Το μακιγιάζ το θέλεις στη ζωή σου για να σε κάνει να δείχνεις πιο φρέσκια, πιο ξεκούραστη, και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και εκεί ακριβώς έρχεται να κουμπώσει η φιλοσοφία του Hug Couture, που βασίζεται σε μια πιο απαλή, προσέγγιση της ομορφιάς, για κάτι πιο ήπιο αλλά ουσιαστικό, κι έτσι εμφανίζεται η νέα limited edition συλλογή της KIKO MILANO. Η Hug Couture δεν είναι άλλη μία σειρά προϊόντων, αλλά μια εμπειρία που δανείζεται την κορεάτικη φιλοσοφία του skincare-makeup hybrid και τη φέρνει σε μια πιο ευρωπαϊκή, πρακτική εκδοχή.

Hug Couture για πρόσωπο: Η σωστή αρχή κάνει τη διαφορά

Αν έχεις καταλάβει κάτι από το σύγχρονο μακιγιάζ, είναι ότι όλα ξεκινούν από τη βάση. Το Prepping Milk Radiant Face Essence λειτουργεί σαν ένα υβρίδιο ορού και primer, με μια ιδιαίτερη oil-to-milk υφή που δεν βαραίνει, αλλά ενυδατώνει σε βάθος. Αυτό που ξεχωρίζει εδώ δεν είναι μόνο η άμεση λάμψη, αλλά το πώς “κάθεται” μετά το μακιγιάζ. Το δέρμα δείχνει πιο ήρεμο, πιο ισορροπημένο, χωρίς αυτή τη σκληρή, ματ όψη που κουράζει.

Hug Couture στα ζυγωματικά: Το χρώμα που μοιάζει φυσικό

Επίσης, το Cloud Tint Lips and Cheeks δεν είναι απλά ένα ρουζ, αλλά εκείνο το προϊόν που θα βάλεις γρήγορα πριν φύγεις από το σπίτι και θα σε κάνει να δείχνεις σαν να έχεις κοιμηθεί 8 ώρες. Η υφή του, που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε mousse και pudding, απλώνεται εύκολα και “χτίζεται” χωρίς να αφήνει σημάδια. Το αποτέλεσμα είναι διακριτικό αλλά ζωντανό, σαν φυσικό flush.

Hug Couture στα χείλη: Όγκος χωρίς υπερβολή

Αν αποφεύγεις τα lip plumpers γιατί συχνά είναι επιθετικά, εδώ θα κάνεις μια μικρή εξαίρεση. Το Lip Volume συνδυάζει ενυδάτωση και ήπιο volumizing effect, χωρίς να νιώθεις αυτή την έντονη αίσθηση καψίματος. Με υαλουρονικό και σησαμέλαιο, δίνει όγκο αλλά και φροντίδα, κάτι που λείπει από πολλές αντίστοιχες φόρμουλες.

Στην πράξη, η Hug Couture δεν προσπαθεί να σε μεταμορφώσει. Και ίσως αυτό είναι το πιο δυνατό της σημείο. Σου δίνει εργαλεία για να αναδείξεις αυτό που ήδη έχεις, χωρίς υπερβολές. Έτσι, αν ψάχνεις ένα μακιγιάζ που να δείχνει σύγχρονο, άνετο και αληθινό, τότε αυτή η συλλογή αξίζει την προσοχή σου.