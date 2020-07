Η θρυλική ταινία Star Wars “Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται”, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία της είναι και πάλι πρώτη στο Αμερικανικό box office! Πως έγινε αυτό; Το 2020 είναι από τις πιο περίεργες χρονιές που έχουμε ζήσει και κάθε μέρα κάτι νέο έρχεται να μας το επιβεβαιώσει. Πρόκειται για μία χρονιά που έπληξε, μεταξύ άλλων την παγκόσμια βιομηχανία του κινηματογράφου, με έδρα της τις Η.Π.Α.

Στην Αμερική, λοιπόν, που λόγω των πολλών κρουσμάτων που συνεχίζουν να έχουν ημερησίως, οι κινηματογραφικές αίθουσες είναι ακόμη κλειστές. Κάτι που έδωσε την ευκαιρία στα drive – in cinema να ανθίσουν. Με ελάχιστες νέες κυκλοφορίες για την φετινή χρονια, στα drive – in παίζουν παλιές και αγαπημένες ταινίες, ανάμεσά τους και το «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» (The Empire Strikes Back) της original τριλογίας των Star Wars. Καθώς η αγαπημένη όλων space opera παίζεται σε πάνω από 500 drive – in cinema, μετράει πάνω από 500.000$ στο αμερικανικό box office, γεγονός που της δίνει την 1η θέση!

Ο κορωνοϊός έφερε απρόσμενες εξελίξεις σε κάθε πτυχή της ζωής μας και ο κινηματογράφος δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί μία από αυτές. Ποιος θα το περίμενε ότι 40 ολόκληρα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» θα κατακτούσε ξανά την κορυφή του Box Office.