Η άνοιξη του 2026 δεν είναι απλώς μια ακόμα εποχή για το μανικιούρ μας, αλλά μια πραγματική γιορτή για την OPI, η οποία κλείνει φέτος 45 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον κόσμο του χρώματος. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, το brand παρουσιάζει τη συλλογή OPIcons, μια δημιουργική και σύγχρονη ματιά στις αποχρώσεις που αγαπήθηκαν όσο λίγες και κατάφεραν να γίνουν αληθινά best sellers παγκοσμίως.

Η επανεφεύρεση των κλασικών αποχρώσεων

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει 12 μοναδικές αποχρώσεις στις σειρές Nail Lacquer και GelColor, ενώ η σειρά Infinite Shine εμπλουτίζεται με επιπλέον 12 τόνους, προσφέροντας μια παλέτα που ισορροπεί ανάμεσα στις κρεμώδεις υφές και τα λαμπερά shimmers. Οι λάτρεις των ροζ και των φούξια θα βρουν νέες εκδοχές αγαπημένων χρωμάτων, όπως το Bathtime Bubbly και το Strawberry Cosmo, που αντλούν έμπνευση από τα θρυλικά Bubble Bath και Strawberry Margarita. Παράλληλα, οι γήινες και ουδέτερες επιλογές ανανεώνονται με χρώματα όπως το Kyoto Oyster, μια πιο ιριδίζουσα εκδοχή του ιστορικού Kyoto Pearl που πρωτοκυκλοφόρησε το 1989.

Δημιουργική διάθεση και νέες τάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόχρωση OPI’m a Bubble Bunny, η οποία γεννήθηκε από την ίδια την κοινότητα των γυναικών που συνήθιζαν να αναμειγνύουν το Bubble Bath με το Funny Bunny για να πετύχουν έναν απαλό, γαλακτερό τόνο με ροζ νότες. Από την άλλη, το Queens Rule έρχεται ως η πιο ώριμη και λαμπερή εκδοχή του ροδακινί Princesses Rule!, ενώ το Big Apple Energy δίνει νέα πνοή στο κλασικό κερασί κόκκινο που όλες έχουμε κάποια στιγμή επιλέξει.

Μια κληρονομιά γεμάτη αυτοπεποίθηση

Η συνιδρύτρια του brand, Suzi Weiss-Fischmann, τονίζει πως το χρώμα έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει τη διάθεσή μας και να εκφράζει την προσωπική μας ελευθερία. Με την OPI να παραμένει το νούμερο ένα brand στα επαγγελματικά σαλόνια παγκοσμίως, η συλλογή OPIcons δεν αποτελεί μόνο μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια πρόσκληση να ανακαλύψουμε ξανά τα χρώματα που μας κάνουν να νιώθουμε ο εαυτός μας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε στα νύχια μας την αίγλη ενός εμβληματικού χρώματος με τη φρεσκάδα του σήμερα.