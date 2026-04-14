Από τα 25 και μετά: Η Vichy σου δείχνει πώς να κρατήσεις το δέρμα σου μπροστά από τον χρόνο

Η Vichy, πρωτοπόρος στην επιστήμη της υγείας της επιδερμίδας, ανακοινώνει τη διεύρυνση της εμβληματικής σειράς Liftactiv Collagen με δύο νέα, καινοτόμα προϊόντα: το Liftactiv Collagel 16 και το Liftactiv Collagen Specialist 16 Eye Serum. Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιδερμίδας ήδη από την ηλικία των 25 ετών, τα νέα μέλη της οικογένειας Collagen Specialist υπόσχονται ολική αναζωογόνηση και διόρθωση 16 σημείων γήρανσης.

Η Επιστήμη πίσω από το Κολλαγόνο

Είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι από την ηλικία των 25 ετών, τα επίπεδα κολλαγόνου στο δέρμα μειώνονται κατά 1% κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να γίνεται πιο εύθραυστη και θαμπή. Η Vichy απαντά σε αυτή την πρόκληση με την αποκλειστική Τεχνολογία Co-Bonding, ένα ισχυρό σύμπλεγμα (Πεπτίδια Matrixyl, Ραμνόζη και Maitake) που δεν ενισχύει απλώς τη σύνθεση, αλλά συνδέει και ενισχύει όλους τους τύπους κολλαγόνου.

ΝΕΟ Liftactiv Collagel 16: Η Δύναμη του Κολλαγόνου σε Υφή Gel Για πρώτη φορά, η αντιγηραντική αποτελεσματικότητα της σειράς Collagen Specialist 16 προσφέρεται σε μια αόρατη, ultra-δροσερή υφή gel, ιδανική για μικτές και λιπαρές επιδερμίδες.

Καινοτομία Crystal Gel : Με μόλις 1% ελαιώδη φάση (10 φορές λιγότερο από μια κλασική κρέμα), προσφέρει 12 ώρες ματ αποτέλεσμα και την πολυπόθητη λάμψη με εφέ “ Glass Skin “ .

Αποτελεσματικότητα: Προσφέρει +200% ενίσχυση του κολλαγόνου και βελτιώνει 16 δείκτες νεότητας, όπως η λείανση, η σύσφιξη πόρων και η ομοιομορφία του τόνου.

ΝΕΟ Liftactiv Collagen Specialist 16 Eye Serum: Νεανικό Βλέμμα σε 2 Εβδομάδες Η περιοχή των ματιών είναι η πιο απαιτητική του προσώπου, με το δέρμα να είναι 3 φορές πιο λεπτό. Το νέο Eye Serum συνδυάζει την τεχνολογία Co-Bonding με 1.5% Υαλουρονικό Οξύ και 1.2% Καφεΐνη & Βιταμίνη Cg.

Καινοτόμο Απλικατέρ: Διαθέτει τριπλά σφαιρίδια με κίνηση 360° για άμεση αίσθηση δροσιάς (Cooling Effect) και ειδικό μασάζ που διεγείρει τη μικροκυκλοφορία.

Ορατά Αποτελέσματα: Διορθώνει ρυτίδες, μαύρους κύκλους, σακούλες και πτώση βλεφάρων σε μόλις 2 εβδομάδες.

Ένα Πλήρες Πρωτόκολλο για Κάθε Ανάγκη

Το νέο δερματολογικό πρωτόκολλο της Vichy προτείνει έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό για μέγιστα αποτελέσματα:

Liftactiv Collagen 16 Bonding Serum Προσώπου. Liftactiv Collagel 16 για 12ωρη ματ όψη. Το νέο Liftactiv Collagen Specialist Eye Serum για το πιο νεανικό βλέμμα που είχατε ποτέ.

Τα προϊόντα είναι δοκιμασμένα σε κάθε φωτότυπο, είναι υποαλλεργικά και κατάλληλα ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.