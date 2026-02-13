Πάντα πίστευα πως το μακιγιάζ έχει μια μοναδική ιδιότητα που τα ρούχα δεν έχουν. Ενώ ένα τζιν μπορεί να μας ταλαιπωρήσει μέχρι να βρούμε το σωστό νούμερο, το κραγιόν ή η πούδρα δεν κοιτάζουν μεζούρες. Αυτή την απλή αλλά τόσο ουσιαστική αλήθεια έκανε πράξη ο Patrick Starrr, ένας άνθρωπος που από μικρός γοητευόταν από το glitter αλλά το έκρυβε από φόβο για την κριτική. Η διαδρομή του από το YouTube το 2013 μέχρι τη δημιουργία του δικού του brand είναι μια υπενθύμιση πως η ομορφιά δεν πρέπει να είναι ένα στενό καλούπι αλλά ένα κίνημα συμπερίληψης. Έτσι, η ONE/SIZE έρχεται να μας πει πως η λάμψη ανήκει σε όλες μας, χωρίς φίλτρα και χωρίς την ανάγκη να απολογούμαστε για το ποιες είμαστε.

Προετοιμασία για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα με διάρκεια

Αν κάτι έχουμε μάθει με τα χρόνια, είναι πως η καλή βάση είναι το παν για να νιώθουμε σιγουριά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Oil Sucker Primer είναι ο σύμμαχος για όσες παλεύουμε με τη λιπαρότητα, αφού το σύμπλεγμα ανόργανων πυριτικών και το κορεάτικο ginseng προσφέρουν έλεγχο και λείανση. Για εκείνες τις ημέρες που θέλουμε αυτό το εφέ φίλτρου στην επιδερμίδα μας, το Secure The Blur Primer με νιασιναμίδη κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται, απαλύνοντας τις λεπτές γραμμές και συσφίγγοντας τους πόρους. Αν πάλι η ανάγκη μας είναι η προστασία από τον ιδρώτα, το Secure The Sweat Primer με εκχύλισμα μπαμπού κρατά τα pigments αναλλοίωτα χωρίς να νιώθουμε το δέρμα μας να τραβάει.

Λάμψη και φροντίδα σε κάθε στρώση

Για εμάς που αγαπάμε τη φυσική φωτεινότητα, ο ορός B12 Base Thinner είναι μια μικρή αποκάλυψη, καθώς οι βιταμίνες και τα vegan pearls που περιέχει ξυπνούν την επιδερμίδα πριν καν βάλουμε το foundation. Η ενυδάτωση συνεχίζεται με το Secure The Glow Primer, το οποίο χάρη στο σύμπλεγμα BOBA και τα ωμέγα λιπαρά οξέα, χαρίζει ένα υγιές και λαμπερό τελείωμα που διαρκεί όλη μέρα. Όταν έρχεται η ώρα για το σταθεροποιητικό βήμα, η Ultimate Setting Powder προσφέρει αυτό το soft matte αποτέλεσμα που όλες αναζητάμε, διαθέσιμη σε επτά αποχρώσεις για να ταιριάζει σε κάθε τόνο.

Η τελική πινελιά που κλειδώνει το look

Το κλείσιμο της ιεροτελεστίας ανήκει δικαιωματικά στα setting sprays, που είναι και η εγγύηση πως ο κόπος μας δεν θα αλλοιωθεί. Το On ’til Dawn Setting Spray είναι η απόλυτη επιλογή για αδιάβροχο αποτέλεσμα που δεν κολλάει, ενώ το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού βοηθά στη διατήρηση της ματ όψης. Αν βέβαια η διάθεσή μας είναι πιο παιχνιδιάρικη, η εκδοχή Glitter Spray προσθέτει ένα ιριδίζον πέπλο λάμψης σε πρόσωπο, σώμα και μαλλιά, αποδεικνύοντας πως το glamorous look μπορεί να είναι ταυτόχρονα σταθερό και εντυπωσιακό.

Εν ολίγοις, είναι όμορφο να βλέπουμε προϊόντα που δημιουργούνται με τόσο πάθος και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Η μόνη μου σκέψη είναι να επιλέγουμε πάντα αυτό που μας κάνει να νιώθουμε άνετα με τον εαυτό μας και όχι αυτό που επιβάλλουν οι τάσεις.