Το Πάσχα σχεδόν έφτασε και φυσικά ο καιρός δεν θα είναι ούτε καθαρά χειμώνας αλλά ούτε και καλοκαίρι. Πάντα είναι σε αυτή τη μεταβατική φάση που σε μπερδεύει λίγο ως προς τι να φορέσεις, αλλά ταυτόχρονα σου δίνει ελευθερία να παίξεις με το στυλ σου. Φυσικά θέλεις να είσαι περιποιημένη, αλλά όχι στημένη, αλλά θέλεις να νιώθεις άνετα, αλλά και λίγο πιο «γιορτινή» από το συνηθισμένο. Για αυτό η απάντηση έρχεται από την Answear που φέρνει ιδέες και προτάσεις για όλα τα γούστα και κάθε mood. Έτσι, μπορείς να εντυπωσιάσεις, με έξυπνα looks που έχουν χαρακτήρα και με ρούχα που θα τα χαρείς και στην καθημερινότητα σου. Αν, λοιπόν, αναρωτιέσαι τι να φορέσεις φέτος το Πάσχα, διάλεξα 5 ιδέες που δουλεύουν στην πράξη και για αυτό έγιναν τα δικά μου αγαπημένα.

Το σύγχρονο preppy που δεν δείχνει «μαθητικό»

Ένα πουκάμισο με καθαρή γραμμή, ένα ελαφρύ πλεκτό από πάνω και ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή. Ακούγεται κλασικό, αλλά η διαφορά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Διάλεξε πιο χαλαρές σιλουέτες, παίξε με ρίγες ή μικρά patterns και κράτα το styling σου απλό. Είναι από αυτές τις εμφανίσεις που δείχνουν προσεγμένες χωρίς να προσπαθούν πολύ. Ιδανικό για το τραπέζι της Κυριακής με την οικογένεια που… σχολιάζει τα πάντα.

Denim, αλλά σωστά

Το τζιν δεν φεύγει ποτέ από τη ζωή μας, αλλά το Πάσχα θέλει μια πιο «καθαρή» εκδοχή του. Ένα ίσιο ή slightly wide leg jeans, συνδυασμένο με ένα ιδιαίτερο top ή ένα structured πουκάμισο, κάνει όλη τη δουλειά. Απόφυγε τα πολύ σκισμένα ή τα υπερβολικά casual κομμάτια. Δεν είναι brunch φίλων, είναι κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Και ναι, ένα ζευγάρι slingbacks ή loafers μπορεί να αλλάξει όλο το αποτέλεσμα.

Ρομαντισμός χωρίς υπερβολή

Τα φορέματα έχουν πάντα την τιμητική τους αυτή την περίοδο, αλλά δεν χρειάζεται να πας στο πολύ girly. Ένα midi φόρεμα με διακριτικό print, απαλά χρώματα ή μικρά florals είναι αρκετό. Το μυστικό είναι να το «σπάσεις» με κάτι πιο γήινο. Ένα ζευγάρι flat παπούτσια ή ένα πιο αυστηρό πανωφόρι. Έτσι δεν δείχνεις σαν να πας σε βάφτιση, αλλά σαν να ξέρεις ακριβώς τι κάνεις.

Resort διάθεση, ακόμα κι αν είσαι στην πόλη

Το Πάσχα έχει αυτή τη μικρή αύρα διακοπών, ακόμα κι αν δεν φύγεις από την πόλη. Σκέψου λινά υφάσματα, ουδέτερους τόνους, χαλαρές γραμμές. Ένα σορτς με πουκάμισο ή ένα co-ord set μπορεί να δείξει απίστευτα κομψό, αν κρατήσεις σωστές αναλογίες. Βέβαια, εδώ θέλει προσοχή. Το χαλαρό δεν σημαίνει πρόχειρο. Θέλει σωστό fit και καθαρό styling.

Statement κομμάτι, αλλά μόνο ένα

Αν νιώθεις ότι θέλεις κάτι πιο έντονο, κράτα έναν κανόνα. Ένα statement τη φορά! Μπορεί να είναι ένα top με υφή, ένα έντονο χρώμα ή ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ. Όλα τα υπόλοιπα κράτα τα ήσυχα. Το αποτέλεσμα δείχνει πιο σύγχρονο και λιγότερο επιτηδευμένο.

Εξάλλου, το Πάσχα δεν είναι πασαρέλα, αλλά στιγμές, τραπέζια, βόλτες και χρόνος με τους αγαπημένους μας. Οπότε και το στυλ σου πρέπει να λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Να σε εκφράζει, να σε βολεύει και, κυρίως, να μην σε κουράζει. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει δεν είναι τι φόρεσες, αλλά πώς ένιωθες και ποια συθνολική αύρα άφησες στο χώρο. Αυτό δεν είναι style τελικά;