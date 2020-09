Η νέα τηλεοπτική σεζόν συνεχίζεται στην COSMOTE TV με την αποκλειστική προβολή πολυαναμενόμενων παραγωγών, όπως τη νέα σεζόν του βραβευμένου «Fargo» που έρχεται αποκλειστικά στο COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την Αμερική.

Το «ανανεωμένο» Fargo φέρει και πάλι την υπογραφή του Νόα Χόλεϊ και επιστρέφει με πλοκή που θα μας μεταφέρει στη δεκαετία του ‘50 και καστ του οποίου, ηγείται ο Κρις Ροκ, αναλαμβάνοντας έναν διαφορετικό ρόλο, μακριά από τα γνωστά στο κοινό του, κωμικά μονοπάτια. Ακόμα μία παραγωγή που θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV αμέσως μετά τις ΗΠΑ, είναι το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα πολιτικό δράμα «The Comey Rule» με φόντο τα αρχηγεία του FBI και τον Λευκό Οίκο. «Πρωταγωνιστές» της ιστορίας ο πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ Τζέιμς Κόμι (Τζεφ Ντάνιελς – The Newsroom, Χωρίς Θεό, The Looming Tower) και ο Ντόναλντ Τραμπ (Μπρένταν Γκλίσον – Χάρι Πότερ, Into the Storm).

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της COSMOTE TV, περιλαμβάνονται τρεις ακόμα νέες σειρές μεταξύ των οποίων το «Deutschland ’89», τελευταίο μέρος της τριλογίας Deutschland ‘83 και ’86, πρεμιέρες βραβευμένων σε διεθνή φεστιβάλ ταινιών, κοινωνικά δράματα, βιογραφικές ταινίες και θρίλερ, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην εμβληματική φυσιογνωμία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ που έφυγε από τη ζωή μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Νέο περιεχόμενο θα έχουν στη διάθεσή τους οι συνδρομητές και στα υπόλοιπα κανάλια που είναι διαθέσιμα στην COSMOTE TV, όπως το FOX Life, στο πρόγραμμα του οποίου προστίθεται η σειρά «Blue Bloods».

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες της εβδομάδας 24 – 30/9 στην Cosmote TV:

Fargo

Στο Κάνσας της δεκαετίας του ’50, μετανάστες που ήρθαν στην Αμερική από Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες και Αφροαμερικανοί που έφυγαν από τον Νότο αγωνίζονται για μια θέση στο αμερικανικό όνειρο. Εκεί ο αρχηγός μιας οικογένειας μαφιόζων (Κρις Ροκ) ανταλλάσσει τον γιο του με τον γιο της αντίπαλης οικογένειας της περιοχής, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου ναρκωτικών. To «Fargo» θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 28/9, στις 22.00 στο COSMOTE SERIES HD.

The Comey Rule

Βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, η μίνι σειρά «The Comey Rule» εισβάλλει στα άδυτα των μυστικών υπηρεσιών και αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο της σύγκρουσης του Κόμι με τον 45ο πρόεδρο των Η.Π.Α. Ντόναλντ Τραμπ την περίοδο της διαμάχης του με την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον, αλλά και τον φημολογούμενο ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στη νίκη του Τραμπ. Τη σειρά υπογράφει ο Μπίλι Ρέι Ray (Captain Phillips, Richard Jewell). Και τα δύο επεισόδια της μίνι σειράς θα προβληθούν back to back την Τρίτη 29/9, στις 22.00 αμέσως μετά τις ΗΠΑ, στο COSMOTE SERIES HD.

Deutschland ’89

Το «Deutschland ‘89», ξεκινά με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και ακολουθεί τους κεντρικούς χαρακτήρες στις πρώτες ημέρες μιας επανενωμένης Γερμανίας που πρέπει να επανεφεύρει την ταυτότητά της. Οι ήρωες, οι κατάσκοποι της εθνικής ασφάλειας, βρίσκονται σε ένα δραματικό σταυροδρόμι, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Στα νέα επεισόδια ακολουθούμε τον υπερκατάσκοπο Μάρτιν αποφασισμένο να φέρει τους δράστες των πολιτικών και πολεμικών εγκλημάτων στη δικαιοσύνη και να ολοκληρώσει την αποστολή του (Σάββατο 26/9, 20.00 – αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία).

Les Norton

Βασισμένο στην ομώνυμη σειρά best sellers βιβλίων, η σειρά «Les Norton» με τους Αλεξάντερ Μπέρτραντ (Home and Away), Ρέμπελ Γουίλσον (Pitch Perfect) και Κέιτ Μποξ (Riot) παρουσιάζει έναν αντισυμβατικό ήρωα που μαγεύεται από τις «ένοχες» απολαύσεις του Σίδνεϋ, όταν εγκαταλείπει την επαρχιακή πόλη στην οποία ζούσε και πιάνει δουλειά σε ένα παράνομο καζίνο (Παρασκευή 25/9, 18.00).

Little Birds

Με φόντο το Μαρόκο της δεκαετίας του ’50, η σειρά «Little Birds» από τον σκηνοθέτη των «The Affair» και «House of Cards», παρακολουθεί τις ζωές δύο, εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους γυναικών και των εραστών τους, που αλληλοσυνδέονται επικίνδυνα τη νύχτα της ανεξαρτησίας της Αφρικανικής χώρας (Κυριακή 27/9, 22.00).

Οι σειρές θα κάνουν πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Late Late Show with James Corden

H κάτοχος 15 βραβείων Grammy Αλίσια Κίιζ «καταλαμβάνει» το The Late Late Show with James Corden και από την Πέμπτη έως και την Κυριακή οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την παγκοσμίου φήμης σταρ να ερμηνεύει τραγούδια από το νέο της άλμπουμ (22.00, COSMOTE SERIES HD).

Οι Χήρες ( Widows )

Στο θρίλερ του βραβευμένου με OSCAR® Στιβ ΜακΚουίν (12 Χρόνια Σκλάβος), τέσσερις χήρες έρχονται αντιμέτωπες με τα χρέη που τους άφησαν οι σύζυγοί τους από τις εγκληματικές δραστηριότητές τους. Αποφασίζουν, όμως, να πάρουν την τύχη στα χέρια τους και να χτίσουν ένα μέλλον με τους δικούς τους όρους. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Βαϊόλα Ντέιβις (The Help, How to Get Away with Murder), Μισέλ Ροντρίγκεζ (Lost, Fast & Furious) και Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Tenet) (Κυριακή 27/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

Ο Φύλακας ( The Warden )

Ιράν, δεκαετία του ’60. Σε μια φυλακή που πρέπει να εκκενωθεί, ο υπεύθυνος και το προσωπικό του είναι απασχολημένοι με τη μεταφορά των κρατουμένων σε νέες εγκαταστάσεις, όταν αποκαλύπτεται ότι ένας θανατοποινίτης έχει εξαφανιστεί (Πέμπτη 24/9, 21.00 COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

RBG. Μια Ζωή για τη Δικαιοσύνη

Το βράδυ της Παρασκευής 25/9 στο COSMOTE CINEMA 2HD, είναι αφιερωμένο στην φιλελεύθερη δικαστική λειτουργό Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ. Το υποψήφιο για δύο OSCAR ντοκιμαντέρ «RBG. Μια Ζωή για τη Δικαιοσύνη» ρίχνει φως στη ζωή και την καριέρα της, μεγάλο μέρος της οποίας, ήταν αφιερωμένο στην υπεράσπιση της ισότητας των δύο φύλων (22.00, ζώνη Doc o’ Clock).

Η Αόρατη Ζωή της Ευρυδίκης Γκουσμάο

H βραβευμένη στις Κάννες ταινία «Η Αόρατη Ζωή της Ευρυδίκης Γκουσμάο» μια αναφορά στον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, μας μεταφέρει στη Βραζιλία της δεκαετίας του ΄50. Εκεί, δύο αχώριστες αδελφές αναγκάζονται να απομακρυνθούν, να συμβιβαστούν με τις κοινωνικές επιταγές και να εγκαταλείψουν τα όνειρά τους. Ποτέ, όμως, δεν θα εγκαταλείψουν την ελπίδα ότι θα συναντηθούν ξανά (Παρασκευή 25/9, 00.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Seberg

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η ταινία «Seberg» αφηγείται την ιστορία της Τζιν Σίμπεργκ, της σταρ του γαλλικού Νέου Κύματος που στοχοποιήθηκε από το FBI τη δεκαετία του ’60, εξαιτίας των δεσμών της με κινήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στον ομώνυμο ρόλο, η Κρίστεν Στιούαρτ.

Blue Bloods – η 10η σεζόν στο FOX Life

Την Τρίτη 29/9 o 10ος κύκλος επεισοδίων της δραματικής σειράς «Blue Bloods» ξεκινά στο FOX Life, με επίκεντρο μια οικογένεια αστυνομικών, διαφορετικών γενιών, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιβολή του νόμου στη Νέα Υόρκη. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με 2 επεισόδια back-to-back (21.00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών στο site της COSMOTE TV: https://www.cosmote.gr/ cosmotet v

Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν πληθώρα ταινιών και σειρών αμέσως μετά την προβολή τους στα COSMOTE CINEMA και SERIES HD, διαθέσιμες μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus). Ειδικότερα, όσοι χρησιμοποιούν τη νέα streaming υπηρεσία της COSMOTE TV έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ακόμα πιο εύκολα στον κατάλογο και να βρουν το είδος σειράς που τους ταιριάζει. Η νέα COSMOTE TV είναι προσβάσιμη μέσα από app στο COSMOTE TV Wi-Fi Android TV Box (με εύκολη εγκατάσταση χωρίς κεραία & καλώδια), σε smart τηλεοράσεις: Samsung, Sony και σύντομα LG και σε φορητές συσκευές (tablets, smartphones) και μέσα από browser σε PCs/laptops.