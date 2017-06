Αν κρίνουμε από τα ατελείωτα πηγαινέλα και τις καθυστερήσεις, το Jumanji: Welcome to the Jungle ήταν από την αρχή ένα project που δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό. Το remake του λατρεμένου φιλμ όπου πρωταγωνιστούσε ο Robin Williams μας δίνει μία πρώτη γεύση από αυτά που έχει ετοιμάσει στο trailer του και το πρώτο και βασικό που αναρωτιέται κανείς είναι… που στο καλό είναι το παιχνίδι;

Το πρώτο φιλμ είχε σασπένς, μυστήριο και επιτραπέζια παιχνίδια, εκεί που η επόμενη του ημέρα στην οποία πρωταγωνιστούν οι The Rock και ο Jack Black μοιάζει να είναι ένα ξεκάθαρο action φιλμ με τις κλασικές υπερβολές που έχει το είδος. Τέσσερις μαθητές θα τιμωρηθούν να καθαρίσουν το υπόγειο του σχολείου και εκεί θα ανακαλύψουν το παιχνίδι, που πλέον είναι ένα παλιό video game. Μόλις ο καθένας τους επιλέξει ένα χαρακτήρα το παιχνίδι θα τους μεταφέρει στη ζούγκλα, με τον κάθε μαθητή να έχει πάρει τη μορφή του κάθε avatar. Ναι, το επιτραπέζιο αντικαταστάθηκε από ένα video game, άρα η μαγεία του παιχνιδιού χάθηκε μονομιάς και μένει τώρα μόνο η τρομάρα της ζούγκλας και η βαβούρα των ειδικών εφέ. Ελπίζουμε να μην είναι όλη η ταινία σαν αυτό που βλέπουμε στο trailer. Αναμένεται στις αίθουσες στα τέλη της χρονιάς, στις 20 Δεκεμβρίου.