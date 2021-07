Είναι επίσημο! Η σειρά Loki της Marvel που είδαμε από το Disney+, ανανεώνει το ραντεβού της μαζί μας για την 2η σεζόν της. Σε αντίθεση με τις σειρές WandaVision και The Falcon and the Winter Soldier που προηγήθηκαν, οι οποίες ως limited series δεν θα έχουν άλλους κύκλους, το Loki θα επιστρέψει.

Η πληροφορία είναι ήδη γνωστή εδώ και καιρό, όταν ανακοινώθηκαν οι πρώτες σειρές για το Disney+ από τον Πρόεδρο των Marvel Studios, Kevin Feige. Ωστόσο, στους τίτλους τέλους του φινάλε του 1ου κύκλου «έπεσε» μία κάρτα η οποία αναφέρει πως ο Loki θα επιστρέψει στην 2η σεζόν της σειράς. Έτσι, επιβεβαιώνεται.

Έτσι, αν και ο κατεργάρης Θεός του Άσγκαρντ είναι νεκρός στο κανονικό timeline του MCU (από τα χέρια του Thanos στο Infinity War), θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις περιπέτειές του, σε ένα παράλληλο σύμπαν.

Μάλιστα, φημολογείται ότι η παραγωγή της 2ης σεζόν του Loki θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022, ώστε να είναι έτοιμη για κυκλοφορία το επόμενο καλοκαίρι.