Η Vodafone TV δεν σταματάει να φέρνει υπερπαραγωγές στους δέκτες μας! Και όσο προχωράει ο καιρός, τόσο και πιο συναρπαστικές είναι οι νέες προσθήκες της. ‘Ηρθε η ώρα, λοιπόν αυτόν τον Σεπτέμβριο, να σε πείσουμε να βάλεις Vodafone TV με μερικά μόνο επιχειρήματα που θα σε «ψήσουν»:

Οι λόγοι να βάλεις Vodafone TV αυτόν τον Σεπτέμβριο

Binge-watching χωρίς δεσμεύσεις με την μέγιστη απόλαυση

Το Vodafone TV καλωσορίζει τρεις νέες, σπουδαίες και πολυαναμενόμενες σειρές που θα καθηλώσουν το διεθνές κοινό και θα προβληθούν στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσα από το Vodafone TV, το οποίο είναι διαθέσιμο πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή, χωρίς δεσμεύσεις και με τον πρώτο μήνα δωρεάν, με μόλις 6,90 ευρώ το μήνα.

Το «σπίτι της HBO» – Οι υπερπαραγωγές που έρχονται στους δέκτες σου αυτόν τον Σεπτέμβριο

Η Vodafone TV φέρνει αδιάλειπτα το περιεχόμενο ενός από τα μεγαλύτερα κανάλια του κόσμου, του ΗΒΟ, στις οθόνες μας.

The Third Day

Αυτόν τον μήνα θα δούμε μεταξύ άλλων τo “The Third Day”. Η νέα δραματική μίνι σειρά της HBO, σκηνοθεσίας Marc Munden (“Utopia”) και Philippa Lowthorpe (“The Crown”), είναι μια συγκλονιστική ιστορία για τον πόνο και τη θλίψη. Με τους Jude Law (“Young Pope”) και Naomie Harris (“The Outsider”) να βρίσκονται στους βασικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους, τo “The Third Day” αφηγείται τα ταξίδια ενός άνδρα και μιας γυναίκας που φτάνουν σε ένα μυστηριώδες νησί σε διαφορετικές εποχές, με τους εκεί κατοίκους όμως –ανάμεσα στους οποίους συναντάμε και τους Emily Watson (“Chernobyl”) και Katherine Waterstone (“Fantastic Beasts”)- να τους επιφυλάσσουν κάποιες σοκαριστικές, απρόβλεπτες εκπλήξεις. To “The Third Day” κάνει πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου, λίγες μόλις ώρες μετά την Αμερική, με νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη.

We are who we are

Ακόμη, ο Ιταλός μέτρ σκηνοθέτης Luca Guadagnigo κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στην τηλεόραση με τη νεανική mini σειρά “We Are who we Are” που παρουσιάστηκε στις Κάννες και κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Vodafone TV από τις 15 Σεπτεμβρίου, σε πρώτη προβολή, λίγες μόλις ώρες μετά την Αμερική. Αέρινοι συναισθηματισμοί, μπερδεμένη εφηβεία, ζαλισμένη σεξουαλικότητα, αστική ανεμελιά «δένουν» κάτω από το ηλιοβασίλεμα της Τοσκάνης μέσα από την κάμερα του δημιουργού που μας χάρισε το “Call me by your name”. To ταλαντούχο καστ έχει επικεφαλής τον Jack Dylan Grazer στον ρόλο του ντροπαλού και εσωστρεφούς 14χρονου Fraser Wilson και την Jordan Kristine Seamon στον ρόλο της θαρραλέας και αποφασιστικής έφηβης Caitlin Harper. Το “We Are who we Are” ξεκινά να προβάλλεται από τις 15 Σεπτεμβρίου, με νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη, λίγες μόλις ώρες μετά την Αμερική.

Raised by Wolves

Φυσικά, από την βιβλιοθήκη του HBO δεν θα μπορούσε να λείψει το “Raised By Wolves”. Με το “Raised By Wolves”, o υποψήφιος για 4 Όσκαρ Ridley Scott, δημιουργός των επικών “The Martian”, “Gladiator” και “Alien”, παραδίδει μια εξωπραγματικά όμορφη, φουτουριστική τηλεοπτική δυστοπία. Το καθηλωτικό “Raised By Wolves” μας μεταφέρει σε έναν μακρινό πλανήτη, όπου η τελευταία αποικία ανθρώπων του κόσμου μεγαλώνει υπό την επίβλεψη δυο ανδροειδών. Πρωταγωνιστής ο Travis Fimmel, ο αγαπημένος μας Ragnar Lothbrok των “Vikings” (BBC). To “Raised By Wolves” κάνει πρεμιέρα με τα 3 πρώτα επεισόδια στις 4 Σεπτεμβρίου, με νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή, λίγες μόλις ώρες μετά την Αμερική, μόνο στο Vodafone TV.

Τεράστια ποικιλία περιεχομένου μόνο με 6,90€ τον μήνα (από τον 2ο μήνα!)

Το Vodafone TV, το «σπίτι της HBO» στην προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, σόου και εκπομπές χωρίς αποκωδικοποιητή και δέσμευση συμβολαίου, όποια στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή θέλουν, με μόλις 6,90 ευρώ ανά μήνα και με τον πρώτο μήνα δωρεάν.

Δες Vodafone TV από όπου και εάν βρίσκεσαι – Από 5 συσκευές!

Η εμπορική διάθεση του Vodafone TV προς όλους τους καταναλωτές γίνεται πλέον ανεξαρτήτως δικτύων και τεχνολογιών, άμεσα, σε λίγα μόλις λεπτά μέσα από τη ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.vodafone.gr/tv. Έτσι, το Vodafone TV επιτρέπει πλέον σε πελάτες όλων των δικτύων τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας να απολαμβάνουν το ανανεωμένο Vodafone TV και να βλέπουν περιεχόμενο που συναρπάζει, όποτε θέλουν, όπου κι αν βρίσκονται και από όποια συσκευή επιθυμούν, αφού η κάθε συνδρομή εξασφαλίζει θέαση σε έως και 5 συσκευές, από τις οποίες μπορούν να ‘βλέπουν’ ταυτόχρονα 3 διαφορετικές