Η αλήθεια είναι πως το skincare έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάμε πια μόνο για ενυδάτωση ή αντιγήρανση, αλλά για εμπειρία, συναίσθημα και ολικό beauty reboot. Οι skincare νέες αφίξεις δεν έρχονται απλώς να συμπληρώσουν τη ρουτίνα σου αλλά να την επαναπροσδιορίσουν. Εμείς ξεχωρίσαμε 3 που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τη φροντίδα της επιδερμίδας μας!

The Body Shop: Το skincare γίνεται τελετουργία

Αν αγαπάς τις μυρωδιές που σου φτιάχνουν τη διάθεση, εδώ έχεις λόγο να χαρείς. Η The Body Shop παρουσιάζει δύο limited σειρές που ισορροπούν ανάμεσα στη φροντίδα και την απόλαυση. Από τη μία το Ajwa Date & Honey με τη ζεστή, γλυκιά του ταυτότητα και από την άλλη το Velvet Fig & Pistachio με πιο φρουτώδη και “ζουμερή” διάθεση.

Δεν είναι μόνο τα αρώματα. Είναι η συνολική εμπειρία. Αφρόλουτρα, body butters, mists και eau de toilette δημιουργούν ένα layering που σε βάζει σε mood αυτοφροντίδας χωρίς προσπάθεια. Και κάπως έτσι, το καθημερινό ντους γίνεται μικρή απόδραση.

DARLING: Το SPF που γίνεται skincare

Αν μέχρι τώρα έβλεπες το αντηλιακό σαν “υποχρέωση”, ήρθε η στιγμή να το ξαναδείς. Το DARLING Cloud Drop SPF 50 είναι από αυτές τις skincare νέες αφίξεις που απλοποιούν τα πράγματα. Μιλάμε για ένα all-in-one προϊόν που συνδυάζει ενυδάτωση, προστασία και ενίσχυση του δερματικού φραγμού σε ένα βήμα. Με υαλουρονικό οξύ πολλαπλών βαρών, νιασιναμίδη και εκτοΐνη, δεν προστατεύει απλώς από τον ήλιο αλλά βελτιώνει συνολικά την επιδερμίδα σου. Και το σημαντικότερο; Δεν το νιώθεις. Είναι ελαφρύ, αόρατο και λειτουργεί τέλεια είτε μόνο του είτε κάτω από το μακιγιάζ.

Αν κάτι αξίζει να κρατήσεις από αυτές τις skincare νέες αφίξεις, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον μία “σωστή” ρουτίνα. Υπάρχει αυτή που σου ταιριάζει. Μπορεί να είναι πιο αισθησιακή, πιο επιστημονική ή απλώς πιο πρακτική και γρήγορη. Το ζητούμενο δεν είναι να κάνεις περισσότερα, αλλά να κάνεις πιο ουσιαστικό beauty reboot. Να καταλαβαίνεις τι χρειάζεται η επιδερμίδα σου εκείνη τη στιγμή και να της το δίνεις χωρίς υπερβολές. Γιατί τελικά, η ομορφιά δεν είναι θέμα τελειότητας αλλά ισορροπίας και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον insight που φέρνουν αυτές οι νέες προτάσεις.