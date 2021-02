Η ‘τριλογία του K’ είναι μια ιστορία που ξετυλίγεται στο 1ο άλμπουμ της Lana Del Rey, ‘Born to Die’ (2012). H ιστόρια αποτελείται από τρία τραγούδια από το Born To Die: “Video Games”, “Born To Die” και “Blue Jeans”. Η αφήγηση του άλμπουμ γεννιέται από εκεί και επεκτείνεται σε όλο τον δίσκο. Επίσης, αναφορά στον Κ έχει γίνει και σε μερικά ακυκλοφόρητα τραγούδια, όπως και στο άλμπουμ ‘Sirens’ όταν η Elisabeth είχε το καλλιτεχνικό όνομα ‘May Jailer’.