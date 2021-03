Δημοσιεύτηκε επιτέλους το πρώτο επίσημο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας ‘The Suicide Squad‘ σε σκηνοθεσία του James Gunn (Guardians of the Galaxy). Η νέα ταινία της DC θα έχει μερικούς από τους αντι-ήρωες της “Ομάδας Αυτοκτονίας” του 2016 και μερικούς εντελώς καινούριους. Στους ρόλους τους θα δούμε ξανά τους Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney και Joel Kinnaman, οι οποίοι θα ενσαρκώσουν αντίστοιχα τους: Harley Quinn, Amanda Waller, Captain Boomerang και Rick Flag.

Τα νέα μέλη του τεράστιου αυτού ανσάμπλ cast είναι οι: Idris Elba ως Bloodsport, Michael Rooker ως Savant, John Cena ως Peace Maker, David Dastmalchian ως Polka Dot Man, Nathan Fillion ως TDK, Daniela Melchior ως Ratcatcher 2, Mayling NG ως Mongal, Peter Capaldi ως Thinker, Alice Braga ως Solsoria, Pete Davidson ως Blackguard, Sean Gunn ως Weasel, Flula Borg ως Javelin και Steve Agee ως King Shark.

Η ταινία θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στους κινηματογράφους τον Αύγουστο του 2021.

Δείτε παρακάτω το πολυαναμενόμενο τρέιλερ του ‘The Suicide Squad’

Καθώς το τρέιλερ είναι R-Rated, έχει περιορισμό ηλικίας. Για να το δείτε πατήστε ‘παρακολουθήστε στο YouTube’ και συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας ώστε να επιβεβαιώσετε την ηλικίας σας.

Ταυτόχρονα, δόθηκαν στην δημοσιότητα και οι αφίσες της ταινίας