Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, είναι επιτέλους σε στάδιο παραγωγής το spin-off του How I Met Your Mother, η μίνι-σειρά του Hulu ‘How I Met Your Father‘. Στην σειρά, η Sophie εξιστορεί στον γιο της πως γνώρισε τον πατέρα του και ταυτόχρονα μας συστήνει την παρέα της και μας παρουσιάζει τις πτυχές της ζωής της. Μάλιστα, πρωταγωνίστρια θα είναι η αγαπημένη Hllary Duff, με μία ανακοίνωση από το προφίλ της στο instagram.

«Where’s your suit;» λέει χαρακτηριστικά η Hilary στο insta-story της, όπως έλεγε και ο Barney από την original σειρά που μεταδόθηκε από το 2005 έως και το 2014.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hilary Duff (@hilaryduff)