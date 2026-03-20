Κάποιες αλλαγές δεν φαίνονται αμέσως. Δεν είναι τόσο εμφανείς όσο μια νέα γκαρνταρόμπα ή ένα καινούργιο κούρεμα. Είναι πιο διακριτικές, πιο εσωτερικές. Είναι εκείνη η στιγμή που θέλεις να νιώσεις διαφορετικά, χωρίς απαραίτητα να εξηγήσεις γιατί. Και κάπου εκεί, σχεδόν ασυνείδητα, στρέφεσαι στο άρωμά σου. Τα αρώματα άνοιξη 2026 δεν έρχονται απλώς να συνοδεύσουν αυτή την αλλαγή, αλλά να την εκφράσουν. Να αποτυπώσουν αυτή τη μετάβαση από το βαρύ στο ανάλαφρο, από το γνώριμο στο λίγο πιο τολμηρό. Και το κάνουν με έναν τρόπο που δεν είναι απόλυτος, αλλά ρευστός, ακριβώς όπως και η διάθεσή σου.

PHLUR Sephora

Στην καρδιά της φιλοσοφίας της PHLUR βρίσκεται η ιδέα ότι το άρωμα δεν είναι απλώς μια σταθερή επιλογή, αλλά μια ζωντανή, εξελισσόμενη εμπειρία που αντικατοπτρίζει τη διάθεση, τις αναμνήσεις και τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου. Με έμπνευση από προσωπικές ιστορίες και συναισθήματα, το brand επαναπροσδιορίζει τους κανόνες της αρωματοποιίας, προτείνοντας μια πιο ελεύθερη, βιωματική προσέγγιση μέσα από layering και εναλλαγές αρωμάτων, σαν μια ολόκληρη “olfactive wardrobe”. Από Eau de Parfum μέχρι body mists και έλαια, κάθε δημιουργία ισορροπεί ανάμεσα στο οικείο και το απρόσμενο, προσφέροντας μια σύγχρονη, προσιτή πολυτέλεια που σε καλεί να εκφραστείς αυθεντικά μέσα από τις μικρές καθημερινές σου ιεροτελεστίες

AMOUAGE ESSENCES COLLECTION: LINE 618, REMAIN & SEQUENCE

Ο οίκος υψηλής αρωματοποιίας Amouage παρουσιάζει το νέο τρίπτυχο της Essences Collection–Line 618, Remain και Sequence, τρεις δημιουργίες που εξερευνούν τη σχέση του αρώματος με τον χρόνο. Υπό τη δημιουργική καθοδήγηση του Renaud Salmon, η συλλογή μεταφράζει τον χρόνο σε οσφρητική εμπειρία. Το Line 618, δημιουργία της Nathalie Lorson, εμπνέεται από τη χρυσή αναλογία και εκφράζει την έννοια της εξέλιξης μέσα από μια woody leathery σύνθεση με μαύρο πιπέρι, ανανά, ηλιοτρόπιο και πεύκο που καταλήγουν σε βάση από σανταλόξυλο, πατσουλί και δέρμα. Το Remain, του Pierre Negrin, εστιάζει στη δύναμη της στιγμής με άνοιγμα από μανταρίνι και pimento berry, καρδιά από λευκά άνθη και ylang ylang και βαθιά κεχριμπαρένια βάση από ambergris, guaiacwood, πατσουλί και βανίλια. Το Sequence, δημιουργία του Julien Rasquinet, εμπνέεται από την αναγέννηση, συνδυάζοντας λίτσι και σμέουρα με τριαντάφυλλο osmanthus και tonka beans. Τα αρώματα ξεχωρίζουν και για τη διαδικασία διπλής παλαίωσης και εξάμηνης ωρίμανσης σε δρύινα βαρέλια, ενώ παρουσιάζονται στο χαρακτηριστικό Essences μπουκάλι με αυλακώσεις εμπνευσμένες από τους αμμόλοφους του Ομάν.

CREED WILD VETIVER

Ο οίκος υψηλής αρωματοποιίας Creed παρουσιάζει το Wild Vetiver, μια νέα δημιουργία που επανερμηνεύει το εμβληματικό συστατικό του vetiver. Εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα ενός αγγλικού garden party που εξελίσσεται αυθόρμητα στη φύση, το άρωμα αποτυπώνει τη συνάντηση της αριστοκρατικής παράδοσης με το ελεύθερο πνεύμα της υπαίθρου. Η σύνθεση ανοίγει με την ένταση των timur berries, περγαμόντο και ροζ πιπέρι, πριν οδηγηθεί σε μια κομψή καρδιά από τριαντάφυλλο centifolia. Στη βάση, το vetiver, επιλεγμένο από μακροχρόνιες συνεργασίες του οίκου με εξειδικευμένους παραγωγούς, συνδυάζεται με κέδρο και κεχριμπάρι, δημιουργώντας ένα woody floral αποτύπωμα σύγχρονο, φωτεινό και φυσικά αισθησιακό.

XERJOFF GIBEON

Ο οίκος niche αρωματοποιίας Xerjoff παρουσιάζει το Gibeon, τη νέα δημιουργία της εμβληματικής συλλογής Shooting Stars, εμπνευσμένη από τον μετεωρίτη Gibeon που έπεσε στη Ναμίμπια σε προϊστορικούς χρόνους. Όπως όλα τα αρώματα της συλλογής, η δημιουργία αντλεί έμπνευση από τη σύνδεση της γης με το σύμπαν, μεταφέροντας αυτή την κοσμική διάσταση σε μια εκλεπτυσμένη οσφρητική εμπειρία. Το Gibeon χαρακτηρίζεται από μια απαλή, πουδρέ musk-floral σύνθεση. Το άνοιγμα αποκαλύπτει τη φωτεινή καθαρότητα του νερολί, ενώ στην καρδιά ίριδα και το βουλγαρικό τριαντάφυλλο προσδίδουν βελούδινη κομψότητα και ισορροπία. Στη συνέχεια, βανίλια Μαδαγκασκάρης και tonka beans χαρίζουν απαλότητα και θερμή αίσθηση, πριν η βάση από καθαρό musk και κέδρο ολοκληρώσει το άρωμα με διακριτικό βάθος και διάρκεια. Πιστό στη φιλοσοφία της Shooting Stars συλλογής, το Gibeon μετατρέπει την έμπνευση από ένα ουράνιο φαινόμενο σε μια σύγχρονη έκφραση πολυτέλειας, όπου η λεπτότητα και η αίσθηση διαχρονικότητας συνυπάρχουν αρμονικά.

GUCCI GUILTY LOVE EDITION POUR FEMME/HOMME

Ο οίκος Gucci Beauty παρουσιάζει τα Gucci Guilty Love Edition Pour Homme και Pour Femme, ένα limited edition αρωματικό δίδυμο αφιερωμένο στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δύο δημιουργίες που επαναπροσδιορίζουν τα όρια των κλασικών κατηγοριών, ενσωματώνοντας παραδοσιακά «ανδρικά» στοιχεία στη γυναικεία σύνθεση και «θηλυκές» νότες στην ανδρική. Το Pour Femme παντρεύει Ακόρντο Πασχαλιάς, Έλαιο Πατσουλί και Κεχριμπάρι. Η πασχαλιά προσφέρει μια απαλή, πράσινη φρεσκάδα στο άνοιγμα, που ισορροπεί με τη γήινη ένταση του πατσουλί στην καρδιά, ενώ το κεχριμπάρι στη βάση προσδίδει βάθος και θερμή κομψότητα. Το Pour Homme συνδυάζει Juniper Oil, Άνθος Πορτοκαλιάς και Ambrofix. Οι ξυλώδεις, ελαφρώς πικάντικες αποχρώσεις του juniper ανοίγουν δυναμικά τη σύνθεση, ενώ το άνθος πορτοκαλιάς στην καρδιά προσθέτει μια φωτεινή, κρεμώδη floral διάσταση. Η βάση από Ambrofix χαρίζει ζεστασιά και διάρκεια, ενισχύοντας τον αισθησιακό χαρακτήρα του αρώματος. Τα συλλεκτικά αρώματα παρουσιάζονται σε εκλεπτυσμένες αποχρώσεις πράσινου αμυγδάλου και ματ λιλά, αποτυπώνοντας οπτικά μια σύγχρονη ιστορία αγάπης με τη χαρακτηριστική αισθητική του οίκου.

GUCCI BLOOM AMBROSIA D’ORO – EMBARGO UNTIL 1/4

Ο οίκος Gucci παρουσιάζει το Gucci Bloom Ambrosia d’Oro Eau de Parfum, μια φωτεινή ερμηνεία του εμβληματικού Bloom. Δημιουργία του Master Perfumer Alberto Morillas, το άρωμα διατηρεί το χαρακτηριστικό λευκό ανθισμένο μπουκέτο της συλλογής με Jasmine Sambac Absolute και Tuberose Absolute, ενώ εμπλουτίζεται με τον νέο Golden Queen Accord. Χάρη στην τεχνολογία headspace, αποτυπώνεται η αυθεντική και φωτεινή διάσταση του άνθους, μέσα από βελούδινες, κρεμώδεις αποχρώσεις που θυμίζουν βερίκοκο και φωτίζονται από τη λαμπερή καθαρότητα του Jasmine Hedione. Η σύνθεση εξελίσσεται σε ένα λαμπερό και αισθησιακό floriental άρωμα που ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στη φρεσκάδα και το βάθος, αποτυπώνοντας μια σύγχρονη, εκλεπτυσμένη θηλυκότητα.

GUCCI GUILTY ABSOLU DE PARFUM FOR HER/HIM

Ο οίκος Gucci παρουσιάζει τα νέα Gucci Guilty Absolu de Parfum Pour Femme και Pour Homme, ένα εκλεπτυσμένο αρωματικό δίδυμο που αναδεικνύει την ένταση μέσα από πλούσιες συμφωνίες και αισθησιακή ζεστασιά. Σε συνέχεια της ιστορίας του Guilty Elixir, οι αρωματοποιοί Quentin Bisch και Nathalie Gracia–Cetto συνυπογράφουν δύο συνθέσεις σχεδιασμένες για όσους αντιλαμβάνονται το άρωμα ως προσωπική τελετουργία. To Guilty Absolu de Parfum Pour Femme, είναι μία floral ambery σύνθεση, όπου το Coffee Amaretto Accord συναντά τη θερμή, κρεμώδη υφή του Tonka Bean Absolute. Το Wisteria Accord προσθέτει απαλή γλυκύτητα, δημιουργώντας ένα άρωμα με ήσυχη αλλά αισθητή πολυτέλεια. Το Guilty Absolu de Parfum Pour Homme είναι ένα woody ambery άρωμα, με πρωταγωνιστή το πλούσιο Rum Accord, που αποπνέει ζεστασιά και πολυδιάστατο χαρακτήρα. Το Orange Flower Absolute προσθέτει φωτεινή αντίθεση, ενώ μια διακριτική νότα κόκκινου πιπεριού ενισχύει τη σύνθεση με ζωντάνια και ένταση. Τα μπουκάλια και των δύο αρωμάτων αποτυπώνουν τη dual ταυτότητα της συλλογής μέσα από lacquered gradient γυαλί. Σε βαθύ πράσινο για τον άνδρα και έντονο κόκκινο για τη γυναίκα.

BOSS THE SCENT EDP INTENSE FOR HER/HIM

Το BOSS The Scent επανέρχεται με δύο νέες Eau de Parfum Intense εκδοχές For Her και For Him, ενισχύοντας τη δυναμική του εμβληματικού fragrance duo μέσα από μια πιο βαθιά, πιο αισθησιακή ένταση. Το BOSS The Scent Eau de Parfum Intense for Her, σχεδιασμένο από τη Louise Turner (Givaudan), κινείται σε ambery-floral-gourmand μονοπάτια. Το απαλό άνθος καφέ συγχωνεύεται με ένα κρεμώδες, θερμό coffee accord, αποκαλύπτοντας μια αισθησιακή ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκή απαλότητα και τη δυναμική ένταση. Το BOSS The Scent Eau de Parfum Intense for Him, δημιουργία της Delphine Lebeau (IFF), είναι ένα ambery-fruity-gourmand άρωμα με έντονη, εθιστική διάσταση. Το χαρακτηριστικό εκχύλισμα Maninka – αποκλειστικά για τον οίκο – συναντά ένα πλούσιο amber accord, δημιουργώντας μια σύνθεση με γλυκιά ένταση και θερμή, αρρενωπή ενέργεια.

BURBERRY HER PARFUM

Ο οίκος Burberry παρουσιάζει το νέο Burberry Her Parfum, την πιο intense προσθήκη στην οικογένεια Her, με πρωταγωνίστρια τη Βρετανίδα singer-songwriter Olivia Dean. Με φόντο το Λονδίνο και έμπνευση από την αίσθηση ελευθερίας των ανοιχτών ουρανών, η καμπάνια αποτυπώνει μια σύγχρονη, αυθεντική θηλυκότητα που κινείται με αυτοπεποίθηση και ρυθμό. Η σύνθεση ανοίγει με ζουμερές νότες κερασιού και αχλαδιού, εξελίσσεται σε μια θερμή καρδιά από ακόρντο κεχριμπαριού, φρέζια και ακόρντο κρέμας σνατιγύ, και καταλήγει σε μια αισθησιακή βάση από απόλυτο έλαιο βανίλιας, βρύα και musk. Φρουτώδες αλλά βαθύ, gourmand αλλά εκλεπτυσμένο, το Burberry Her Parfum ισορροπεί ανάμεσα στη φωτεινότητα και τη ζεστασιά, εκφράζοντας τη χαρά της αυτοέκφρασης και τη δύναμη του να ακολουθείς τον δικό σου δρόμο. Το εμβληματικό μπουκάλι επανερμηνεύεται σε opaque βαθύ ροζ γυαλί με ματ φινίρισμα, ενώ η συσκευασία διακοσμείται με ροζ κορδέλες, αποτυπώνοντας οπτικά την ένταση και τον ρομαντικό, το σύγχρονο χαρακτήρα της νέας δημιουργίας.

BURBERRY HERO ELIXIR DE PARFUM

O oίκος Burberry παρουσιάζει το Hero Elixir de Parfum, το νέο κεφάλαιο της συλλογής Hero που εξερευνά βαθύτερα τη σύγχρονη ανδρική ταυτότητα. Δημιουργημένο από τον αρωματοποιό Aurélien Guichard, το Hero Elixir επανερμηνεύει το αποτύπωμα του Hero μέσα από μια πιο πλούσια και έντονη σύνθεση, όπου η δύναμη συνυπάρχει με την ευαισθησία και η ένταση με την εσωτερική ισορροπία. Η χαρακτηριστική τριάδα Κέδρων της σειράς επιστρέφει με πιο σκοτεινή, αισθησιακή διάσταση, ενισχυμένη από ένα ακόρντο μαύρου δέρματος που βαθαίνει τις κεχριμπαρένιες και καπνιστές αποχρώσεις. Οι νότες tonka και βανίλιας ανοίγουν τη σύνθεση με απαλή, ρητινώδη ζεστασιά, ενώ το ακόρντο δέρματος και τα ζωηρά ξύλα κέδρου προσδίδουν δομή και βάθος. Το αποτέλεσμα είναι ένα άρωμα θερμό, αισθησιακό και ήσυχα δυναμικό. Το μπουκάλι αποτυπώνει οπτικά αυτή την αντίθεση μέσα από ένα πολυτελές gradient γυαλί σε σκούρα amber απόχρωση, που συνδυάζει ματ και γυαλιστερό φινίρισμα.

CHLOE NOMADE JARDIN D’EGYPTE

O οίκος Chloé παρουσιάζει το Nomade Jardin d’Égypte, το τρίτο κεφάλαιο της αρωματικής διαδρομής Nomade, εμπνευσμένο από την Αίγυπτο – τη γενέτειρα της ιδρύτριας του οίκου, Gaby Aghion. Ένας φόρος τιμής σε έναν τόπο γεμάτο φως, ζεστασιά και μνήμες, που συμβολίζει την ελευθερία και τη γυναικεία αυθεντικότητα. Δημιουργημένο από την αρωματοποιό Caroline Dumur, το Jardin d’Égypte είναι ένα έντονο, ζωηρό πράσινο eau de parfum που αποτυπώνει την εικόνα μιας καταπράσινης όασης στις όχθες του Νείλου. Οι νότες κασσίας ανοίγουν τη σύνθεση με γλυκύτητα, που μπλέκεται με τη φρεσκάδα του πάπυρου. Αποχρώσεις από αποξηραμένους χουρμάδες και σύκο προσθέτουν ζεστασιά, ενώ στην καρδιά αναδύεται το χαρακτηριστικό ακόρντο Kyphi, ένα αρχαίο, αλχημικό μείγμα ρητινών και μπαχαρικών με νότες κανέλας, σανταλόξυλου και μύρου. Καθώς εξελίσσεται, η σύνθεση βαθαίνει μέσα από το ακόρντο ηλιόλουστων ξύλων, το σανταλόξυλο και το musky ambrette absolute, δημιουργώντας μια αισθησιακή, γήινη υπογραφή που παραμένει στο δέρμα με διακριτική ένταση.

NINA RICCI EAU DE PARFUM

Ο οίκος Nina Ricci παρουσιάζει το Nina Eau de Parfum, σηματοδοτώντας τα 20 χρόνια του εμβληματικού Nina με μια νέα floral gourmand woody ερμηνεία, όπου το φιστίκι αναδεικνύεται σε κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης. Η δημιουργία ανοίγει με μια φωτεινή συμφωνία περγαμόντου, που προσδίδει καθαρότητα και φρεσκάδα, πριν εξελιχθεί σε μια καρδιά από φιστίκι και λευκή γαρδένια. Στη βάση, νότες βανίλιας και σανδαλόξυλου προσθέτουν βάθος και ζεστασιά, διαμορφώνοντας ένα εκλεπτυσμένο αποτύπωμα με σύγχρονη gourmand ταυτότητα. Για την επετειακή αυτή έκδοση, το χαρακτηριστικό μπουκάλι σε σχήμα μήλου επανασχεδιάζεται με red-to-pink gradient γυαλί και rose gold καπάκι, ενώ στο εσωτερικό της συσκευασίας αποκαλύπτεται εικονογράφηση εμπνευσμένη από το σύμπαν της Nina- ένα εικαστικό ταξίδι που ξεκινά από τον Κήπο της Εδέμ, όπου η Εύα δοκίμασε τον απαγορευμένο καρπό που ενέπνευσε το άρωμα, και φτάνει μέχρι το Παρίσι. Μια νέα εκδοχή του Nina – πιο απαλή, πιο κρεμώδης και απόλυτα σύγχρονη.

MARC JACOBS DAISY WILD EAU SO EXTRA

Ο οίκος Marc Jacobs παρουσιάζει το Daisy Wild Eau So Extra, μια πιο έντονη και απολαυστική εκδοχή του κόσμου Daisy Wild που αναδεικνύει τη χαρούμενη, αυθόρμητη ενέργεια της φύσης. Η floral gourmand σύνθεση φέρνει στο επίκεντρο το Chocolate Daisy Accord, ένα άγριο λουλούδι με φυσικά σοκολατένια αρωματική διάσταση που αποτυπώνεται μέσω τεχνολογίας headspace. Το άρωμα ανοίγει με ακόρντο άνθους μπανάνας, εξελίσσεται σε καρδιά από chocolate daisy και ολοκληρώνεται με τη ζεστή, γήινη υπογραφή του ελαίου βετιβέρ. Το χαρακτηριστικό μπουκάλι Daisy εμφανίζεται σε βαθύτερη πράσινη απόχρωση με καπάκι διακοσμημένο με πολύχρωμα λουλούδια, αποτυπώνοντας το παιχνιδιάρικο και φωτεινό πνεύμα της δημιουργίας.

FERRAGAMO SIGNORINA ROMANTICA

Ο οίκος Ferragamo παρουσιάζει το Signorina Romantica, τη νέα προσθήκη στη συλλογή Signorina, έναν ύμνο στη σύγχρονη θηλυκότητα και τον ρομαντισμό με ιταλική φινέτσα. Το άρωμα αποτυπώνει μια χαρούμενη, αυθεντική διάθεση, όπου η κομψότητα συναντά τη φρεσκάδα και η γλυκύτητα αποκτά εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Η σύνθεση ανοίγει με τη φωτεινή ζωντάνια του Italian Lemon Heart, που συναντά την κομψότητα του άνθους πορτοκαλιάς και του neroli. Στην καρδιά, μια γαστρονομική αναφορά στα ιταλικά Anginetti Cookies – με κρεμώδη βανίλια και απαλή νότα λεμονιού – προσδίδει gourmand απαλότητα χωρίς να χάνει τη φινέτσα της. Η βάση από Vanilla Bean, βενζόη και σανταλόξυλο αγκαλιάζεται από musk και Amber Xtreme™, δημιουργώντας ένα ζεστό, αισθησιακό ίχνος με σύγχρονη ένταση. Το Signorina Romantica φιλοξενείται στο γυάλινο μπουκάλι της συλλογής, διακοσμημένο με τον χαρακτηριστικό Vara bow, αυτή τη φορά σε μεταλλικό ροζ lacquer φινίρισμα που αποπνέει νεανική ενέργεια και κομψό ρομαντισμό. Μια amber gourmand δημιουργία που ισορροπεί ανάμεσα στη χαρά της απόλαυσης και τη διαχρονική ιταλική κομψότητα.

RABANNE FAME IN LOVE, PHANTOM IN RED

Ο οίκος Rabanne παρουσιάζει τα Fame In Love και Phantom In Red Parfum Elixir, δύο νέες εκδοχές των εμβληματικών του signatures που εξερευνούν την ένταση της έλξης μέσα από μια βαθιά, παθιασμένη κόκκινη ταυτότητα. Το Fame In Love επανερμηνεύει τη gourmand πλευρά της συλλογής με ζουμερή φράουλα, που χαρίζει ζωντάνια και θηλυκότητα. Πράσινο μανταρίνι και βασιλικός ανοίγουν τη σύνθεση με φρεσκάδα, ενώ το γιασεμί στην καρδιά φωτίζεται από νότες λιβανιού και ίριδας. Η βάση από βανίλια και πατσουλί προσδίδει βάθος και αισθησιακή διάρκεια, δημιουργώντας ένα αποτύπωμα παιχνιδιάρικο αλλά εκλεπτυσμένο. Το Phantom In Red Parfum Elixir εστιάζει στη χαρακτηριστική λεβάντα της σειράς, την οποία επαναπροσδιορίζει μέσα από μια πιο θερμή, κεχριμπαρένια διάσταση. Νότες δαμάσκηνου και σαφράν προσθέτουν πλούσια ένταση στο άνοιγμα, ενώ η λεβάντα αγκαλιάζεται από βενζόη και καπνώδεις ξυλώδεις αποχρώσεις, αφήνοντας ένα βαθύ, αρρενωπό ίχνος με διακριτική κομψότητα. Τα εμβληματικά μπουκάλια μεταμορφώνονται σε βαθύ κόκκινο: η FAME διατηρεί το χαρακτηριστικό Rabanne φόρεμα σε έντονο κόκκινο χρώμα, ενώ ο PHANTOM αποκτά κόκκινη μεταλλική λεπτομέρεια, ενισχύοντας τον avant-garde χαρακτήρα του.

RABANNE MILLION GOLD FOR HER PURE DIAMONDS LIMITED EDITION

Ο οίκος Rabanne παρουσιάζει το Million Gold For Her Pure Diamonds, μια νέα limited edition εκδοχή του Million Gold For Her, που επανερμηνεύει τη θηλυκότητα μέσα από μια πιο φωτεινή και πολυτελή αρωματική υπογραφή. Δημιουργημένο ως ένας ύμνος στη λάμψη και την αυτοπεποίθηση, το άρωμα αποκαλύπτει μια πιο ανάλαφρη, λαμπερή πλευρά της συλλογής. Η fruity-floral σύνθεση, υπογεγραμμένη από τους αρωματοποιούς Loc Dong, Aliénor Massenet, Nathalie Benareau και Suzy Le Helley, αναδεικνύει στο επίκεντρο ζουμερό ροδάκινο που χαρίζει φρεσκάδα και φωτεινότητα. Νότες λεβάντας και raspberry ενισχύουν τον φρουτώδη χαρακτήρα, ενώ το ylang-ylang και το γιασεμί προσδίδουν floral κομψότητα. Η κρεμώδης musk βάση ολοκληρώνει τη σύνθεση με απαλότητα και αισθησιακή ζεστασιά. Το εμβληματικό diamond-inspired μπουκάλι, ντύνεται με την iconic Rabanne XL Link λεπτομέρεια διακοσμημένη με λαμπερές πέτρες. Ο χυμός σε ροζ κρυστάλλινη απόχρωση αποκαλύπτει το peach-toned άρωμα και με μεταλλικό χρυσό καπάκι, η limited edition δημιουργία αποτυπώνει τη σύγχρονη λάμψη του οίκου.

RABANNE 1 MILLION NIGHT ELIXIR LIMITED EDITION

Ο οίκος Rabanne παρουσιάζει το 1 Million Night Elixir, μια νέα limited edition εκδοχή του εμβληματικού 1 Million που μεταφέρει το signature άρωμα από τη λάμψη της σκηνής σ ς στην ένταση και την ατμόσφαιρα της νυχτερινής ζωής. Μια πιο βαθιά και αισθησιακή ερμηνεία του iconic αρώματος, σχεδιασμένη για στιγμές έντασης και ανεπιτήδευτης αυτοπεποίθησης. Η gourmand amber-woody σύνθεση, δημιουργία των Christophe Raynaud και Quentin Bisch, ανοίγει με κιτρώδες νότες που προσδίδουν ζωντάνια και αντίθεση. Στην καρδιά, σιρόπι σφέδαμου και κανέλα δημιουργούν μια θερμή, απαλά καραμελωμένη διάσταση, ενώ η βάση από πατσουλί και ακόρντο από ρούμι αποκαλύπτει ένα βαθύ, ζεστό άρωμα με διάρκεια και έντονο χαρακτήρα. Το εμβληματικό μπουκάλι επανερμηνεύεται με ένα εντυπωσιακό μαύρο gradient που σβήνει σε χρυσό, δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και νυχτερινή αισθητική. Ένα νέο κεφάλαιο για το 1 Million, όπου η ένταση συναντά τη σύγχρονη πολυτέλεια.

DKNY BE DELICIOUS LATTE COLLECTION

Η DKNY παρουσιάζει τη νέα Be Delicious Latte Collection, μια limited τριλογία εμπνευσμένη από την κουλτούρα του καφέ της Νέας Υόρκης και τις πιο δημοφιλείς latte αποχρώσεις της πόλης: Pistachio, Matcha και Vanilla. Πάνω από 20 χρόνια μετά το λανσάρισμα του εμβληματικού Be Delicious, η συλλογή επανέρχεται με μια πιο σύγχρονη, απολαυστική ερμηνεία που συνδυάζει gourmand στοιχεία με urban αισθητική. Κάθε άρωμα διατίθεται σε EDP και Mist εκδοχές: τα EDP στα 50ml προσφέρουν έντονο, μακράς διάρκειας άρωμα για στιγμές όπου θέλετε να ξεχωρίσετε, ενώ τα Mists στα 250ml χαρίζουν πιο ανάλαφρη, καθημερινή αίσθηση με διακριτική φρεσκάδα, ιδανική για layering ή γρήγορη ανανέωση μέσα στη μέρα. Το Be Delicious Latte Pistachio κινείται σε floriental gourmand μονοπάτια, συνδυάζοντας ψημένο φιστίκι, ιταλικό περγαμόντο και νεράντζι Σεβίλλης με μια κρεμώδη καρδιά από vanilla orchid, café latte και λευκή παιώνια. Η βάση από marshmallow, tonka bean, σανδαλόξυλο και amber χαρίζει ζεστή, σύγχρονη ένταση. Το Be Delicious Latte Matcha εκφράζει μια πιο φρέσκια και φωτεινή διάθεση, με άνοιγμα από μανταρίνι, ροζ πιπέρι και τραγανό μήλο. Στην καρδιά, γιασεμί, τριαντάφυλλο και matcha tea προσθέτουν πράσινη ζωντάνια, ενώ το σανδαλόξυλο, το amber και το musk δημιουργούν ένα καθαρό, ισορροπημένο τελείωμα. Το Be Delicious Latte Vanilla αποτυπώνει τη ζεστή πλευρά της συλλογής, με pink pepper και ακόρντο παγωτού βανίλιας στο άνοιγμα, φωτεινή καρδιά από vanilla orchid και solar florals, και μια απαλή βάση από βανίλια, solar amber και musk που αφήνει ένα εκλεπτυσμένο, αισθησιακό ίχνος. Η σχεδιαστική προσέγγιση αντλεί έμπνευση από την αισθητική του latte: όσο τα EDP όσο και τα Mist μπουκάλια φέρουν το χαρακτηριστικό swirl εφέ, που θυμίζει αφρόγαλα και προσδίδει μια παιχνιδιάρικη, ρευστή διάσταση. Τα EDP ξεχωρίζουν με την iconic λεπτομέρεια “coffee spoon”, ενώ τα Mist αποπνέουν φρεσκάδα και ελαφρότητα, μέσα από τον απλό και καθαρό σχεδιασμό τους.

CAROLINA HERRERA GOOD GIRL JASMINE ABSOLUTE, BAD BOY COBALT ABSOLUTE

Ο οίκος Carolina Herrera παρουσιάζει δύο νέες εκφράσεις των εμβληματικών Good Girl και Bad Boy, εξερευνώντας τη σύγχρονη δυαδικότητα θηλυκότητας και αρρενωπότητας μέσα από έντονες, εκλεπτυσμένες συνθέσεις. Το Good Girl Jasmine Absolute, που δημιουργήθηκε με αφορμή τη δέκατη επέτειο του εμβληματικού αρώματος, τοποθετεί το γιασεμί στο επίκεντρο της σύνθεσης, αναδεικνύοντας τη φωτεινή αλλά και αισθησιακή του διάσταση. Νότες γιασεμιού συνδυάζονται με καραμελωμένο toffee, tonka bean και βενζόη, δημιουργώντας ένα gourmand floral αποτύπωμα με ένταση και βάθος, που εκφράζει μια γυναίκα δυναμική, σύγχρονη και απόλυτα σίγουρη για τον εαυτό της. Το εμβληματικό stiletto μπουκάλι επανερμηνεύεται με couture διάθεση, διακοσμημένο για πρώτη φορά με άνθος γιασεμιού, μετατρέποντας το άρωμα σε αντικείμενο υψηλής αισθητικής.

Στον ανδρικό αντίποδα, το Bad Boy Cobalt Absolute αποκαλύπτει την πιο πολυτελή και αισθησιακή εκδοχή της σειράς. Η αρωματοποιός Domitille Michalon–Bertier επανερμηνεύει τη fougère δομή του Cobalt εμπλουτίζοντάς τη με oud -ένα από τα πιο πολύτιμα υλικά της αρωματοποιίας- που συναντά αρωματικές νότες blue lavender και sage, καθώς και τη χαρακτηριστική white truffle υπογραφή της συλλογής. Η βάση από golden vanilla, oakwood και vetiver προσδίδει θερμότητα και διάρκεια, δημιουργώντας ένα βαθύ, μαγνητικό ίχνος. Τα δύο αρώματα αποτυπώνουν διαφορετικές όψεις της ίδιας σύγχρονης έλξης: τη φωτεινή αυτοπεποίθηση της Good Girl και τη σκοτεινή, εκλεπτυσμένη ένταση του Bad Boy, εκφράζοντας τη διαχρονική φιλοσοφία του οίκου γύρω από την ισορροπία των αντιθέσεων.

JEAN PAUL GAULTIER SCANDAL ELIXIR FOR HER/FOR HIM

Ο οίκος Jean Paul Gaultier παρουσιάζει το Scandal Elixir, ένα νέο αρωματικό δίδυμο που ενισχύει την προκλητική ταυτότητα της συλλογής Scandal μέσα από μια πιο έντονη, αισθησιακή ερμηνεία. Εμπνευσμένα από τον εκρηκτικό κόσμο του Gaultier, τα νέα αρώματα κινούνται ανάμεσα στην υπερβολή και τη γοητεία, αποτυπώνοντας μια σύγχρονη έκφραση αποπλάνησης χωρίς περιορισμούς. Το Scandal Elixir For Her ανοίγει με τη ζουμερή ένταση του blackberry, που συναντά την κομψότητα της ίριδας, δημιουργώντας μια αντίθεση ανάμεσα στη φωτεινή θηλυκότητα και τη βαθύτερη αισθησιακή διάσταση της σύνθεσης. Η παρουσία του patchouli στη βάση προσδίδει ένταση και διάρκεια, αφήνοντας ένα τολμηρό, ακαταμάχητο ίχνος. Το Scandal Elixir For Him αποκαλύπτει μια πιο σκοτεινή και εκρηκτική πλευρά, με νότες μαύρου κερασιού να ανοίγουν δυναμικά τη σύνθεση. Το patchouli ενισχύει τον χαρακτήρα του αρώματος, ενώ το tonka bean ολοκληρώνει τη δημιουργία με ζεστή, εκλεπτυσμένη απαλότητα και έντονη παρουσία. Τα εμβληματικά μπουκάλια επανερμηνεύονται μέσα από lacquered γυαλί με θερμό amber gradient, αποτυπώνοντας την ένταση της σύνθεσης. Οι χρυσές γυναικείες γάμπες στο Pour Femme και το μεταλλικό στέμμα στο Pour Homme παραμένουν σύμβολα της χαρακτηριστικής, ανατρεπτικής αισθητικής του οίκου.

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE IN BLUE

Ο οίκος Jean Paul Gaultier παρουσιάζει το Le Male In Blue, μια νέα limited edition εκδοχή του εμβληματικού Le Male, εμπνευσμένη από τη δύναμη της θάλασσας και την αίσθηση ελευθερίας που τη συνοδεύει. Μια πιο σύγχρονη, δυναμική ερμηνεία του κλασικού ναύτη του Gaultier, που κινείται προς νέους ορίζοντες. Η χαρακτηριστική αρωματική υπογραφή του Le Male επανερμηνεύεται μέσα από μια πιο έντονη, δροσερή προσέγγιση. Η χαρακτηριστική λεβάντα αποκτά βαθύτερη ένταση, συνδυαζόμενη με μεταλλικές αποχρώσεις γλυκάνισου που προσδίδουν καθαρότητα και ενέργεια, ενώ η βάση από βενζόη χαρίζει διάρκεια, δημιουργώντας ένα αρωματικό ίχνος σύγχρονο και δυναμικό. Το εμβληματικό torso μπουκάλι εμφανίζεται σε μεταλλικό μπλε με διαφανείς μαύρες ρίγες, παραπέμποντας στη δύναμη ενός κύματος σε κίνηση. Η μεταλλική συσκευασία διατηρεί τη χαρακτηριστική μορφή της σειράς και διακοσμείται με ανάγλυφο μοτίβο κύματος, αποτίνοντας φόρο τιμής στη ναυτική κληρονομιά του οίκου.

JEAN PAUL GAULTIER DIVINE COUTURE

Ο οίκος Jean Paul Gaultier παρουσιάζει το Gaultier Divine Couture, μια νέα couture ερμηνεία της εμβληματικής Divine, όπου η αρωματοποιία συναντά το savoir-faire της υψηλής ραπτικής. Εμπνευσμένο από τον κόσμο των ateliers του οίκου, το άρωμα αποτυπώνει μια θηλυκότητα δυναμική και απόλυτα συνειδητοποιημένη. Η σύνθεση αποκαλύπτει μια φωτεινή, τολμηρή ένταση μέσα από τη ζουμερή φρεσκάδα του raspberry, που συναντά μια αέρινη, απρόσμενη νότα meringue, δημιουργώντας μια σύγχρονη fruity amber ισορροπία. Στη βάση, το golden benzoin προσδίδει ζεστασιά και βάθος, αφήνοντας ένα απαλό αλλά με διάρκεια ίχνος στο δέρμα. Το corset μπουκάλι επανερμηνεύεται σε έντονο ροζ lacquer με χρυσές πλεκτές λεπτομέρειες, παραπέμποντας άμεσα στην couture κληρονομιά του οίκου. Η μεταλλική συσκευασία ακολουθεί την ίδια αισθητική, μετατρέποντας το άρωμα σε αντικείμενο υψηλής αισθητικής.