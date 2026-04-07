White Tea & Elderflower: Η Νέα Special Edition Σειρά της The Body Shop που Φέρνει την Άνοιξη στο Δέρμα σας

Η The Body Shop καλωσορίζει την πιο αναζωογονητική εποχή του χρόνου παρουσιάζοντας τη νέα special edition σειρά White Tea & Elderflower. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση περιποίησης που συνδυάζει την ήρεμη πολυτέλεια με τη δύναμη της φύσης, προσφέροντας σε κάθε γυναίκα την ευκαιρία για στιγμές ουσιαστικής αυτοφροντίδας.

Ένα Άρωμα Εμπνευσμένο από την Ανοιξιάτικη Φρεσκάδα

Η σειρά White Tea & Elderflower αιχμαλωτίζει την αίσθηση της άνοιξης μέσα από ένα εκλεπτυσμένο και ανάλαφρο αρωματικό προφίλ:

Νότες Κορυφής: Μια δροσερή έκρηξη από αφρώδες τόνικ, αγγούρι, λεμόνι και τη φρέσκια γλυκύτητα του μήλου.

Καρδιά του Αρώματος: Ο κομψός συνδυασμός λευκού τσαγιού και άνθους κουφοξυλιάς (elderflower), συμπληρωμένος από ζουμερό αχλάδι.

Βάση: Η σύνθεση ολοκληρώνεται με ζεστές νότες από κέδρο και απαλό musk, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ηρεμεί και αναζωογονεί.

Η Συλλογή: Πολυτελείς Υφές για Καθημερινή Φροντίδα

Κάθε προϊόν της σειράς έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα σε μια εμπειρία αισθήσεων, χρησιμοποιώντας συστατικά από το πρόγραμμα Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες:

Bath & Shower Gel (250ml, 8,00€): Αφρόλουτρο με υφή gel που καθαρίζει απαλά και αφήνει την επιδερμίδα φρέσκια. Body Butter (200ml, 17,00€): Πλούσια ενυδάτωση έως και 96 ώρες, με χειροποίητο βούτυρο καριτέ από την Γκάνα. Body Yogurt (200ml, 12,00€): Ελαφριά υφή gel που απορροφάται αμέσως, προσφέροντας 48 ώρες ενυδάτωσης. Hand Cream (30ml, 6,00€): Θρεπτική κρέμα χεριών για απαλότητα που διαρκεί. Fragrance Mist (100ml, 13,00€): Το ιδανικό τελείωμα για ένα διακριτικό και εκλεπτυσμένο άρωμα που διαρκεί όλη μέρα.

Μια Ωδή στην Εσωτερική Δύναμη

Όπως αναφέρει η Alia Hawa, Chief Commercial & Brand Officer της The Body Shop, η σειρά αυτή αποτελεί μια «ωδή στη διακριτική, εσωτερική δύναμη που χαρακτηρίζει κάθε γυναίκα». Με συστατικά όπως το γάλα αμυγδάλου από την Ισπανία και το βούτυρο καριτέ, η The Body Shop παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για βιώσιμα προϊόντα που σέβονται τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε στιγμές μοναδικής απόλαυσης, μέσα από απαλές, πολυτελείς υφές που αναζωογονούν και φροντίζουν την επιδερμίδα».

Ανακαλύψτε τη νέα σειρά White Tea & Elderflower στα 26 φυσικά καταστήματα της The Body Shop στην Ελλάδα ή online στο thebodyshop.gr και χαρίστε στον εαυτό σας την πολυτέλεια που του αξίζει.