Ζεις σε μια εποχή που όλα είναι διαθέσιμα, όλα είναι τάση και όλα αλλάζουν με ρυθμούς που δύσκολα προλαβαίνεις να ακολουθήσεις. Κι όμως, μέσα σε αυτόν τον “θόρυβο”, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεσαι περισσότερα προϊόντα. Χρειάζεσαι μόνο τα σωστά. Αυτά που σε εκφράζουν, που σου δίνουν ελευθερία και όχι περιορισμούς. Για αυτό ακριβώς υπάρχει και το Everkiss Liquid Lip, μαζί με μια πιο τολμηρή πρόταση για τα μάτια.

Everkiss Liquid Lip: Όταν το χρώμα λέει κάτι για σένα

Δεν είναι τυχαίο που οι νέες αποχρώσεις ονομάζονται Desire, Courage και Passion. Δεν μιλάμε απλά για αποχρώσεις, αλλά για διαθέσεις που αλλάζουν μέσα στη μέρα σου. Από πιο ήρεμα nude και ροζ μέχρι έντονα κόκκινα, έχεις τη δυνατότητα να κινηθείς ανάμεσα σε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου, χωρίς να νιώθεις ότι “προσπαθείς”. Και κάπως έτσι, το Everkiss Liquid Lip δεν είναι μόνο ένα κραγιόν. Είναι μια μικρή, καθημερινή επιλογή που λέει πολλά.

Σταθερότητα και άνεση χωρίς δεύτερη σκέψη

Φυσικά,τΤο βασικό ζητούμενο είναι να μην σε απασχολεί το μακιγιάζ. Και εδώ, η διάρκεια έως και 16 ώρες και η no-transfer σύνθεση κάνουν όλη τη δουλειά. Η υφή είναι απαλή, ματ αλλά όχι βαριά, ενώ το χρώμα αποδίδεται άμεσα με μία κίνηση. Δεν χρειάζεται να ελέγχεις συνεχώς τον καθρέφτη σου, ούτε να κάνεις διορθώσεις μέσα στη μέρα. Και ίσως αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Σου αφήνει χώρο να ασχοληθείς με όλα τα υπόλοιπα.

Eye Dare You!: Το βλέμμα που δεν μένει στα συνηθισμένα

Αν τα χείλη σου εκφράζουν τη διάθεσή σου, τα μάτια είναι εκεί που μπορείς να πειραματιστείς πραγματικά. Η παλέτα Eye Dare You! Beyond έρχεται για να σε βγάλει από τα γνώριμα. Με δώδεκα αποχρώσεις και διαφορετικά φινιρίσματα, από ματ μέχρι metallic και shimmer, σου δίνει την ελευθερία να δημιουργήσεις looks που δεν περιορίζονται σε “πρωί” ή “βράδυ”. Και το πιο ενδιαφέρον; Δεν είναι απλά μια παλέτα, αλλά μια πρόσκληση να δοκιμάσεις, να πειραματιστείς και να ξεπεράσεις τα όρια του κλασικού μακιγιάζ.

Όταν η δημιουργικότητα συναντά την πρακτικότητα

Προφανώς η συγκεκριμένη παλέτα δεν μένει μόνο στην αισθητική. Οι σκιές έχουν μεγάλη διάρκεια και έντονη απόδοση, ενώ η σύνθεσή τους περιέχει υαλουρονικό οξύ και έλαιο φραγκόσυκου για ενυδάτωση και άνεση. Ακόμα και η συσκευασία έχει τον δικό της ρόλο. Με μεταλλικό design και αποσπώμενη αλυσίδα, μετατρέπεται σε αξεσουάρ, κάτι που δείχνει ότι το μακιγιάζ εδώ δεν είναι απλά πρακτικό. Είναι μέρος του styling σου.

Everkiss Liquid Lip & Eye Dare You!: Ο συνδυασμός που δουλεύει

Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεσαι υπερβολές για να ξεχωρίσεις. Ένα σταθερό, άνετο κραγιόν όπως το Everkiss Liquid Lip και μια παλέτα που σου δίνει ελευθερία όπως η Eye Dare You!, είναι αρκετά. Γιατί τελικά, το θέμα δεν είναι να ακολουθείς τις τάσεις, αλλά να βρίσκεις αυτά που σε κάνουν να νιώθεις ο εαυτός σου και τελικά να τις δημιουργείς.