Μία τολμηρή δήλωση έκανε ο συγγραφέας των βιβλίων ‘A Song of Ice and Fire’, George R. R. Martin, από τα οποία βασίστηκε η σειρά-φαινόμενο Game of Thrones. Δύο χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, το οποίο το κοινό κυριολεκτικά μίσησε – τόσο που 800.000 άτομα υπέγραψαν petition να ξανά γυριστεί – αποφάσισε να αποκαλύψει πως ούτε σε εκείνον άρεσε. Μάλιστα, είπε ανοιχτά στην συνέντευξή του με τον σταθμό του Σικάγο PBS πως μετανιώνει που άφησε την σειρά να ξεπεράσει την σειρά των βιβλίων του, την οποία δεν έχει ολοκληρώσει, με αποτέλεσμα οι σεναριογράφοι της σειράς να αποφασίσουν εκείνοι πως θα ολοκληρωθεί η ιστορία.

«Κοιτώντας πίσω, εύχομαι να είχα κρατήσει το προβάδισμά μου στα βιβλία. Όταν ξεκίνησε η σειρά, είχα ήδη 4 βιβλία δημοσιευμένα. Τα έχετε δει τα βιβλία μου, είναι γιγαντιαία. Δεν περίμενα ότι θα με προφτάσουν. Όμως, το έκαναν» είπε ο Martin στην συνέντευξή του.

Συνέχισε λέγοντας: “Με έφτασαν και με προσπέρασαν. Έτσι, έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές που απέχουν πολύ από αυτό που είχα οραματιστεί εγώ. Ήλπιζα ότι η ομάδα των σεναριογράφων δεν θα επιτρέψει τέτοιες αποκλίσεις από την δική μου γραμμή.

Συνεχίζω να γράφω τα βιβλία, τα οποία θα έχουν ένα διαφορετικό τέλος, το δικό μου. Θα το μάθετε όταν κυκλοφορήσουν. Πολλοί χαρακτήρες που έχουν πεθάνει στην σειρά, ζουν ακόμη στα βιβλία μου και θα έχουν μάλιστα και κομβικό ρόλο».

Ωστόσο, ο Martin ακόμη δεν έχει τελειώσει το βιβλίο ‘Winds of Winter’ το οποίο χρονικά συμπίπτει με τον θάνατο του Jon Snow στην σειρά. Ξεκίνησε να το γράφει το 2011 και δεν το έχει ολοκληρώσει, αν και όπως λέει η καραντίνα τον βοήθησε να επισπεύσει το γράψιμο. Μετά το ‘Winds of Winter’ μένει άλλο ένα βιβλίο να γράψει, το “A Dream of Spring”, ώστε να ολοκληρωθεί η ιστορία των ‘A Song of Ice and Fire’.

Θα του πάρει άλλα 10 χρόνια; Ίσως.