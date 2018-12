Το βιβλίο Behind The Beauty Mirror είναι πλέον γεγονός και σε μια υπέροχη παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη ήρθε για να μας δείξει εντυπωσιακά μακιγάζ, απίστευτες τεχνικές, looks και τάσεις που ακόμα και αν δεν είναι make up expert μπορείς να τα δοκιμάσεις. Η Ιωάννα Μητακίδου υποδέχθηκε πριν από μερικές ημέρες στο αίθριο του TOMS όλους εκείνους που ξέρουν πως ακόμα και η ψυχολογία επηρεάζει το μακιγιάζ. Αποτυπώνοντας όλες τις νέες θεωρίες, τάσεις αλλά και μυστικά, πίσω από το ορατό κομμάτι της τέχνης του μακιγιάζ ομορφιάς, η Ιωάννα Μητακίδου από τη Θεσσαλονίκη, δημιούργησε μία έκδοση – πολύτιμο εγχειρίδιο για το μακιγιάζ, που θα λατρέψουν όλοι οι make up fans, instagramers, youtubers και βεβαίως make up artists και beauty editors!

Πρόκειται για την πρώτη στο είδος της απόπειρα έκδοσης ενός expertise book με ακαδημαϊκή προσέγγιση του μακιγιάζ και ταυτόχρονα απλόχερο know how με την μορφή εγχειριδίου, για όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για τη σύνδεση της πρακτικής και οπτικής επαφής με το αντικείμενο, σε μία πιο ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική βάση.

Το βιβλίο προλόγισε ο γνωστός make up artist Κωνσταντίνος Μαυρίδης, ο οποίος επεσήμανε από την πλευρά του επαγγελματία την ολοκληρωμένη προσέγγιση του περιεχομένου της έκδοσης σε ότι αφορά την εξέλιξη ενός professional make up artist μέσα από την καθοδήγηση που λαμβάνει μέσα στις σελίδες αυτού του must have εγχειριδίου του κλάδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ομιλία της ψυχολόγου Αιμιλίας Αξιωτίδου, της οποίας η συμμετοχή στην έκδοση είναι ιδιαίτερη, καθώς υπογράφει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τη σχέση ψυχολογίας και μακιγιάζ.

Μετά τη Θεσσαλονίκη το “Behind The Beauty Mirror” ταξιδεύει για να παρουσιαστεί και στην Ξάνθη (12/12), τη Λάρισα (15/12) και τη Βέροια (16/12).