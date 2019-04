Δύο πρεμιέρες σειρών (Victoria, Troy: Fall of a City), κινηματογραφικά blockbuster σε Α΄ προβολή (Mamma mia! Here we Go Again), βραβευμένες παραγωγές, (Γλυκιά Πατρίδα) και μεγάλους on demand τίτλους, όπως: Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-σύμπαν, Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει και Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές, μέσα από το κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στις πρεμιέρες του COSMOTE CINEMA 4HD ξεχωρίζει η σειρά του BBC, Troy: Fall of a City, μέσα από την οποία θα ξεκινήσει το Σάββατο 20/4 στις 22.00 η αναβίωση του μύθου της Τροίας, σύμφωνα με τον οποίο, Έλληνες και Τρώες συγκρούστηκαν ύστερα από την «αρπαγή» της Ωραίας Ελένης. Στο κανάλι, έρχεται σε Α΄ προβολή και η 3η σεζόν του ιστορικού δράματος Victoria, που έχει ως επίκεντρο την βασίλισσα Βικτόρια από τη στιγμή που ανέβηκε στο θρόνο σε ηλικία μόλις 18 ετών, μέχρι τον γάμο της με τον πρίγκιπα Αλβέρτο και την επικράτησή της ως μία από τους ισχυρότερους μονάρχες του 19ου αιώνα. Στον νέο κύκλο επεισοδίων, το ασταθές κλίμα λόγω του «ανέμου» της επανάστασης στην Ευρώπη και η άφιξη σημαντικών προσώπων στο παλάτι θα προκαλέσουν επιπλέον πίεση στη βασίλισσα (Τετάρτη 24/4, 21.00).

Το κινηματογραφικό blockbuster της εβδομάδας Mamma mia! Here we Go Again έρχεται σε Α’ προβολή στο COSMOTE CINEMA 1HD την Κυριακή 21/4 στις 21.00, και μας ταξιδεύει για ακόμα μία φορά στο ελληνικό νησί Καλοκαίρι. Πέντε χρόνια μετά την αποκάλυψη για την ύπαρξη των τριών πατεράδων της Σόφι (Αμάντα Σαίφριντ), η παρέα των Σαμ (Πιρς Μπρόσναν), Χάρι (Κόλιν Φερθ) και Μπιλ (Στέλαν Σκάρσγκαρντ) επανενώνεται στο νησί, καθώς η κόρη τους ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της ξενοδοχείο. Τα πράγματα ωστόσο δεν έχουν μείνει ίδια, εφόσον η μητέρα της, Ντόνα (Μέριλ Στριπ) έχει φύγει από τη ζωή. Επίσης, το βραβευμένο στο φεστιβάλ Βενετίας αστυνομικό δράμα του Γουόργουικ Θόρντον Γλυκιά Πατρίδα (Sweet Country) θα μας μεταφέρει στην Κεντρική Αυστραλία της δεκαετίας του 1920, όπου ένας Αβορίγινας παίρνει την απόφαση να πάρει τον νόμο στα χέρια του, καθώς έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με βίαιες συμπεριφορές και προκαταλήψεις (Α’ προβολή – Τετάρτη 17/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, η δραματική ταινία ουγγρικής παραγωγής 1945 παρουσιάζει τα γεγονότα που εκτυλίσσονται σε ένα χωριό, όταν με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου επιστρέφουν δύο Εβραίοι, και οι συντοπίτες τους καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες για τα όσα έπραξαν εις βάρος τους (Πέμπτη 18/4, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Στο κανάλι, οι φαν του θρίλερ, μέσα από την ταινία Bad Samaritan θα παρακολουθήσουν δύο επίδοξους διαρρήκτες, οι οποίοι έχοντας στοχοποιήσει το σπίτι στο οποίο θα εισβάλουν, βλέπουν τα σχέδιά τους να ανατρέπονται, καθώς εκεί βρίσκουν μία αιχμάλωτη γυναίκα (Παρασκευή 19/4, 21.00).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, η κωμωδία Κυρία από Τύχη (Madame) μας συστήνει μία οικιακή βοηθό (Ρόζι Ντε Πάλμα), την οποία ερωτεύεται κεραυνοβόλα ένας από τους καλεσμένους του πολυτελούς δείπνου, στο οποίο η ίδια αναγκάζεται να παραστήσει ένα μέλος της ελίτ (Α’ προβολή – Σάββατο 20/4, 22.00). Επιπλέον, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του καναλιού, ξεχωρίζει σε Α’ προβολή το αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ I Am Heath Ledger, αφιερωμένο στη ζωή και την καριέρα του αδικοχαμένου ηθοποιού (Τρίτη 23/4, 22.00).