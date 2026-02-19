Σινεμά: Οι πρεμιέρες της εβδομάδας έχουν απ’ όλα και σε περιμένουν

Δες συνοπτικά τι φέρνει η κινηματογραφική εβδομάδα και βάλε από τώρα στο πρόγραμμα τις προβολές που σε ενδιαφέρουν. Από animation με οσκαρικές βλέψεις μέχρι ιστορικά δράματα, θρίλερ και επιστροφές αγαπημένων ηθοποιών, οι επιλογές είναι αρκετές. Το σινεμά σε περιμένει!

Άρκο (Arco) – Ουγκό Μπιενβενού

Ένα αγόρι από το μέλλον παγιδεύεται στο 2075 και γνωρίζει ένα μοναχικό κορίτσι, με το οποίο προσπαθεί να επιστρέψει στην εποχή του πριν να είναι αργά για τον πλανήτη. Ένα πολυβραβευμένο animation που φτάνει μέχρι τα Όσκαρ.

Pillion – Χάρι Λάιτον

Ένας εσωστρεφής νεαρός βρίσκει τον έρωτα και την αυτοπεποίθησή του δίπλα σε έναν επιβλητικό biker, σε μια απρόσμενα τρυφερή ιστορία σχέσης και ταυτότητας με έντονη αισθητική.

Λευκά Όρη – Αλέξανδρος Παπαθανασίου

Το πορτρέτο ενός Κρητικού αγωνιστή που έζησε την Κατοχή, τον Εμφύλιο και χρόνια φυλάκισης. Ένα σημαντικό ντοκιμαντέρ μνήμης και ιστορίας.

Οικογένεια Προς Ενοικίαση (Rental Family) – Χικάρι

Ένας Αμερικανός ηθοποιός εργάζεται σε εταιρεία «ενοικιαζόμενων οικογενειών» στην Ιαπωνία και μπλέκει συναισθηματικά με τους ρόλους που υποδύεται. Δραμεντί με τον Μπρένταν Φρέιζερ.

Το Σφύριγμα του Θανάτου (The Whistle) – Κόριν Χάρντι

Έφηβοι βρίσκουν ένα καταραμένο αντικείμενο και καλούν άθελά τους τον θάνατό τους. Νεανικό horror με στοιχεία αρχαίων μύθων.

Θανάσιμη Απειλή (Cold Storage) – Τζόνι Κάμπελ

Ένας μεταλλαγμένος μύκητας απειλεί την ανθρωπότητα και τρεις άνθρωποι προσπαθούν να τον σταματήσουν μέσα σε μία νύχτα. Sci-fi περιπέτεια με ένταση.

Ο Αιχμάλωτος (El Cautivo) – Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Η αιχμαλωσία του Μιγκέλ ντε Θερβάντες από πειρατές γίνεται αφορμή για μια ιστορία επιβίωσης, δημιουργίας και ελπίδας.

Καρό Νίντζα 3 (Checkered Ninja 3)

Ο Άλεξ και ο εκρηκτικός νίντζα επιστρέφουν σε μια νέα περιπέτεια γεμάτη χιούμορ, συγκρούσεις και απρόβλεπτες απειλές.

Master of the House – Καρλ Τ. Ντράγιερ

Ένα κλασικό βωβό δράμα για έναν αυταρχικό σύζυγο που αναγκάζεται να βιώσει ο ίδιος τη σκληρή καθημερινότητα που επιβάλλει στους άλλους, μαθαίνοντας ένα δύσκολο μάθημα ζωής.