Spoiler: Αυτά τα προϊόντα μακιγιάζ θα γίνουν sold out!

Η καθημερινότητά σου τρέχει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το μακιγιάζ σου πρέπει να μένει πίσω. Θέλεις προϊόντα που να ακολουθούν τον ρυθμό σου, να αντέχουν, να αποδίδουν και ταυτόχρονα να σου φτιάχνουν τη διάθεση κάθε φορά που τα βγάζεις από το νεσεσέρ. Γιατί η ομορφιά σήμερα δεν είναι υπερβολή ούτε φίλτρο, αλλά έξυπνες φόρμουλες, πρακτικά formats και μικρές δόσεις χαράς μέσα στη μέρα. Για αυτό μας αρέσει η essence Spring/Summer 2026 Update, έτοιμη να αποδείξει ότι το fun και το performance μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς συμβιβασμούς.

Μάτια που κλέβουν την παράσταση

what the length! extreme lengthening mascara



Αδιάβροχη, ultra-lengthening φόρμουλα με λεπτό elastomer βουρτσάκι που διαχωρίζει τέλεια τις βλεφαρίδες. Το μήκος γίνεται buildable, από φυσικό μέχρι dramatic.

what the length! lash growth serum



Με τεχνολογία Widelash™, ενισχύει ορατά το μήκος και την πυκνότητα με καθημερινή χρήση. Το λεπτό πινέλο τύπου eyeliner εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια.

I LOVE EXTREME crazy volume mascara waterproof brown



Extra-large βουρτσάκι για έντονο όγκο, σε ζεστή καφέ απόχρωση για πιο soft εναλλακτική του μαύρου. Αδιάβροχη, χωρίς μουτζούρες.

get BIG! lashes CURL BOOST mascara



Καμπυλωτό fibre βουρτσάκι που ανασηκώνει και χαρίζει έντονη καμπύλη. No-smudge φόρμουλα για διάρκεια όλη μέρα.

mono eyeshadow



Υψηλή απόδοση χρώματος, κρεμώδης υφή και ευελιξία από καθημερινό glam έως bold party looks.

micro precise brow pencil



Micro-thin μύτη για hair-like γραμμές και ενσωματωμένο spoolie για τέλειο blending. Αδιάβροχο και σταθερό.

LONG-LASTING eye pencil



Έντονο χρώμα με διάρκεια έως 18 ώρες και αδιάβροχη αντοχή για σταθερό, καθαρό περίγραμμα.

Χείλη που μιλούν από μόνα τους

AURA POINTS colour changing lipstick



pH-reacting φόρμουλα που προσαρμόζεται στα χείλη σου, με φρουτώδες άρωμα κερασιού και εντυπωσιακό design.

BLUR soufflé matte lip cream



Soft-focus semi-matte αποτέλεσμα για το viral blurred lips look, με ανάλαφρη, άνετη υφή.

POUTline soft glide lip pencil



Κρεμώδες, εύκολο στο σχηματισμό, για έντονα και καλοσχηματισμένα χείλη.

hydra kiss lip oil



Θρεπτική φόρμουλα που χαρίζει λάμψη και απαλή απόδοση χρώματος χωρίς κολλώδη αίσθηση.

extreme shine volume lipgloss



Dewy φινίρισμα και διάφανη κάλυψη για φυσικά πιο γεμάτη όψη.

GLOWcerin glycerin lip treatment



Με γλυκερίνη και cushion υφή για λεία, φυσικά ενυδατωμένα χείλη.

the super peptide glossy lip treatment



Με βιταμίνες και glossy φινίρισμα, ενώ η απόχρωση Holomazing! έρχεται σε holographic συσκευασία με keychain.

JUICY BOMB glossy butter balm



Buttery υφή που λιώνει στα χείλη, χαρίζοντας juicy λάμψη που κολακεύει κάθε τόνο επιδερμίδας.

Πρόσωπο με φίλτρο… χωρίς φίλτρο

Silky BLUR Hydrating Longwear Foundation



Breathable φόρμουλα με εκχύλισμα φραγκόσυκου, buildable κάλυψη και φυσικό matte αποτέλεσμα.

baby got FRECKLES freckle pen



Για φυσικές faux φακίδες με ακρίβεια και effortless blending.

soft BAKED BLUSH



Μεταξένια, εύκολα blendable υφή για υγιή, φωτεινή επιδερμίδα.

Νύχια που αντέχουν

TOP GLOSS top coat



Ultra-glossy, quick-dry φόρμουλα που «σφραγίζει» το μανικιούρ.

JUICY NAIL nail balm



On-the-go balm με άρωμα βατόμουρου και πρακτικό keychain για φροντίδα παντού.

mini nail polish



Mini, παιχνιδιάρικο design με δυνατότητα χρήσης και ως sparkling top coat.

Εν ολίγοις, η essence Spring/Summer 2026 Update δεν υπόσχεται απλώς τάσεις. Φέρνει φόρμουλες που δουλεύουν, packaging που σε κάνει να χαμογελάς και προϊόντα που χωρούν στην πραγματική σου ζωή. Glow up, αλλά με ουσία.