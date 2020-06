Μετά την πολύκροτη δολοφονία του Τζορτζ Φλόυντ, έγινε εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα των φυλετικών διακρίσεων κατά των μαύρων. Το κίνημα #BlackLivesMatter άγγιξε όχι μόνο τις άδικες δολοφονίες μαύρων αλλά και τις διακρίσεις και τα στερεότυπα που καλά κρατούν για εκείνους. Μέχρι και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση υπάρχουν κατάλοιπα των αυτών φυλετικών στερεοτύπων και της έλλειψης επαρκούς εκπροσώπησης.

Πολλά brands και celebrities έχουν ταθεί υπέρ του κινήματος και κόντρα στον ρατσισμό. Οι streaming service πλατφόρμες έχουν κάνει και αυτές τις κινήσεις τους, με το HBO MAX να αποσύρει προσωρινά από την βιβλιοθήκη της την ταινία «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» λόγω φυλετικών διακρίσεων (διαβάστε εδώ γιατί λήφθηκε αυτή η απόφαση και πως εξγηγείται). Αυτή τη φορά, το Netflix, αποφασίζει να φτιάξει μία playlist με ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ σχετικές με το κίνημα #BlackLivesMatter. Με το σύνθημα #BlackStoryTellingMatters, μας υπενθυμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούμε αφηγήσεις για τις ζωές των μαύρων όχι μόνο από την μεριά των λευκών.

Έτσι, το Netflix εγκαινίασε την ταινιοθήκη “Black Lives Matter” όπου καλεί τους χρήστες να εξερευνήσουν την συλλογή από ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ με θέμα την φυλή και την εμπειρία των Αφροαμερικανών.

“Κατανοώντας ότι η συστημική αλλαγή θα πάρει καιρό να γίνει – κάνουμε ένα βήμα μπροστά αναδεικνύοντας δυναμικές και περίπλοκες αφηγήσεις σχετικές με την εμπειρία του να είναι κανείς μαύρος” αναγράφεται στο επίσημο προφίλ του Netflix στο Twitter.

Μεταξύ τους τα βρείτε τίτλους όπως την ταινία του Spike Lee Da 5 Bloods, το βραβευμένο με Oscar Moonlight καθώς και το ντοκιμαντέρ 13th. Μπορείτε να βρείτε την συλλογή πληκτρολογώντας “Black Lives Matter” στην μπάρα αναζήτησης του Netflix ή να κάνετε κλικ εδώ: netflix.com/blacklivesmatter.

When you log onto Netflix today, you will see a carefully curated list of titles that only begin to tell the complex and layered stories about racial injustice and Blackness in America. https://t.co/dN6XQmsrGK pic.twitter.com/3CIrrno6mw

— Netflix (@netflix) June 10, 2020