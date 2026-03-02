Το Glow Up που δεν περίμενες να είναι τόσο εύκολο!

Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της μια μικρή υπόσχεση ανανέωσης. Όχι απαραίτητα την υπερβολή, ούτε την ανάγκη να αλλάξεις τα πάντα από την αρχή, αλλά εκείνη τη διακριτική μετατόπιση που κάνει τη διαφορά στον καθρέφτη σου. Ένα βλέμμα πιο καθαρό, ένα δέρμα που δείχνει πιο φροντισμένο, ένα χείλος που γυαλίζει χωρίς να φωνάζει. Η ομορφιά το 2026 δεν ζητά τελειότητα· ζητά πρόθεση, υφή, φως και κυρίως ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και την αίσθηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η νέα συλλογή Catrice Spring/Summer 2026 έρχεται να δώσει ακριβώς αυτό: έξυπνες φόρμουλες, σύγχρονη αισθητική και προϊόντα που δεν στέκονται απλώς όμορφα στο νεσεσέρ σου, αλλά δουλεύουν ουσιαστικά πάνω στο δέρμα. Από bold πινελιές μέχρι skin-like βάσεις και glossy υφές που θυμίζουν skincare, η σεζόν χτίζεται με λεπτομέρεια και χαρακτήρα.

ΜΑΤΙΑ

Glam & Doll Sculpt & Volume Mascara Waterproof

Αδιάβροχη μάσκαρα για έντονο definition, διαχωρισμό και μήκος, με βουρτσάκι ακριβείας που αποφεύγει τους κόμπους και buildable, smudge-proof φόρμουλα.

Drunk’n Diamonds Jelly Topper

Shimmery jelly topper με bouncy, water-based υφή που χαρίζει εκθαμβωτική λάμψη χωρίς να «σπάει».

The Deep Velvet Eyeshadow Palette

Παλέτα με ζεστές burgundy και nude αποχρώσεις, μεταξένιες πούδρες που «χτίζονται» εύκολα για πολυδιάστατα looks.

Jewel Glide Effect Eye Pencil

Αδιάβροχο, glittery μολύβι με βελούδινη υφή και ενσωματωμένο smudging tool.

Lift & Laminate Brow Tool

2-in-1 εργαλείο για styling και brow lamination με ακρίβεια.

Lift & Laminate Brow Gel

Διάφανη gel φόρμουλα για lifted, καλοσχηματισμένα φρύδια με ευέλικτο κράτημα.

Hyper Liner Brush Eyeliner

Υγρό eyeliner με ultra-fine πινέλο για λεπτές ή graphic γραμμές, με matte, smudge-resistant αποτέλεσμα.

ΧΕΙΛΗ

Filler Supreme Lip Gloss

Plumping gloss με πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ για juicy όγκο και ενυδάτωση έως 12 ώρες.

Blur-Real Matte Lipstick

Soft matte lipstick με airbrush effect και ceramides για άνεση χωρίς ξηρότητα.

Gel Glide Long-Lasting Lip Liner

Κρεμώδες lip liner με διάρκεια έως 10 ώρες και velvet matte φινίρισμα.

Glass Like Gloss Stick

Ultra-glossy lipstick με υαλουρονικό, squalane και βιταμίνη Ε για 24ωρη ενυδάτωση.

Peptide Bliss Glossy Lip Balm

Glazed balm με πεπτίδια για φροντίδα και διακριτικό berry χρώμα.

ΠΡΟΣΩΠΟ

Velvet Pudding Blurring Blush

Whipped mousse ρουζ με soft-focus blur και μεγάλη διάρκεια.

Aqua Splash Grip Fixing Spray

Fixing spray με aloe vera και γλυκερίνη που «κλειδώνει» το μακιγιάζ με δροσερή αίσθηση.

Skin Like Tinted Moisturizer SPF 30

Tinted moisturizer με ceramide και squalane για 24ωρη ενυδάτωση και SPF 30 προστασία.

Sculpt & Charm Contour Stick

Creamy contour stick με cool undertone για άμεσο, snatched αποτέλεσμα.

Soft Blur Matte Airbrush Powder

Oil-absorbing πούδρα με 12ωρο έλεγχο γυαλάδας χωρίς flashback.

Η Spring/Summer 2026 συλλογή της Catrice αποδεικνύει ότι η σύγχρονη ομορφιά δεν είναι μονοδιάστατη. Είναι ταυτόχρονα τεχνολογική, παιχνιδιάρικη, inclusive και συνειδητή, με φόρμουλες που συνδυάζουν απόδοση και φροντίδα σε κάθε βήμα.