Μια στρατηγική συνάντηση για όλο το οικοσύστημα

Το Workforce Innovation 2026 απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, από στελέχη πληροφορικής και μηχανικούς, μέχρι HR Directors, recruiters και φοιτητές σχολών STEM. Παράλληλα, δίνει βήμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα για να συνδεθεί άμεσα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά και στο startup οικοσύστημα για την ανάδειξη νέων μονοπατιών καινοτομίας.

Αν οι υποδομές αποτελούν το «σώμα» της νέας ψηφιακής οικονομίας, οι άνθρωποι είναι αναμφίβολα η «ψυχή» της. Μέσα από το κεντρικό μήνυμα «Connecting Talent to the Digital Gateway», το Workforce Innovation 2026 υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου εργασιακού μοντέλου, ικανού να πρωταγωνιστήσει τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους θεματικούς άξονες και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, δωρεάν, στην επίσημη ιστοσελίδα workforceinnovation.gr!