Η αγάπη είναι στον αέρα… ή, όπως μας θυμίζει το διάσημο τραγούδι, η αγάπη είναι παντού. Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η τέλεια ευκαιρία για να γιορτάσουμε τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά στην καρδιά μας και να μοιραστούμε μια μέρα αφιερωμένη στην περιποίηση του εαυτού μας — μια μέρα που δεν ξεχνιέται εύκολα.

Γι’ αυτό η FOREO, ο παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία της τεχνολογίας περιποίησης της επιδερμίδας, σε συνεργασία με την premium αντιγηραντική μάρκα FAQ™ Swiss, σας προσφέρει δώρα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με εκπτώσεις έως και 50% όταν χρησιμοποιείτε τον κωδικό MATCH30!

Είτε αναζητάτε το τέλειο δώρο για κάποιο ξεχωριστό πρόσωπο είτε μια άκρως αξιόλογη περιποίηση για τον εαυτό σας, αυτά τα απαραίτητα προϊόντα τεχνολογίας περιποίησης της επιδερμίδας έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν μέρος της καθημερινής σας ρουτίνας — και η νέα σας εμμονή ομορφιάς. Ανακαλύψτε τις συσκευές που δεν θα μπορούν να λείπουν από την ρουτίνα περιποίησης του δέρματός σας και την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο παράδεισος καθαρισμού για άνδρες και γυναίκες

Το FOREO LUNA™ είναι μια ειδική γλώσσα αγάπης. Δείχνει την αγάπη σας για το δέρμα σας, καθιστώντας τη ρουτίνα σας ευκολότερη και πιο απολαυστική. Το LUNA™ 4 είναι εδώ για να κάνει τη δύσκολη δουλειά, διατηρώντας το δέρμα σας καθαρό, σφριγηλό και τέλεια προετοιμασμένο για το επόμενο βήμα της ρουτίνας σας. Τα εξαιρετικά μαλακά σημεία επαφής από σιλικόνη απολεπίζουν απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρματος χωρίς να ερεθίζουν το φυσικό προστατευτικό φράγμα του δέρματος. Οι παλμοί T–Sonic™ της συσκευής απομακρύνουν τις ακαθαρσίες που έχουν παγιδευτεί βαθιά μέσα στους πόρους, προλαμβάνοντας τις εξάρσεις ακμής και αφήνοντας σας με μια φρέσκια, λαμπερή όψη, εξαλείφοντας το 99% των ακαθαρσιών με κάθε θεραπεία. Επιπλέον, στη λειτουργία σφριγηλού μασάζ, η LUNA™ 4 χαλαρώνει τα σημεία έντασης του προσώπου και λειαίνει τις λεπτές γραμμές – όλα με 100% τρυφερή αφή.

Χρόνος χαλάρωσης με LED για αυτόν και αυτήν

Αν θέλετε να προσφέρετε στην επιδερμίδα σας την πιο πολυτελή χαλάρωση που έχετε ζήσει ποτέ, το FAQ™ 202 είναι ο καλύτερος σύμμαχος που μπορείτε να έχετε στο σπίτι σας. Το FAQ™ 202 έχει δημιουργηθεί για όσους εκτιμούν τη μακροπρόθεσμη μεταμόρφωση της επιδερμίδας περισσότερο από τις προσωρινές λύσεις. Με 8 προηγμένα μήκη κύματος LED, συμπεριλαμβανομένου του κλινικά αποδεδειγμένου φωτός NIR, αυτή η μάσκα βοηθά στη διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου, στην ορατή απαλύνωση των ρυτίδων και των βλαβών από τον ήλιο και στην σταδιακή αποκάλυψη μιας πιο λείας, λαμπερής και ομοιόμορφης επιδερμίδας. Ο εξαιρετικά ελαφρύς, ασύρματος σχεδιασμός και η ευέλικτη σιλικόνη εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή, προσαρμόζοντας τη μάσκα στα περιγράμματα του προσώπου σας σαν μια δεύτερη επιδερμίδα που σχεδόν δεν υπάρχει..

‘Just a little bit of Microcurrent touch’

Θέλετε μια σμιλεμένη, ανυψωμένη εμφάνιση σε μόλις 2 λεπτά; Το BEAR™ 2 προσφέρει μια ισχυρή θεραπεία μικρορεύματος, σχεδιασμένη για να τονώνει και να συσφίγγει ορατά τους μυς του προσώπου σας, δημιουργώντας άμεσα αισθητά αποτελέσματα. Με την γρήγορη, αποτελεσματική απόδοσή του και τα εθιστικά οφέλη που ενισχύουν τη λάμψη, είναι μια ρουτίνα που θα λατρέψετε από την πρώτη χρήση.

Είναι η μόνη συσκευή μικρορεύματος που διαθέτει 4 επαναστατικούς τύπους μικρορεύματος, σχεδιασμένους για να τονώνουν τους 69 μυς του προσώπου και του λαιμού. Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει σημαντικά τις βαθιές ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, το BEAR™ 2 ενισχύει επίσης τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος σε μόλις μία εβδομάδα.

Find your Valentine’s day skincare obsession on foreo.com